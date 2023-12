Ministr Síkela: Energetický zákon pomůže snížit výdaje za energie

reklama

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte mi, abych krátce okomentoval předložený materiál - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Zároveň bych rád poděkoval poslancům za detailní a konstruktivní diskusi na hospodářském výboru a výboru pro životní prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá návrh novely energetického zákona s cílem podpořit využití potenciálu obnovitelné energie, a snížit tak závislost na fosilních palivech. Návrh zákona zavádí komunitní energetiku, jejíž podstatou je samovýroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a její sdílení mezi členy komunity. Stávající situace kolem cen energií motivuje mnoho lidí k hledání individuálních řešení k zajištění dodávek energie nepocházející z fosilních paliv, které nejsou vázány na obchodování na burzách. Základní myšlenkou komunitní energetiky je maximální optimalizace vlastní výroby elektřiny, tedy naplno využívat produkci z obnovitelných zdrojů energie a přebytky, které při výrobě vznikají, spotřebovávat někde jinde. Tato optimalizace je základem moderní energetiky a pomáhá nám vyrábět energii, která se vyplatí nám všem. Každý se bude moci stát aktivním zákazníkem, spotřebovávat přebytky vyrobené elektřiny ve své jiné nemovitosti nebo je sdílet se svými blízkými.

Legislativní ukotvení energetických společenství a základních principů jejich působení na trhu s energií usnadní realizaci komunitních energetických projektů. Předložený materiál kromě definování toho, co je energetické společenství a kdo do něj může vstoupit, obsahuje pravidla, jakým způsobem řešit sdílení elektřiny vyrobené ve společenství tak, aby bylo respektováno stávající fungování trhu s elektřinou. Klíčové je, aby při sdílení bylo možné párování výroby a spotřeby a vyhodnocování toků elektřiny a jejího sdílení v rámci energetického společenství. Sdílet elektřinu bude možné nejen mezi členy společenství, ale také mezi zákazníky. S tím souvisí vznik datového centra, které bude pomáhat k praktickému zajišťování datových výměn pro sdílení elektřiny.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje vznik komunitní energetiky, a to zejména jako lokální výrobu a spotřebu elektřiny. Jsme pro to zavádět sdílení elektřiny postupně, protože vyúčtování sdílené elektřiny a výměna dat bude vyžadovat velké změny u mnoha účastníků trhu. Finální řešení bude možné až s plnou funkčností datového centra, které zajistí všechny datové výměny v oblasti sdílení elektřiny, a to se předpokládá v polovině roku 2026.

Další úpravou nebo další oblastí úpravy je zavedení pojmu zranitelného zákazníka do národního právního řádu a způsob jeho ochrany, pokud jde o jeho práva podle energetického zákona a také ve vztahu k povinnostem provozovatelů distribučních soustav. Navrhujeme jít cestou zdravotně zranitelného zákazníka. Návrh zákona projednal dne 19. října 2023 hospodářský výbor a dne 1. listopadu 2023 výbor pro životní prostředí. Druhé čtení proběhlo 14. listopadu, hospodářský výbor jako garanční výbor pro projednání návrhu zákona po druhém čtení stanovil na svém jednání dne 23. listopadu 2023 pořadí hlasování o pozměňovacích návrzích ve třetím čtení.

Garanční výbor přijal dva pozměňovací návrhy, se kterými Ministerstvo průmyslu a obchodu ale nesouhlasí, a dovolte mi k nim uvést komentář. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Kotta týkající se podpory bioplynu přes elektřinu a pozměňovací návrh poslance Karla Havlíčka, který navrhuje dát do zákona statický a dynamický klíč alokace sdílené elektřiny.

V pozměňovacím návrhu poslance Kotta, se navrhuje zavedení provozní podpory elektřiny pro nové výrobny elektřiny využívající bioplyn. Mohl bych zde dlouze vysvětlovat, jak důležitá je role biometanu při dekarbonizaci teplárenství a vůbec pro naši energetickou nezávislost. Všem je také jistě známý legislativní balíček Fit for 55, který jsme během našeho předsednictví významným způsobem pomohli vyjednat. A právě zde nám směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů předpisuje velmi ambiciózní sektorové cíle pro zavádění obnovitelných zdrojů. Biometan bude klíčový pro plnění těchto sektorových cílů v dopravě do roku 2030 a svou roli sehraje pro sektor teplárenství. Předložený návrh pana poslance Kotta tedy považuji za poněkud nekoncepční.

Poskytnutí provozní podpory výroby elektřiny pro vlastníky bioplynových stanic jde zcela proti zavádění technologií na výrobu biometanu. Bude-li provozní podpora na výrobu elektřiny v bioplynových stanicích poskytnuta, významně to sníží motivaci provozovatelů těchto zařízení investovat do pokročilých technologií na výrobu biometanu. Dovolte mi připomenout, že neplnění evropské legislativy s sebou nese nemalá i finanční rizika pro Českou republiku. Proto bych velmi apeloval na to, aby tento pozměňovací návrh nebyl zapracován.

Zároveň po jednání hospodářského výboru Poslanecké sněmovny proběhlo pracovní jednání se zástupci sektoru podporující tento pozměňovací návrh. Dohodli jsme se, že uskutečníme společné technické pracovní jednání, kde budou všichni relevantní zástupci, tedy provozovatelé bioplynových stanic, zástupci teplárenského a plynárenského sektoru, zástupci dopravy, zástupci relevantních ministerstev a úřadů, což kromě našeho ministerstva je také MŽP, Ministerstvo zemědělství a Energetický regulační úřad, a dalších zainteresovaných stran s cílem znovu na základě aktuálních informací, požadavků a technických možností u jednotlivých technologií analyzovat strategii rozvoje využití bioplynu a biometanu v České republice tak, aby byla maximálně v souladu se závazky Evropské unie, které má Česká republika v souvislosti s plněním jednotlivých energetických a klimatických cílů, a odpovídala ekonomickému i technologickému potenciálu.

K pozměňovacímu návrhu C6 pana poslance Karla Havlíčka - alokační klíče. V tomto pozměňovacím návrhu se navrhuje definovat způsob alokace sdílené elektřiny. V návrhu jsou uvedeny tři způsoby alokace, které si může zákazník nebo společenství zvolit. Jedná se o statickou metodu, dynamickou metodu nebo kombinovanou metodu alokace sdílené elektřiny. Způsob alokace sdílené elektřiny představuje velmi detailní technický údaj, který není vhodné upravovat na úrovni zákona. Toto opatření patří do podzákonné normy, v tomto případě do vyhlášky č. 408/2015 Sb, o pravidlech trhu s elektřinou. Novela zákona již obsahuje zmocňovací ustanovení k tomuto kroku a dle mých informací Energetický regulační úřad již na doplnění vyhlášky začal pracovat.

Poslední návrh, který bych zde rád zmínil, je pozměňovací návrh pana poslance Michálka týkající se rady Energetického regulačního úřadu, ačkoli k němu dalo Ministerstvo průmyslu a obchodu neutrální stanovisko. Z diskuse na garančním výboru jsem zavnímal, že taková změna vyžaduje strukturovanější diskusi a je třeba potřebné změny ve vedení Energetického regulačního úřadu blíže vysvětlit a diskutovat. Z mé dosavadní zkušenosti z fungování rady ERÚ mám za to, že dostačují tři členové namísto pěti. Dle našeho názoru je třeba diskutovat dvě možné varianty, a to tříčlenná rada, to znamená předseda a dva místopředsedové, nebo varianta předseda a místopředsedové, jak tomu bylo v minulosti. Jedná se o důležitou koncepční změnu a jsme připraveni ji předložit k další diskusi v rámci další novely energetického zákona lexOZ3. Stanovisko MPO k podaným pozměňovacím návrhům uvedu při hlasování o těchto pozměňovacích návrzích.

Na závěr mi prosím dovolte zdůraznit, že novela energetického zákona umožní občanům, obcím a malým podnikatelům zapojit se do komunitní energetiky, snížit jejich závislost na fosilních palivech prostřednictvím lokální výroby energie a jejího sdílení. Umožní nám nejen posílit energetickou nezávislost každého z nás a tím i celé společnosti, ale také nám současně pomůže snížit výdaje za energie.

Děkuji vám za spolupráci a děkuji vám za pozornost.

