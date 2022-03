Ministr Rakušan: Netahejte do toho pana premiéra Fialu

reklama

Dámy a pánové, ministryně, ministři, kolegyně a kolegové,

nejdřív dvě technické poznámky, než se dostanu k výpovědi jako takové. Za prvé, prostřednictvím paní místopředsedkyně, vážený pane Okamuro, já jsem se tady před vámi opravdu neschovával. Jestli jste si nevšiml, ten resort, který vedu, má teď určité úkoly, naopak na ta hlasování, kdy jsem tady měl být, jsem tady přítomen byl, nebyl jsem přítomen tento týden pouze dvakrát na zahájení schůze, ale rozhodně to není tak, že bych se vyhýbal setkání s vámi.

To opravdu nemám zapotřebí a samozřejmě se těším i na odpolední interpelace, ze kterých jsem se také neomluvil, jistě jich bude celá řada. Jistě jich bude celá řada na mě a já se moc těším, že využiji toho prostoru, abych mohl na všechny možné typy otázek odpovídat. A myslím si, že Ministerstvo vnitra se minimálně v této krizi, která teď probíhá, nemá za co stydět.

A dále vás chci požádat prostřednictvím paní místopředsedkyně o jednu věc. Netahejte do toho pana premiéra Fialu. Pan premiér Fiala není z hnutí STAN, pan premiér Fiala odpovídá na všechny věci, které se týkají vlády jako takové. Oslovujte mě, oslovujte moje kolegy, oslovujte hnutí STAN, na to máte legitimní právo, ale interpretovat tady dětinsky, co vám kde za vašimi zády řekl, neřekl pan premiér Fiala, dětinsky tady komentovat to, že za mnou přijde kolega Gazdík a něco mně tady pošeptá a podobně, já vůbec nevím, prostřednictvím paní předsedající, kde na tohle berete právo.

Já vůbec nekomentuji, s kým si tam teď povídáte a je mně to úplně jedno. A hlavně si myslím, že pan premiér Fiala se vám vždy vyjádří k těm věcem, které se týkají vlády jako takové. Tohle se týká hnutí STAN a já k tomu rád vystoupím. A vystoupím k tomu nikoli tak, že budu vás napadat nebo vaše hnutí nebo někoho jiného. Já k tomu vystoupím s pokorou. Žádný předseda politické strany, ani vy, ani další, kteří tady v sále jsou, nejsou rádi, když jeho lidé dělají chyby. Nejsou rádi, když dělají dokonce hrubé politické chyby.

A každý zodpovědný předseda politické strany má chtít, aby z takových chyb lidé vyvodili svoji vlastní politickou odpovědnost. Nevím, jestli jste to zaregistroval, Stanislav Polčák už není místopředsedou hnutí Starostové a nezávislí, rezignoval na tuto funkci a tu informaci už mají k dispozici média, určitě jste ji ve veřejném prostoru zaregistroval. Já s vámi souhlasím a možná vás to překvapí, že situace, kdy jako advokát skutečně pracoval na zastupování obcí, měl na to platně uzavřené smlouvy a jako advokát udělal celou řadu advokátních úkonů a z toho advokátního pohledu, z prověřování Advokátní komory a podobně k žádnému pochybení jistě nedošlo, si ale nemůže dovolit v té samé chvíli bojovat jako politik za prosazení toho zákona, byť on dostal a měl dostat - nedostal - měl dostat finanční odměnu za svoji advokátní práci, tak já souhlasím, že ten pohled na tu situaci, kdy vystupoval ve dvou rolích, může být veřejností vnímán jako střet zájmů.

Já jsem od začátku toto své vidění věci panu europoslanci Polčákovi řekl, samozřejmě jsem od začátku trval na tom, že tuto odměnu nemůže přijmout, a já chci zdůraznit jednu věc - on tuto odměnu nepřijal. To už bylo v našem prohlášení poslaneckého klubu Starostů a nezávislých před dvěma dny. A vyvození politické odpovědnosti já v této chvíli považuji jako jednoznačně správné.

Pokud se bavíte o té obci o panu starostovi (Hověžákovi?), no, tady je vidět, možná, že nevíte, jak to na obcích chodí. Žádná odměna mu schválena nebyla. Žádná odměna mu schválena nebyla, odměna starostovi obce musí být schválena zastupitelstvem, a to zvláštním usnesením, a odměna starosty obce podle zákona o obcích může být maximálně dvojnásobek jeho platu. Tedy představa, že by starostovi relativně malé obce byla vyplacena odměna vyšší než 1 milion korun, je iluzorní, právně nemožná.

Pokud se podíváte na rozpočet té obce, tak ani v tom schváleném řádku rozpočtu není napsáno odměna starostovi 1,2 milionu nebo kolik jste (říkal), ale je tam napsáno něco jako výdaje na práci zastupitelstva a podobně, je to rozpočtový rámec, který je schválen, a na základě toho by jakákoli odměna starostovi musela být schválena zvláštním usnesením a nikoli v této výši. To by byl protiprávní akt, který neexistuje.

Ale teď řeknu jednu věc. Pokud kdokoli o tomto jenom uvažoval a někdo si myslel, že něco takového je možné, tak nemá v hnutí STAN co dělat. Pokud kdokoli měl pocit, že se snad starostovi může za nějaké dotace vyplácet odměna vyšší než 1 milion korun, což já nevím, já to nevím, já jsem to četl v noci v novinách a já vycházím z toho, co je v rozpočtovém řádku, tam žádná odměna není, a vycházím z toho jako bývalý starosta, co je platný zákon o obcích. Ale já tady odmítám slova pana Okamury o tom, že STAN a Starostové a nezávislí jsou nějakým podnikatelským projektem. Odmítám.

Starostové a nezávislí jsou tihle poslanci, kteří se sem dostali tím, že jim dali důvěru občané téhle země. Jsou to lidé, kteří za sebou mají spoustu dobré politické práce, jsou to lidé, kteří dobrou politickou práci odvádějí i tady, mají lepší účast na hlasování než poslanci hnutí SPD, jsou to lidé, kteří v téhle chvíli odvádějí výbornou práci. Máme po celé republice řadu kvalitních starostek a starostů, kteří vykonávají svoji práci skvěle. Mně je líto chyb, které děláme, mně je líto, že tím samozřejmě pověst hnutí STAN rozhodně v téhle chvíli nevylepšujeme, ale generálně se dívat na hnutí STAN jako na někoho, kdo se v politice chová nečestně, to je absolutně nepravdivá informace a je to interpretace, která nemůže fungovat, protože za námi stojí letitá, dobrá, kvalitní práce.

A my, pane Okamuro, prostřednictvím paní předsedající tu politickou odpovědnost vyvozujeme. Kdyby všichni politici reagovali na své problémy tak, jako reagovalo hnutí STAN v poslední době, přijímali odpovědnost, tak vy, pane Okamuro, už tady dávno nesedíte. (Potlesk zprava.) A nechte si řeči o tom, prostřednictvím paní předsedající, že nějakým způsobem zneužívám Ministerstvo vnitra k něčemu. Já vám řeknu jednu věc - zneužití, nezneužití. Vy budete říkat - odbíháte od tématu. Já se vrátím, vy jste odběhl asi pětkrát od tématu. Pokud ministerstvo zpracuje odborně zprávu o extremismu, já ji rozhodně tajit nebudu. Já ji neovlivňuji, jak vypadá, já nedávám politické zadání, ale pokud se tam objeví název nějaké politické strany, tak se tam prostě objeví. Jestli tohle považujete za zneužívání ministerstva, tak je to směšné.

A pokud vy hovoříte o tom, že by to měla prošetřit policie, to jste tady říkal včera, předevčírem, nevím. No, na to já ani vy nemáme vliv. Policie buď bude šetřit, nebo nebude, pokud ona uzná za vhodné, nebo pokud vy dáte trestní oznámení. Tak ho dejte. Tak ho dejte. Už jste tak mluvil u sponzoringu hnutí STAN. Nemám žádné informace, jestli jste něco takového udělal, nebo neudělal. Ale dejte potom, prostřednictvím paní předsedající, nějaký podnět. Ale neříkejte, že by něco měla, nebo neměla šetřit policie. To prostě politik nesmí říkat. Nesmí to říkat ministr vnitra. A neměl by to, pokud možno, říkat ani žádný jiný poslanec. Protože policie by žádné politické vůli, tomu, co tady nějaký předseda řekne od mikrofonu, opravdu, ale opravdu podléhat neměla.

Tedy suma sumárum. Rozhodně vám tady nebudu odpovídat na nějaké otázky: Myslíte si, že je to vhodný europoslanec? Já se neptám: Myslíte si, že třeba pan předseda Fiala je vhodný předseda poslaneckého klubu? Prosím vás, nechte to být. Nechte to na nás! Nechte opravdu to, koho my tam nominujeme a co si o kom myslíme, jestli je, nebo není vhodný, tak to opravdu nechte na našem hnutí. Já vím, že asi jako v té opozici se trochu nudíte, ale my si tohle určitě vyřídíme sami a na půdě hnutí Starostové a Nezávislí.

Za další, a to jsem řekl zcela jasně, to, že Stanislav Polčák žádnou odměnu, byť se jednalo o advokátní práci, nepřijme, považuji za jediné možné řešení vyvození politické zodpovědnosti, ke kterému se rozhodl, považuji za jednoznačně správný krok, který je potřeba udělat. A znovu říkám, žádná odměna starostovi do této chvíle v obci, o které jste hovořil, schválena nebyla. Zjistěte si fakta. Samozřejmě pokud se nějací politici vyjadřují, že by měla být schválena, tak za prvé se ukazuje, že neznají zákon o obcích, a za druhé je to prostě i nesmysl. Něco takového se stát z právního pohledu vůbec nemůže.

Chtěl bych se omluvit především kolegům a kolegyním z vládní koalice. Je mi to líto, že vás tady zdržujeme od práce těmito záležitostmi. Považoval jsem za nutné se k tomu vyjádřit. Považoval jsem za nutné vyzvat pana Okamuru, aby v té věci neoslovoval pana premiéra Fialu, protože pan premiér Fiala má určitě teď důležitější věci na práci. A zároveň chci říct, já se rozhodně neschovávám. Jsem připraven otázky zodpovídat. Chápu, že budete navrhovat mimořádnou schůzi. Pojďme dnes řešit body, které máme na programu. Jsem připraven odpovídat celé odpoledne na vaše interpelace. Od toho tady jsem. Myslím si, že bude hodně času, protože pan premiér je na zahraniční cestě. Ale pojďme se teď věnovat tomu, co máme na pořadu jednání. Myslím si, že ty základní informace jsem vám v téhle chvíli, pane Okamuro, prostřednictvím paní předsedající, poskytl. A myslím si, že hnutí STAN prokázalo, že umí vyvozovat ze svých chyb, které přiznávám, politickou zodpovědnost.

