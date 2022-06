Ministr Stanjura: Je logické, že mnohdy se zájmy akcionářů kříží

reklama

Děkuji za slovo. Já jsem čekal, jestli nepadnou ještě nějaké další dotazy, tak zatím budu reagovat na ty tři dotazy, které zazněly ve vystoupení pana místopředsedy Havlíčka. První, motivovat obchodníky, aby plnili zásobníky. Moje odpověď zní - ano, probíhá to.

Druhá, druhá otázka, vlastnictví zásobníků. K tomu vám neřeknu vůbec nic. Ne, že bych nechtěl odpovídat, ale myslím, že je dobrá zásada, že stát nekomentuje potenciální obchodní operace, ani je nepotvrzuje, ani je nevyvrací, protože velmi často by v takové debatě mohly zaznít cenotvorné informace, které jsou skoro vždy v neprospěch státu.

Třetí otázka, dividendy. Myslím, že pan místopředseda to popsal naprosto přesně. Já vlastně nemá, co bych k tomu dodal. V kalendářním roce se vyplácí dividendy za předchozí kalendářní rok. Ano, je předpoklad vysokého zisku za rok 2022, z toho úplně jednoduše logicky vyplývá i vysoká dividenda za rok 2022, která bude vyplacena v letech 2023. Na druhé straně při všech debatách o ČEZu a jak to stát řídí nebo ne, tak si musíme uvědomit - za prvé - že to je firma kotovaná na burze. Ta podléhá přísné regulaci, ani členové vlády, ale myslím si, že ani členové parlamentu by neměli zase říkat informace, kterou by (?) cenotvorné a ovlivnit cenu akcií na burze.

Za druhé, stát má 70 %, takže to není státní firma. Ano, je tam významný nadpoloviční podíl státu, nicméně je tam 30 % minoritních akcionářů, je logické, že mnohdy se zájmy akcionářů kříží, to je i při jiném poměru. A s tímhle vědomím musíme přistupovat k tomu, když spravujeme ten akciový podíl. Není to prostě firma, která je ve 100 % státu, které může dávat přímo úkoly vláda v rámci vlastnické politiky a tam se můžou třeba sledovat i jiná hlediska než sleduje standardní obchodní společnost, zejména kotovaná na burze.

K těm procentům, já myslím, pane místopředsedo, prostřednictvím jiného pana místopředsedy, že vycházíme z jiné základny. Já se nechci přít, podle mých informací mají zásobníky kapacitu 3,4 miliardy, vy jste říkal 2,9 a pak nesedí ta procenta. Ale o to se nepřeme. Důležité je, že tam je k dnešku 1,86 miliardy. To je to absolutní číslo a platí, že samozřejmě jiná spotřeba je v létě a jiná spotřeba je v zimě a tu roční spotřebu samozřejmě ovlivňuje průběh zimy. To je naprosto logické. Jenom připomenu, že z roční spotřeby zhruba 2,5 miliardy kubíků je spotřeba našich domácností.

A poslední věc. Já jsem se seznámil s pozměňovacím návrhem, který přijal hospodářský výbor, a po konzultaci s panem ministrem průmyslu a obchodu až o tom budeme hlasovat, tak stanovisko bude kladné.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí

