Ministr Síkela: Vy z ANO jste ti, kdo z České republiky vytvořili energetický skanzen

Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem rád, že zatím ty dva projevy mých předřečníků se obešly bez osobních urážek, i když nelze opomenout to všechno, co v posledních dnech a týdnech zaznívá ve veřejném prostoru, v médiích. Překvapil mě pan poslanec Babiš, když mluvil o demokracii, ale jsem rád, že nemůže za všechno vláda, jak jsme se dozvěděli, ale dokonce za část všeho zla mohou i nezávislá média. A dokonce překvapivé je, když si podnikatel a oligarcha, který zbohatl v devadesátkách, stěžuje na privatizaci.

Ale já se primárně budu držet toho, co tady zaznělo, pokud se jedná o energetiku, a jak jsem očekával, můj předřečník se nevyhnul polopravdám, nepravdám a dokonce i lžím. K něčemu se vám přiznám. Já velmi často vzpomínám na dva momenty; na druhou polovinu prosince před dvěma lety, kdy mě pan premiér uváděl do funkce a kdy na nás čekal odcházející premiér Babiš a odcházející ministr Havlíček, a říkali, že nemusíme nic dělat, že stačí, když budeme pokračovat v těch jejich věcech a všechno bude zalito jižním sluncem. V té době zbývalo do začátku války 60 dní. Často vzpomínám i na situaci z loňského dubna. Tehdy nám začal ruský diktátor Putin vyhrožovat, že ukončí dodávky plynu do Evropy, a věřte, že kdyby dodávky plynu ze dne na den vypnul, měla by naše země velký a těžko řešitelný problém. Dne 1. dubna bylo v tuzemských zásobnících s plynem méně než půl miliardy kubíků, o 23 procent méně, než byl dlouhodobý průměr k danému datu. Z hlediska možnosti čelit Putinovu vydírání to byl samozřejmě ohromný problém a v té době každá vláda v Evropě od svých zpravodajských služeb věděla, co přijde. A to, jaké jsme tehdy měli zásobníky plynu, byl důsledek toho, jak se Česká republika připravila na zimu. Dne 17. prosince 2021, tedy v den, kdy jsme my přebírali vládu, totiž bylo v zásobnících nejméně plynu, minimálně od roku 2014. Kdo měl v té době energetiku na starosti? Pan dvojministr Karel Havlíček. A kdo byl už pár dní po začátku Putinových výhrůžek největším kritikem naší vlády za to, že v zásobnících není dost plynu a že vláda nic nedělá? Opět to byl pan Karel Havlíček. A víte, kdo se smál a podrýval naše výzvy k zodpovědnému přístupu ke spotřebě plynu? Samozřejmě Karel Havlíček. A kdo se možná tajně těšil na to, až plyn úplně dojde? Hádáte správně. Ano, tehdy mi došlo, pane Havlíčku, prostřednictvím pana předsedajícího, že jste nejen neschopný, ale i všeho schopný. A to je opravdu děsivá kombinace. Kromě toho tato epizoda naprosto přesně předznamenala to, jak bude hnutí ANO postupovat v rámci své opoziční práce. Nejdřív vytvoří tragickou, těžko řešitelnou situaci, aby ji následně začalo ihned zneužívat ke kritice naší vlády. A když my zatáhneme za ruční brzdu a děláme kroky, které napravují váš populismus, tak to opět využíváte k naší kritice.

Už jsem to dělal několikrát, ale znovu se pokusím shrnout, jaká byla situace v energetice v době, když jste nám předávali vládu. A řekl jsem si, že k tomu opět připravím několik vysvětlujících grafů. (Ministr Síkela ukazuje graf.) Tady je ten první. Ten vyvrací obrovskou a do nekonečna opakovanou lež naší opozice, tedy že naše vláda může za výrazný růst cen energií. (Koaliční poslanci rozdávají do poslaneckých lavic grafy.) Při přípravě na dnešní schůzi jsem se totiž podíval na statistiku Happy Index, kterou vy, pane Havlíčku, prostřednictvím pana předsedajícího, tak rád citujete. A víte, co ukazuje? Od 1. 1. 2021, tedy od začátku posledního roku vaší vlády do 1. 1. 2022, když jsme vládu přebrali my, vzrostla cena elektřiny o 10 eurocentů za kilowatthodinu. To je v přepočtu asi 2 koruny a 50 haléřů. Od začátku roku 2022 do letošního října ale cena elektřiny vzrostla pouze o necelé čtyři centy, to znamená ani ne o korunu. Jinými slovy, pane Havlíčku a pane Babiši, prostřednictvím pana předsedajícího, za vás cena elektřiny rostla výrazně rychleji než za naší vlády. Za vás, tedy za vlády hnutí, které kvůli cenám energií svolalo tuto mimořádnou schůzi Sněmovny, vzrostla cena elektřiny o 45 procent, za naší vlády do dnešního dne o 11.

Ještě se vám pokusím vysvětlit, proč je cena elektřiny taková, jaká je a proč za to může především nulová práce minulé vlády na modernizaci naší energetiky. (Nesouhlasné poznámky z opozičních lavic.) A začnu opět další lživou citací pana poslance Havlíčka: Absurdistán; vyrábíme levnou elektřinu, ale firmy i domácnosti za ni platí více než ve státech, které ji od nás dovážejí. To je jeden z mnoha nepravdivých výroků Karla Havlíčka. Česká republika již dávno neprodává do zahraničí svou levnou elektřinu, aby vykupovala drahou. Naopak. Kvůli zaostávání naší energetiky je elektřina vyrobená v Česku čím dál tím dražší a málokdo na tom má větší podíl než právě exministr Havlíček. Nejlevnějšími zdroji pro výrobu elektřiny jsou spolu s jádrem vítr, slunce a voda. (Ministr Síkela ukazuje plénu druhý graf.) Za minulé vlády jsme ale v rozvoji výroby elektřiny z těchto levných zdrojů patřili k úplně nejhorším v Evropě. (Koaliční poslanci rozdávají do poslaneckých lavic zmiňovaný graf.) Rozvoj výroby elektřiny ze zdrojů jako vítr nebo slunce byl víceméně nulový.

To spolu s růstem cen... To je hezké, že trháte ten papír, mohla jste ho použít třeba, paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, z druhé strany. (Reaguje na poslankyni Schillerovou, která předložený graf trhá na kousky. Do toho něco z pléna křičí poslanec Králíček.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, já si pořádek zjednám sám. Nepokřikujte po mně. A poslanec, který mluví u pultíku, může oslovovat přítomné poslance prostřednictvím předsedajícího. Nebyl porušen jednací řád. Prosím, pokračujte, pane ministře.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela To spolu s růstem cen emisních povolenek prodražujícím výrobu z uhlí, hlavně s tím, jak zdražil plyn kvůli ruské taktice, vede k tomu, že elektřina vyrobená v Česku je dražší než elektřiny vyráběné v jiných zemích. Cenu elektřiny totiž určuje to, jaký nejdražší zdroj se zapojí do výroby elektřiny, o kterou je ještě na trhu zájem. Takto funguje každý trh na světě. Cena výrobku se odvíjí od nejvyšší ceny, kterou je ochoten zákazník zaplatit. Pokud se tedy do výroby elektřiny zapojí jen takové zdroje jako slunce, vítr, voda nebo jádro, bude cena elektřiny nízká. Pokud se na trhu prodá také elektřina vyrobená z uhlí či plynu, cena elektřiny výrazně vzroste. A na grafice, kterou máte pře sebou, vidíte, že my neumíme vyrobit dostatek elektřiny z levných zdrojů. Jsme v tomto směru výrazně pod evropským průměrem, a to naše zaostávání se za minulé vlády výrazně prohloubilo.

Proč jsme v tomto ohledu ještě více zhoršili? Protože jediným cílem minulé vlády v oblasti energetiky bylo dostat Rosatom do tendru na Dukovany. (Poslanci ANO nespokojeně mluví a trochu bouchají do lavic.) A ani to se nepovedlo. V tomto případě můžeme říct, naštěstí. Podle zákonných pravidel a podle pravidel Evropské unie jsme v době, kdy jsem já nastupoval na Ministerstvo průmyslu a obchodu, měli mít zavedenou zaveden nejen například zákon o komunitní energetice, ale i další, která by zatraktivnila a zefektivnila využívání obnovitelných zdrojů. To by samozřejmě pomohlo s rozvojem právě těch zdrojů, které by nám umožňovaly zlevnit elektřinu. Nic takového jsme zavedeno neměli. A nejen to. Vy jste na tom ani nezačali pracovat, nehledě na to, že nám už tehdy za to hrozily žaloby od Evropské komise. (Poslanci koalice rozdávají některým poslancům další graf, poslankyně Schillerová ho opět trhá.)

Do konce roku 2020 jste také měli mít připravenou státní energetickou koncepci, která by nám ukázala, kde jsou naše silné stránky, kde jsou slabé, co je třeba v rámci naší energetiky udělat pro to, abychom zvládli transformaci naší energetiky tak, aby byla udržitelná a dostupná pro každého. Vaše vláda ale ani do konce roku 2021 na této koncepci pracovat nezačala. Možná, kdybyste to udělali, zjistili byste, že naše zaostávání v levných zdrojích nám brzy zdraží elektřinu tak, že ji budeme muset masivně dotovat, což po výkonu paní ministryně Schillerové povede buď ke státnímu bankrotu nebo bude oproti jiným státům velmi drahá. Takže jsme neměli nic. To jediné, co jste v energetice nechali, byla ta bonboniéra od Rosatomu s věnováním: Daragoj Kárel, navsjegdá. A z toho si, daragoj Kárel, elektřinu opravdu nevyrobíme.

Zdá se vám taková situace v oblasti energetiky špatná? Tak věřte, v plynu jsme na tom po vás byli ještě výrazně hůř. Když se znovu podívám na váš milovaný index happy, pane Havlíčku, prostřednictvím pana předsedajícího, plyne z něj to, že v posledním roce vaší vlády se cena plynu skoro zdvojnásobila. Dnes je naopak nižší, než byla k 1. 1. 2022. Opakuji. Cena plynu od vašeho konce ve funkci, tedy za naší vlády, klesla, zatímco za vás se téměř zdvojnásobila. Za nás klesla. A vy tedy opět svoláváte mimořádnou schůzi k cenám energií? A není to jenom o cenách. Není to jenom o zásobách, o kterých jste hovořil vy a hovořím i já. Je to i o tom, že když jste vy skončil na Ministerstvu průmyslu a obchodu, pane Havlíčku, prostřednictvím pana předsedajícího, tak naše závislost na Rusku v oblasti plynu byla téměř stoprocentní. 99 % závislosti na ruském plynu. Když nám ruský diktátor Putin začal vyhrožovat, že utne dodávky plynu do Evropy, neměli jsme vůči této ruské zbrani vůbec žádnou obranu. Ono vás totiž žádné řešení nenapadlo, ani jste na žádném přes všechna varování nezačali pracovat. A je samozřejmě otázka, jestli jste to udělali schválně s úmyslem někomu pomoci nebo jste prostě v životě neslyšeli pojem energetická bezpečnost, o kterém jste tak malebně před chvílí, pane Havlíčku, prostřednictvím pana předsedajícího, mluvil.

Podobné to bylo v oblasti ropy. Také v tomto případě jsme díky vám neměli možnost vyhnout se odběru ropy z Ruska. A platilo to i pro palivo, ze kterého vyrábí elektřinu naše jaderné elektrárny. Takže to shrnu. Nechali jste za sebou zemi, ve které se v posledním roce vaší vlády téměř zdvojnásobila cena plynu a téměř o 50 % vzrostla cena elektřiny. Nechali jste za sebou energetiku, která byla z 50 % závislá na Rusku v oblasti ropy, stoprocentně na plynu a zemi, která si z levných zdrojů jako vítr a slunce umí vyrobit asi 3,5 % své elektřiny. To fakt nemusíte být energetik ani génius, abyste si uvědomili, že taková země je v totálním energetickém průšvihu a že ji čeká spousta, ale opravdu spousta usilovné práce na mnoho a mnoho let, aby se z toho dostala ven. A to je přesně to, co děláme my. Opravujeme ten váš energetický skanzen, který jste tu po sobě nechali.

Pojďme si to projít jedno po druhém, začněme u rozvoje obnovitelných zdrojů. V první řadě je třeba si uvědomit, že Česká republika má a v příštích letech bude mít k dispozici stovky miliard korun na rozvoj těchto zdrojů díky výnosům z emisních povolenek. To je obrovský potenciál pro naši energetiku, protože tyto zdroje mohou posílit naši energetickou bezpečnost a mohou pomoci tak snížit účty za elektřinu. To, jestli tuto příležitost využijeme, záleží jen na nás a do velké míry na tom, jestli pro realizaci investic budeme mít vhodné podmínky. To znamená, že je potřeba zjednodušit povolování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, zatraktivnit jejich používání a také zefektivnit využívání elektřiny z těchto zdrojů.

Tento týden nám druhým čtením v Poslaneckém sněmovně prošla novela energetického zákona, která umožní sdílet vlastní vyrobenou elektřinu v rámci komunitní energetiky. Komunitní energetika nám umožní výrazně zefektivnit vlastní výrobu elektřiny a ušetřit tak za energie a také posílit svou energetickou nezávislost. Otevře tak dveře například známému konceptu výroby elektřiny na jednom místě v Česku, kterou ale budeme moci spotřebovávat jinde. Tato novela, která už měla být schválena za minulé vlády, a za nečinnost při její implementaci nám hrozily žaloby od Evropské komise, to je také jedna z věcí, kterou teď napravujeme. To samé platí o další novele, ta zase zakotví v zákoně akumulaci, flexibilitu a agregaci. To umožní každému zákazníkovi lépe řídit svou spotřebu elektřiny a výrazně šetřit například tím, že energeticky náročné domácí činnosti, jako třeba praní prádla nebo nabíjení elektromobilu, načasuje na dobu mimo špičku.

Tyto kroky výrazně zatraktivní a zefektivní využívání elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. My jsme toho udělali mnohem víc a zaměřili se i na zjednodušení byrokracie okolo povolování nové výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Snížili jsme limity pro menší zdroje. Zavádíme u nich také měsíční fikci souhlasu. Z větších zdrojů děláme stavby ve veřejném zájmu. Zjednodušujeme povolování tepelných čerpadel a spolu s Ministerstvem životního prostředí také připravujeme takzvané akcelerační zóny, tedy lokality, kde bude povolování obnovitelných zdrojů ještě jednodušší.

Nedělám si samozřejmě iluze, že zbytek Evropy doženeme hned. Mám ale velkou radost, že se rozvoj výroby elektřiny z těchto zdrojů podařilo nastartovat. Počet fotovoltaik v Česku se od začátku našeho funkčního období od roku 2022 ztrojnásobil a já věřím, že díky našim reformám bude pokračovat.

Jestli se v nějaké oblasti projevila kombinace vaší neschopnosti a všehoschopnosti naplno, tak je to právě plyn. Nejenže jste nám nechali nejnižší zásoby na mnoho let dozadu, nejenže jste se nestyděli nás kritizovat za to, že tu toho plynu bylo málo, ale také, když jsem vyzýval k tomu, že je potřeba ke spotřebě plynu přistupovat zodpovědně, začali jste to zneužívat k tomu, abyste si pro sebe uhráli politické body. Věřte mi, že v projekcích ohledně toho, jak jednotlivé státy Evropy zvládnou odstřižení od dodávek ruského plynu, jsme my jako Česká republika vycházeli téměř úplně nejhůř ze všech. A právě energetické úspory sehráli obrovskou roli v tom, že jsme se dokázali vypořádat s Putinovou zlovůlí a s vaším dědictvím a obešli se bez ruského plynu. A já občanům za to, že se nenechali zlákat vaší ostudnou taktikou, děkuji a rád bych je požádal, aby v nastoleném trendu zodpovědné spotřeby pokračovali.

V tom, že jsme to zvládli, sehrály stejně důležitou roli jako zodpovědný přístup ke spotřebě také kroky naší vlády. Pomáhali jsme obchodníkům s plněním zásobníků, nakoupili jsme plyn za stát a především jsme zajistili spolu se skupinou ČEZ podíl v LNG terminálu v Holandsku. Kapacita, kterou jsme získali, nám pokryje 40 % roční spotřeby plynu. Ten největší oheň, který tady po vás hořel, jsme tedy zvládli uhasit. Dodávky z Ruska nahradil LNG plyn především ze Spojených států a dále plyn z Norska. Pro další posílení naší energetické bezpečnosti v oblasti plynu jsme provedli i další investice do kritické infrastruktury. Získali jsme pod kontrolu plynové zásobníky a nyní čekáme na schválení v případě plynovodů.

Posilování postavení státu v oblasti plynu bude naprosto zásadní nejen kvůli jeho využívání v průmyslu, v teplárenství, ale také proto, že bude takzvaným přechodným zdrojem v rámci dekarbonizace naší energetiky. Právě plyn totiž bude vyrovnávat napětí v síti a destabilitu způsobovanou obnovitelnými zdroji. Napravujeme tedy po vás situaci v oblasti obnovitelných zdrojů, napravujeme ji v oblasti plynu a napravujeme ji i v jádru a ropě.

V nejbližších měsících nám Rusko definitivně přestane dodávat palivo do jaderných elektráren a budeme ho odebírat od společností z Francie a ze Severní Ameriky. A pracujeme také na tom, abychom se zbavili závislosti na Rusku v oblasti dodávek ropy. Jednou z prvních věcí, kterou jsme začali řešit po zahájení ruské agrese, totiž bylo navýšení kapacity ropovodu TAL, který je jedinou možnou cestou, kudy do České republiky dovézt jinou než ruskou ropu. Jeho současná kapacita však nyní stačí k pokrytí jen přibližně poloviny potřebných dodávek do Česka. Minulou vládu samozřejmě ani nenapadlo, aby kapacitu tohoto ropovodu navýšila. Nám se proto podařilo získat souhlas všech ostatních zemí, které v ropovodu mají podíl. Vybrali jsme i dodavatele. A já věřím, že v roce 2025 nám toto navýšení umožní nahradit dodávky ropy z Ruska. Vedle toho pracujeme na tom, aby tuzemské rafinérie byly technologicky schopny v brzké době zpracovávat jinou než ruskou ropu.

Všechny tyto kroky děláme tak, aby navazovaly jeden na druhý. Pracujeme s tím, jak bude v budoucnosti vypadat naše energetika, které zdroje bude třeba rozvíjet a na které už se v budoucnu nebudeme moci spolehnout. Proto jsme teď na podzim připravili vnitrostátní klimaticko-energetický plán, který nám tu cestu, kudy bychom se v rámci energetiky měli vydat, naznačuje, a ještě konkrétnější kroky nám ukáže státní energetická koncepce. Tu chci vládě předložit ještě do konce tohoto roku. To jsou ty dokumenty, které měla připravit už minulá vláda, ale nepřipravila. Nepřipravila vůbec nic.

Kromě těchto domácích kroků pracujeme také na úrovni Evropské unie. Jsem přesvědčený, že právě naše předsednictví mělo zásadní podíl na tom, že jsme se jako Evropa zvládli ubránit ruskému zneužívání energetiky jako zbraně a že nyní můžeme říci, že už se Putinova vydírání nemusíme bát. Nyní pracujeme na tom, abychom zajistili rovnoprávnost pro rozvoj jaderné energetiky v rámci Evropské unie. A také v této oblasti se nám daří, což ukázalo i jednání na aktualizaci pravidel elektrického trhu.

Tak si to znovu shrňme. A opět jsem pro vás připravil souhrn v infografice, kterou dostanete na stůl a můžete ji opět, paní Schillerová, prostřednictvím pana předsedajícího, okamžitě demonstrativně roztrhat. (Poslankyně Schillerová z místa: Už je v koši!) Startujeme rozvoj obnovitelných, to znamená těch nejlevnějších zdrojů. Připravujeme legislativu, která je zatraktivní, zefektivní jejich využívání a zjednoduší jejich povolování. Počet těchto zdrojů roste. Zbavili jsme se závislosti na dovozu plynu z Ruska, investujeme do posílení pozice státu v této oblasti a získáváme vliv na kritickou infrastrukturu. Pracujeme na tom, abychom diverzifikovali portfolio dodavatelů plynu do České republiky. Zbavujeme se závislosti na Rusku v oblasti dodávek ropy i jaderného paliva. Dokončujeme také potřebné koncepce, které jasně nadefinují další kroky pro rozvoj české energetiky v budoucnosti.

Všechno tohle mělo být v rozumně řízené energetice hotové už za vás. Děláme to až my nyní! Napravujeme tak vaše zaspání. A vy si nás dovolujete velmi často označovat za neschopné. Ale my teď napravujeme vaši neschopnost!

A dovolte mi říct ještě jeden fakt, na který jste nejspíš při vaší touze po tom lhát, strašit veřejnost a zakrýt tak svou neschopnost, zapomněli. Dnešní schůzi jste svolali kvůli regulované složce ceny elektřiny. Výši této složky určuje Energetický regulační úřad. Ten je nezávislý. A výši regulované složky rozhoduje nezávislá rada na základě konkrétních pravidel schválených nebo navržených Energetickým regulačním úřadem a schválených vládou vždy na pět let dopředu. Podle těchto pravidel se určují zisky distributorů a také tedy výše plateb zákazníků. A víte, kdo vybral obsazení současného Energetického regulačního úřadu? Vaše vláda! Byli jste to vy, pane Babiši, a vy, pane Havlíčku, prostřednictvím pana předsedajícího. A kdo byl u moci, když byla přijata metodika pro výpočet regulované složky, když se přijal RAB, to znamená majetek plus garantovaný jíld (?) ve výši 6,5 %? Opět jste to byli právě vy, milá minulá vládo.

Takže vámi dosazení lidé podle za vás přijatých pravidel určili výši regulované složky ceny elektřiny a vy kvůli tom svoláváte mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Pro mě je to jasný důkaz toho, že vaší politickou strategií je hodit všechny vaše přešlapy, průšvihy, veškerou vaši neschopnost, na naši vládu. Proto na nás svádíte vaši jednoznačnou vinu za nárůst cen energií, vaši jednoznačnou vinu za zaostávání naší energetiky, vaši jednoznačnou vinu za naši závislost na Rusku. To je ten hlavní účel této mimořádné schůze.

Ona totiž práce politika je o tom posouvat věci dopředu, zlepšovat je a dotahovat. Vy máte jako hlavní náplň politika marketing a ve vašem podání se někdy jedná o velmi zvláštní a dovolím si říct estébácký marketing. Lži, strašení, manipulace, zneužívání dvacetiletých kluků k vyvěšování hanopisů na úřadech, focení se s kdekým za peníze daňových poplatníků a hlavně snaha všechny vaše průšvihy hodit na ostatní.

Naše energetika je bohužel toho důkazem. Ale řekněme si na rovinu. Vy jste ti, kdo z České republiky vytvořili energetický skanzen, absolutně nepřipravený na proces dekarbonizace, natož na Putinovu energetickou válku. My jsme ti, kteří nás nejdříve před Putinem ubránili a teď ten váš skanzen opravujeme. Sorry jako. (Potlesk z pravé strany a bušení do lavic z levé strany sálu.)

