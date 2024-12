Ministr Stanjura: Excelovský přístup k sestavování rozpočtu mně extrémně vadí

Děkuji za slovo. Tak já budu krátce reagovat na vystoupení Jakuba Michálka.

Teď pominu ten jako mírně, bych řekl, legrační přístup, že hodnotíme rok, kdy jste ještě byli plnohodnotnou součástí vlády, včetně materiálů, které jsme měli do dubna. Ale v mnohém z toho, co říkal Jakub Michálek, co se týče struktury a metodiky státního závěrečného účtu, souhlasím. To usnesení nedoporučuju podpořit dnes, protože zejména v té druhé části ten termín, zákonný termín předložení státního závěrečného účtu, je 30. duben, a nejsem si jist, zda jsme schopni nastavit procesy tak, abychom měli ty audity, po kterých se tam volá, do 30. dubna, hotovy, Spíše si myslím, že ne, protože jsme v prosinci, nemáme ty auditory, všechny kapitoly státního rozpočtu. Nic proti té myšlence, ale nedoporučuju dnes to usnesení přijmout.

Možná překvapivě pro Jakuba Michálka, my na tom pracujeme, jak to změnit, protože si myslím, že i v té veřejné debatě ten excelovský přístup k sestavování rozpočtu mně extrémně vadí. Občas to používali kolegové z Pirátské strany: my máme jenom 102,2 procenta loňských výdajů, a to jsme poraženi, protože tato kapitola má 106,3 procenta. Tomu říkám excelovský přístup.

Bylo by dobré, kdybychom si řekli: tyto cíle byly splněny, daří se nám, doporučujeme do této oblasti dát více peněz, proto chceme na tuto konkrétní politiku o 2 miliardy víc, a možná to nebude 102, ale 104 procent.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Obecně, když se podíváte na komentáře nejenom nás politiků, ale i komentátorů, když se zveřejní návrh rozpočtu, tak se vlastně porovnává, že 100 procent je ten loňský rok, a teď se porovnává, kdo má víc, a kdo má méně. Kdo má víc, je teoreticky jako vítěz, a kdo má méně, je teoreticky jako poražený. Místo abychom se podívali my všichni, to není výtka vůči konkrétní politické straně nebo konkrétní vládě či konkrétní opozici, jestli těch loňských 100 procent bylo vynaloženo na ty cíle, které jsme sledovali, když jsme tam ty peníze alokovali, a zda jsme dosáhli těch parametrů, které jsme deklarovali.

Mnohdy je pravda, že ty parametry na začátku nejsou, zase, říkám to ze zkušenosti z dlouhého rozpočtového procesu bez ohledu na konkrétní vládu a nechci říkat, teď je to lepší, a minule to bylo horší, a předminule to bylo lepší, a podobně. To si myslím, že je žádoucí změna, my na ní pracujeme. Myslím si, že nemusíme ani nic měnit legislativně, že ty dodatečné materiály se dají přidat k tomu, na co jsme zvyklí. Nemyslím, že je užitečné, když máte tu vývojovou řadu z roku na rok, úplně tu metodiku změnit, ale dá se tam leccos dodat pro ty, kteří budou mít zájem posoudit například, zda se povedlo splnit. Vždyť my přece víme moc dobře, že se použije headline a pak se tak roky používá.

Tak jako příklad, aniž bych se chtěl dneska přít, máme stavební spoření, které reálně není stavební spoření, správný název by zněl spoření se státní podporou. Ale to je úplně něco jiného, než stavební spoření, a takhle bychom mohli.... Penzijní připojištění, když se podíváme, jaká je realita, většina peněz je legitimně podle zákona vybrána před odchodem do penze. A takhle bych mohl pokračovat, že ten nadpis, a pak se to dlouhodobě v té politické debatě používá, neodpovídá pak té realitě a na co jsou ty peníze vlastně vynakládány.

Takže doporučení: dneska to usnesení nepřijmout, ale mnohé z těch podnětů k metodice, ke změně metodiky rozpočtování státního závěrečného účtu beru vážně. Ale souhlasím i s tou připomínkou., a my jsme to nezvládli, jako žádná z předchozích vlád, ideální je to udělat na začátku volebního období. To neznamená, že teď to nemůžeme připravovat a být na to připraveni, ale reálně - volby budou někdy buď na konci září, nebo první víkend v říjnu, a vláda musí poslat návrh zákona od 30. září, což může být týden před volbami, nebo týden po volbách. Nevíme, jak přesně. To asi není ta pravá doba a asi to nebude tak sledované jako rozpočet v běžném roce, který není volební.

Tady se ukazuje, jak nešťastné bylo posunutí termínu voleb, nic s tím neuděláme. V okamžiku, kdy volby byly někdy na přelomu května a června, tak vítězové voleb měli čas sestavit návrh rozpočtu. Teď, když máme volby někdy v tom září, nebo říjnu, tak vítěz voleb zdědí návrh rozpočtu. To je jenom konstatování faktu, tak to prostě je. My jsme zdědili návrh rozpočtu, ale bohužel Sněmovna nemá pevný termín voleb, a to posunutí z hlediska rozpočtu na podzimní termín voleb fakt není výhodné pro nikoho. Ani pro ty, kteří sestavují poslední návrh rozpočtu. Sami víte, kolik to bere politické energie. Já sám nevím, kolik tomu budeme věnovat (času?) na ten materiál. Tady, sem přijde 30. září 2025. Říkám, může to být týden po volbách, nebo čtyři dny před volbami, jestli si dobře pamatuju ty víkendy.

Děkuju.