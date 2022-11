Ministr Stanjura: Když jsou smlouvy podepsány, je to mandatorní výdaj

reklama

Pro pana poslance Kolovratníka.

Já jsem nezpochybnil metodiku přípravy střednědobých výdajových rámců, výdajů. V žádném případě! Jenom jsem říkal, že to, co se už vědělo, nebylo promítnuto z těch uzavřených smluv. To je všechno. A to pak neodpovídá realitě. Na to máme dokumenty, protože samozřejmě když Ministerstvo dopravy přišlo s tím, že potřebuje těch 150 miliard, tak jsme to chtěli velmi detailně znát. A říkám, že pokud bychom použili číslo ze střednědobého výhledu, tak nejenom, že bychom nezahajovali žádnou akci, museli bychom zastavovat akce. A myslím si, že když ty smlouvy jsou podepsány, tak říkám, v mém chápání světa je to mandatorní výdaj. Takhle to vnímám.

Takže se podívejte, kdy minulá vláda schvalovala střednědobý výhled. Když tak si vyžádejte na SFDI a na Ministerstvu dopravy podrobný rozpis těch akcí a uvidíte, že ta suma z uzavřených smluv byla nižší, než byla celková alokovaná částka. A to je ten problém, o kterém jsem mluvil. Já jsem vůbec nezpochybňoval metodiku tvorby a že nejsou všechny okolnosti známy. Ale když mám uzavřeny smlouvy, tak to číslo znám, a to už je mandatorní výdaj a ten by tam měl být promítnut!

To je všechno.

