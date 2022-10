Ministr Stanjura: Dochází k navýšení zejména příspěvku na bydlení

reklama

Děkuji za slovo. Já dlužím odpověď na dvě otázky. První otázka. Proč ty dva velké pozměňovací návrhy - myslím velké objemem - nebyly součástí toho sněmovního tisku? Je to jenom časové hledisko. Vláda tento návrh zákona schválila na konci července, přišel do Poslanecké sněmovny 17. srpna, na základě toho prudkého zvýšení cen na přelomu srpna a září jsme rozhodli, za prvé, že letos nebude 25 % úsporného tarifu, což by odpovídalo kalendářně, ale 40 %, to je těch osm miliard.

Za druhé, těch 30 miliard byl dotaz, jestli podnikatelé letos vyčerpají. Pravděpodobně ne, ale abychom mohli vypsat ty programy, které jim pomohou, tak ty prostředky tam budeme alokovat. Takže já bych řekl, že považuji skoro za vyloučené, že celá částka by se vyčerpala letos. To říkám zcela poctivě. (Hluk v sále.) Na druhé straně ta částka je maximalistická, vychází z kvalifikovaných odhadů, že by se ta pomoc mohla týkat vyšších jednotek tisíců podnikatelských subjektů, které teoreticky splňují ty podmínky, do kterých by se to mohlo dostat. To jsou podle mě dva poslední nezodpovědné dotazy, které...

Teď z mé strany jenom krátké zhodnocení debaty. Děkuji všem vystupujícím. Já jsem napočítal dvě vystoupení, aniž bych je chtěl jmenovat, která se míjela účinkem třetího čtení. Myslím, že byla zbytečně osobně útočná, ale to je odpovědnost každého z vystupujících. U těch ostatních chci ocenit věcný tón vystoupení, i když třeba nesouhlasím s tím, co zaznělo, nebo mám jiný názor, tak bych chtěl ocenit věcný tón této debaty.

Já bych chtěl závěrem požádat, abychom novelu státního rozpočtu schválili, a chci jenom připomenout, že nejvyšší objem těch dodatečných výdajů směřuje, za prvé, do oblasti zvládání vysokých cen energií, ať už je to úsporný tarif, ať už je to ten dočasný krizový rámec pro velké firmy a další opatření. A druhá nejvyšší oblast těch zvýšených výdajů je sociální oblast, kde se samozřejmě - a nemohlo se s tím počítat - vyčlení prostředky na druhou mimořádnou valorizaci a tím, že jsme zvýšili životní a existenční minimum, tím, že se změnily i normativy, tím logicky dochází k navýšení zejména příspěvku na bydlení. Děkuji za pozornost.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Stanjura: Pokračující válečný konflikt na Ukrajině, důvod většího státního dluhu Ministr Stanjura: Proč je důležitá pomoc zemi, zmítané válkou Už chápete ten bizár? Nevinní lidé budou platit diletanství politiků, ukazuje Šichtařová Ministr Stanjura: Kdyby nebylo Putinovy agrese, o žádné mimořádné dani bychom se dnes nebavili

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama