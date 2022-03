Ministr Rakušan: Zjednodušit proces získávání pobytového oprávnění v České republice

reklama

Dobrý den, pane předsedo, děkuji vám za slovo. Vážené senátorky, vážení senátoři, dámy a pánové, zaprvé vám děkuji za to, že tento zákon projednáváme skutečně v takto rychlém pořadí. A já velmi doufám, že ho dnes úspěšně schválíte, protože tento zákon tvoří jakýsi základ všem těm dalším následujícím v té legislativě, která se vztahuje k tomu, abychom účinně a rychle mohli pomáhat ženám a dětem především, které prchají z Ukrajiny před Putinovou agresí sem k nám do České republiky za bezpečím.

V rámci Evropské unie, rozhodnutím Rady Evropské unie byla poprvé v historii aktivována směrnice o dočasné ochraně. A to dne 4. března 2022. Ta dočasná ochrana jako taková se zavádí na celém území Evropské unie, tedy ten statut, který dostane, pokud daná norma bude schválena, příchozí z Ukrajiny, tak mu bude platit i v jiných zemích Evropské unie a bude i v těch ostatních členských zemích umožňovat ten komfortní přístup ke zdravotnímu systému, k sociálnímu systému dané země – samozřejmě to už je definováno národní legislativou – a i na pracovní trh.

To, že to bude evropský titul, má samozřejmě pro nás i tu výhodu v době, kdy přece jen počet příchozích do České republiky začíná být obrovitánský. V současné době máme přibližně 260 000 příchozích z Ukrajiny na území České republiky. A samozřejmě v případě, že my tady vydáváme titul dočasné ochrany a ten člověk bude mít nějakou motivaci, kontakt, odejít do jiné země EU, tak ta naše registrační procedura je pro něj vstupní branou do všech členských zemí.

Pro tuto situaci byl v České republice v minulosti přijat zákon o dočasné ochraně, nicméně postupy v něm stanovené nebyly dimenzovány na takto masivní příliv válečných uprchlíků, který se aktuálně odehrává. Zákon o dočasné ochraně např. předpokládá povinnou koncentraci uprchlíků v humanitárních střediscích provozovaných státem nebo provádění individuálních pohovorů s každým žadatelem apod.

Za současné situace se tyto postupy jeví jako neaplikovatelné a v mnoha případech i jako nežádoucí. Protože všichni tušíme – a tuhle poznámku mi dovolte, že ubytování v nějakých masových utečeneckých táborech, v nějakých modulárních buňkách či stanech opravdu není to, kam bychom měli mířit. Pokud chceme příchozí adaptovat na život v České republice, je dobré, aby nežili v žádné vyčleněné komunitě. A pokud se dostanou do vyčleněné komunity, tak hrozí veškerá rizika, která už bohužel Policie ČR v této chvíli detektuje. To jest snaha nejrůznějších kuplířů zapojit příchozí z Ukrajiny do tohoto byznysu. Stejně tak jako různých – a nebudu ani říkat šmejdů, ale mafiánů, kteří se snaží nejrůznější produkty prodávat, jako vstupní víza apod., která jsou samozřejmě zdarma. My na to reagujeme tím, že natáčíme nejrůznější videa, která chceme pouštět i v těch krajských centrech a informovat lidi na místě, že toto není nutné.

Proto je navrhován speciální zákon k zákonu o dočasné ochraně, jehož cílem je zjednodušit proces získávání pobytového oprávnění v České republice. V praxi by pobytové oprávnění uprchlíků mělo být přiznáváno obratem, a to formou víza s dobou platnosti do 31. března 2023. Je to dočasná ochrana, nenahrazuje žádný jiný typ víza. Je to dočasná ochrana pro lidi, kteří prchají před válkou, zatím na té evropské úrovni, i na té české, je koncipována na dobu 1 roku.

Návrh je koncipován tak, že dočasná ochrana bude udělována nejen státním příslušníkům Ukrajiny, státním příslušníkům třetích zemí, ovšem za splnění podmínky, že před vypuknutím válečného konfliktu měli na území Ukrajiny povolený trvalý pobyt a nemohou se vrátit do země původu. To znamená, že ta relokační, respektive návratová politika pro ty lidi ze třetích zemích je samozřejmě prioritou.

Mimochodem, toto bylo velmi diskutováno na evropské úrovni a dospělo se k tomu, že tyto náležitosti my si můžeme upravovat i naší národní legislativou. Chci tedy zdůraznit, že se nejedná o všechny cizince s trvalým pobytem na území Ukrajiny, ale pouze o ty, kteří se z objektivních důvodů nemohou vrátit do země svého původu.

Dotčeným cizincům jsou navrhovaným zákonem přiznávána nejen práva, ale jsou jim ukládány i některé povinnosti. Především pak povinnost hlásit místo svého pobytu na území České republiky, tak, aby stát měl představu, jaké množství a kde se osoby z cizích zemí na území České republiky koncentrují. Což umožní i místním samosprávám rychlou reakci na zvýšený počet osob na jejich území.

Předloha rovněž, na základě návrh ministerstva zdravotnictví, upravuje rozsah zdravotního pojištění dotčených osob. Účinnost tohoto návrhu zákona se navrhuje dnem jeho vyhlášení. Návrh také počítá s omezenou časovou platností, jak jsem již řekl, do konce března roku 2023. Návrh vám byl předložen i k nějaké předběžné konzultaci, všem předsedům senátorských klubů, ministerstvo návrh poskytlo ještě před tím, než šel k projednání do Poslanecké sněmovny. Samozřejmě jsem připraven na vaše dotazy, nicméně se domnívám, že ten informační komfort jsme se i v té zkrácené lhůtě snažili poskytnout Horní komoře dostatečný. Pane předsedo, já vám děkuji.

