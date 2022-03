Ministr Rakušan: Poblémy budou, musíme s tím počítat

reklama

Já vám děkuji za slovo, paní předsedkyně, a děkuji i kolegům, že se přihlásili do těch faktických připomínek, protože moje vystoupení po vystoupení pana kolegy Langa by bylo asi zbytečně emotivní a já jsem se stačil mezitím trochu nadechnout, vydechnout a pokusím se v té věci být skutečně jenom věcný. No, narážka pana kolegy Langa na to, jestli náhodou není podezřelé, že Evropská unie ještě nikdy do této doby neaktivovala institut dočasné ochrany, není to podezřelé, protože od poválečných odsunů jsme neměli takový pohyb obyvatel na území Evropy jako máme teď, nyní.

Jsme v migrační vlně zcela bezprecedentních rozměrů a Evropská unie tím pádem zcela logicky přichází s instrumentem, který doposavad neaktivovala, aby Evropská unie jako celek byla schopna reagovat na takovouto krizi a její rozměr. Já jsem naopak rád, že Evropská unie, často osočovaná z neakceschopnosti, byla schopna přijít s instrumentem, který bude platit na celém území Evropské unie, a vytyčuje ty záležitosti jasně. Právní záležitosti už opakovat snad nemusím, § 1 nevymezuje žádný osobní rozsah, maximálně by se dalo explicitně v § 1 odkázat na § 3, ale proč bychom to dělali, když § 3 potom mluví jasně a vymezuje jednoznačně, komu je ta dočasná ochrana přiznána a jakým způsobem.

A jednoznačně mluví samozřejmě o Ukrajincích, občanech Ukrajiny a lidech s trvalým pobytem na Ukrajině, tedy myslím si, že tady budeme se dopouštět právní kreativy tady na plénu. Já, když jsem býval starostou, tak když chtěl někdo měnit usnesení na radě, tak jsem ten materiál odložil, protože z toho nikdy nic dobrého nevzejde. Po zorientování se v tomto je to definováno zcela jasně, myslím si, že i hnutí ANO a ostatní má (mají) mezi sebou možná nejlepší právníky, co ve Sněmovně máme, a myslím si, že jste schopni tou interní diskusí dospět k tomu, že ten předkládaný návrh je opravdu zcela v pořádku a jasně vymezující.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Potom pan kolega říkal o tom, že jsem rétor a podobné věci a že všechno není růžové. Není, všechno není růžové. Není a nebude, budou fronty, budou nepříjemnosti, budou tlačenice, budou problémy, ukáže se, že jsou tady kriminálníci, kteří zneužívají lidské bídy, bude tady kšeftování s vízy, může se objevit kuplířství, může se objevit nejrůznější řada negativních jevů. Za to může Putin.

My jsme totiž v situaci, která je bezprecedentní. Sem přicházejí davy žen a dětí, žen a dětí a starých lidí a my se tady budeme bavit o tom, jestli se sem nedostane někdo, koho bychom tady za normálních okolností nechtěli mít. No jo a co s tím? A co s tím uděláme? Asi to tak bude, ale na Ukrajině je válka a my toho člověka pošleme zpátky na tu Ukrajinu? S jakým právním titulem? On prostě tu ochranu od nás dostaneme a budeme si na něj muset dát pozor. Máme výbornou policii, která bude vědět, že tady máme i osobu, která byla do té doby nějakým způsobem závadová, ale o čem se teď bavíme?

Bavíme se o tom, abychom rychle poskytli pomoc, pomoc těm lidem v nouzi. Byli jste se tam podívat, jak vypadají ty maminky po té cestě? Nemají s sebou tátu, ty děti brečí, ty mámy jsou vyčerpané. My se snažíme najít princip, který je rychlý, rychlý, proto jsme jim dali, že nemusí hned jít, je to ze 3 na 30 dnů, aby měly větší komfort, šly se vyspat, šly se najíst do těch rodin, kde mají ubytování, protože ony utíkají před válkou a ještě s sebou nemají toho tátu. To jsou ti lidé, co tam jsou, a my tady budeme řešit - bude mezi nimi nějaká závadová osoba a přinese nám to zvýšenou kriminalitu a nebudeme se muset zříci části svého komfortu?

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 10% Nezvládne 82% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 46392 lidí

Asi budeme. A bude nás to stát peníze, to je určitě pravda, a nemalé peníze. A bude to trvat snad rok a možná ne déle. A pokud to bude trvat rok, tak my se o ně budeme muset postarat, protože jsme právě ta Evropa, o které jste tady mluvili, ona nějaké hodnoty má a to nejsou žádní ekonomičtí migranti, oni by sem normálně nešli, to jsou lidé, kteří prchají před válkou. A že se mezi těmi 200 tisíci statisticky vzato, Gaussovu křivku známe všichni, objeví nějaký šmejd? Že se mezi nimi objeví více a méně poctivý člověk a že to samozřejmě na sebe naváže i nějaké další problémy? No, o tom tady někdo pochybuje?

Tvrdí někdo, že to je růžové, že to je všechno hezoučké a krásné a funkční? Není. My jsme na to měli 14 dnů, udělali jsme nejlepší systém ve střední Evropě. Máme tady centrální štáb, který koordinuje 24/7 14 krajských center. Samozřejmě se dennodenně hádáme s hejtmany napříč politickým spektrem, kteří nám říkají - tohle nefunguje, tady jste dali málo peněz, tady jste to měli udělat trochu jinak. Ano, možná ano, ale ten systém jako takový funguje. Žádná země ve střední Evropě a do těch statistik se můžete podívat, nemá v této chvíli přes 100 tisíc lidí s platným pobytovým statutem.

A to není zásluha moje, to je zásluha skvělých policistů, hasičů a skvělých úředníků na OAMPu, protože jsme zvládli ten systém nastavit tímhle přívětivým způsobem, aby poskytoval pomoc. Já vím, že se nám dneska hroutí Praha, že začínáme ubytovávat v tělocvičnách a podobně. Já to vím, ale to jsme přece čekali. Od začátku jsme říkali, že ta kapacita je dimenzována na nějakých 200 až 250 tisíc lidí a víc bude problém a budeme muset hledat humanitární ubytování.

Já jdu do příští vlády s návrhem, jak to humanitární ubytování bude vypadat, kam by se dalo umístit a podobně. Samozřejmě to avizujeme na té evropské úrovni, Česká republika je plná. Jedná o tom pan premiér na evropské úrovni, jednám o tom já s ministry vnitra s naší paní komisařkou, jednáme o tom se všemi kolegy i z těch okolních zemí, dennodenně si volám telefonem se všemi ministry sousedních zemí a řešíme tu situaci, jak je.

Vypravují se vlaky. Posilují se vlaky do Německa. Děláme všechno, co můžeme. Ale nikdo netvrdí, že to je růžové. A nikdo netvrdí, že tam nebudou disfunkčnosti a že tam nebudou problémy. Budou. A musíme s tím počítat. A ještě jednou opakuji, musíme s tím počítat z jednoho důvodu - je válka. Je válka na Ukrajině. A my pomáháme těm, co utíkají.

Jsem taky moc rád, že opozice podporuje posílení úředního aparátu Ministerstva vnitra. Za posledních osm let se to nepovedlo. Myslím si, že OAMPy jako takové si opravdu zaslouží navýšení. Děkuji za to. My o to určitě v tuto chvíli usilovat budeme. Jenom chci říct, že 150 dalších úředníků Ministerstva vnitra jsme delegovali na agendu OAMPu, takže i tady jsme navyšovali. A to, že to mohou vydávat policisté, je jedině dobře. Ten proces to zrychluje.

Na vaši otázku, proč vízum za účelem strpění? Tak zaprvé přiznávám, že chceme, aby ten proces byl rychlý, protože to teď potřebujeme vůči těm lidem. A zadruhé, to vám kolegové určitě řeknou, ano, my jsme členskou zemí Evropské unie. Jsou tady politické síly, které si myslí, že to je špatně. Já k takové politické síle nepatřím a jsem rád, že je tady evropský instrument, který funguje. A pokud na evropské úrovni byla rozhodnutím Rady implementována a zahájena takzvaná dočasná ochrana, tak členské státy ji implementují do svého právního řádu a spouští. To my teď děláme. Ale já si myslím, že v tomto případě to není žádná zbytečná implementace, o které tady mluvíme, ale je to implementace rozumného, silného rozhodnutí Evropské unie, aby ten statut, který tady člověk dostane, mohl platit i v sousední zemi, protože je prostě možné, že se ti lidé budou přesouvat.

A další věc, trojský kůň nějaké realokace? Řekněte mi paragrafy, kde to tam vidíte? Já tedy vidím celkem jako jasný přehled -

Ano, pardon, prostřednictvím, omlouvám se vám, pane poslanče, já už bych to vědět měl, paní předsedkyně. Pane poslanče, jen mi řekněte, kde to tam vidíte. To žádný trojský kůň není. Je tam jasně vymezeno, na koho se to vztahuje. A vy jste říkal, potom se změní paragráfek a druhý a už to bude jinak. Pokud se bude měnit paragráfek, druhý, třetí, tak o tom budete vědět, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, protože jste poslanec. A ten paragráfek tady v té Sněmovně budete měnit vy.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Okamura (KDU-ČSL): Za těmi všemi paragrafy jsou reálné lidské příběhy Válková (ANO): Takhle nesmíme kategorizovat nikoho Zuna (TOP 09): Jedno slovo je součástí i dezinformační kampaně Haas (ODS): Obava není na místě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama