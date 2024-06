Ministr Stanjura: Deficit nebude tak vysoký

Odpověď je relativně jednoduchá. Pojišťovny a jejich orgány už v těchto dnech pracují na zdravotně pojistných plánech na rok 2025. Když jsme schvalovali rozpočtovou strategii pro příští roky, tak jsme schválili na vládě, že systém veřejného zdravotního pojištění pro rok 2025 má být vyrovnaný. To není úkol pro každou zdravotní pojišťovnu zvlášť, ale jako celek. Myslím, že to je cíl realistický a dosažitelný, protože když se podíváme na zdravotně pojistné plány schválené a pak na výsledek hospodaření, tak opakující se skutečnost je, že se zvyšují příjmy.

To znamená, ono se docela dobře nedá predikovat, kolik bude platba za státní pojištěnce vůbec, když máme ten valorizační mechanismus. Ale naštěstí máme velký počet zaměstnaných, platy a mzdy rostou rychleji, než je ve zdravotně pojistných plánech jednotlivých pojišťoven. To nekritizuji, to jenom konstatuji. Takže i letos všechna data, která máme k dispozici za první čtyři měsíce, nasvědčují tomu, že deficit nebude tak vysoký, jako když sečtete deficit těch zdravotně pojistných plánů, které v této chvíli projednáváte.

Co se týče zákona o odměňování ve zdravotnictví, tak jsem byl účastněn s ostatními členy vlády a s panem premiérem - pan premiér to svolal na pravidelné jednání se zástupci profesních komor, kde samozřejmě jsou i komory ze zdravotnictví. Tam jsem dostal informace, že pan vicepremiér Válek podle mě ten slib splnil, už rozeslal text návrhu i k těmto profesním organizacím. To znamená, postupuje to standardním legislativním procesem.

Když si ale uvědomím dnešní datum, tak bych řekl, že je skoro vyloučené, aby to platilo k 1. lednu 2025. Není to úplně vyloučené - teď nemluvím o obsahu, a jak těžké nebo jednoduché bude domluvit se na obsahu toho zákona - ale vzhledem k legislativě je vlastně vyloučeno, aby první čtení bylo ještě před parlamentními prázdninami. Z naší zkušenosti, kterou máme společnou, stihnout během čtyř posledních měsíců všechna tři čtení je těžké. Omlouvám se za delší odpověď.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



