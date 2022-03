Ministr Stanjura: Já bych vás prosil, abyste nedělal paniku

reklama

Pane přítomný poslanče, prostřednictvím pana místopředsedy, já bych vás prosil, abyste nedělal paniku a nepoužíval slova jako vybrakovat. Nevím, kde jste k tomu přišel a jaká čísla, jaká data vás opravňují k tak silnému a nepravdivému výroku.

Já jsem v první debatě říkal, že když jsme jednali se zdravotními pojišťovnami, s panem ministrem zdravotnictví, že na konci ledna bylo na účtech zdravotních pojišťoven 56 miliard, na konci února je to 60 miliard. Ze zdravotně pojistných plánů, a já myslím, že je znáte, pokud jste členem zdravotního výboru, pane poslanče, se to dá jednoduše sečíst. To znamená ten odhad hospodářského výsledku je zhruba - 19 miliard, nicméně zdravotní pojišťovny neměly ve svých zdravotně pojistných plánech zohledněnu inflaci. To za prvé. Konzervativní odhad je, že to bude 7 až 10 miliard zvýšeného příjmu zdravotního pojištění.

Já vás nepodezírám z toho, že byste tomu nerozuměl, skutečně ne, tak sugestivní tvrzení typu, že uprchlíci přinesou nové náklady, jsou pravdivá, ale současně musíte říct, že se z nich stávající státní pojištěnci a stát za ně bude platit. Tak nemůžete říkat, že budou pouze náklady, když do toho systému přijdou i příjmy, nebo respektive můžete, ale není to korektní, není to fér a je to faul, protože vy to víte, protože znáte systém zdravotního pojištění. Nikdo z nás, ani z vlády, ani z opozice není schopen odhadnout, kolik těch uprchlíků bude. Doufám, že se shodujeme na tom, že jim pomoct musíme a máme. A nikdo není schopen reálně odhadnout, jak velký rozsah zdravotní péče budou potřebovat. Nicméně díky pravidlům, která jsme nastavili, budou od okamžiku, kdy se zaregistrují a dostanou příslušné vízum, státními pojištěnci a stát za ně bude platit. A nechci se přít, ale neumím říct, jestli to bude neutrální, rozpočtově deficitní, anebo přebytkové. Ale doufám, že se shodujeme na tom, že se o ně postarat musíme, respektive máme, a tím pádem i musíme.

Mám před sebou výdaje a příjmy zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven za poslední roky od roku 2000 do roku 2022 a rok 2019 není tak daleko. To jste vládli vy a vaše hnutí a v té době se za státní pojištěnce dalo 72 miliard. Náš návrh je, který vy tak kritizujete a volíte tak nevybíravá slova, 125 miliard za tři roky - to navýšení. Musím znovu zopakovat to, co vy dobře víte, nehrozí v žádném případě snížení kvality či dostupnosti lékařské péče. Kdo to tvrdí, tak lže a úmyslně vyvolává paniku. Za druhé. Zvýšení platů pro zdravotníky platí a bude v plném rozsahu. Ono to ani jinak nejde a zase to dobře víte. To znamená, že já vlastně nerozumím tomu, co kritizujete kromě toho, že jste z opozice a máte něco kritizovat.

Ale upozornil jste na důležitou otázku, já s vámi naprosto souhlasím, a to jsou platby za státní pojištěnce v příštích letech. My v této době intenzivně ve spolupráci s panem ministrem zdravotnictví a jeho týmem připravujeme valorizační vzorec pro automatickou valorizaci, abychom pokud možno snížili politické vlivy k tomuto rozhodování. Představíme ho v nejbližší době a určitě to budeme podrobně debatovat minimálně na půdě zdravotního výboru. Takže v této chvíli opravdu nejsem schopen odpovědět, jaké budou platby v roce 2023, 2024 a 2025, nicméně jsem si jistý, že nejpozději do konce poloviny letošního roku budeme znát přesné odpovědi na ty vaše otázky. A jsou to správné otázky, bezesporu ano. A pokud se shodneme na tom valorizačním vzorci, bylo by fajn, kdybychom se shodli i s opozicí, tak pak to jsme schopni modelovat dopředu. Nicméně rozpočet pro rok 2023 bude obsahovat rozpočtové výhledy na roky 2024 a 2025, což se kryje s funkčním obdobím této vlády a tam ty odpovědi nalezneme. V okamžiku, kdy budeme mít shodu na pracovní úrovni, na tom, jak by měl valorizační vzorec vypadat, určitě jsme v tom okamžiku připraveni debatovat s opozicí, s odbornou veřejností o tom debatujeme už nyní. (Předsedající: Pane ministře, rovněž čas.) Omlouvám se, děkuji.

