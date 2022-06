Ministr Stanjura: Okamura jako přítel Putinova Ruska seká jednu faktickou chybu za druhou

reklama

Tak jenom pár poznámek. Pan předseda Okamura neměl čísla, když mu někdo psal ten projev. Tak mu připomenu, že za prvních pět měsíců systém zdravotního, veřejného zdravotního pojištění je v zisku šesti miliard. Pane předsedo Okamuro, prostřednictvím paní předsedkyně, nemáme žádné veřejné zdravotnictví. Máme zdravotnictví, ve kterém jsou i soukromé subjekty, mnoho lékařů je soukromých, to určitě víte. Máme systém veřejného zdravotnictví.

Co vlastně ale pan předseda Okamura navrhl v tom svém vystoupení? Za prvé jako přítel Putinova Ruska říká migranti místo uprchlíci před válkou, to mě tedy nepřekvapuje. On navrhuje zvýšit platbu za státní pojištěnce, to znamená i za uprchlíky. Současně ve svém vystoupení řekl, že navrhuje zvýšit daně zaměstnancům a zaměstnavatelům. Může si přečíst ve stenozáznamu pak svůj projev a nemusí pak pan předseda Okamura kroutit hlavou. On nám to popisuje, jako by stát měl nějaké vlastní peníze. Máme peníze jenom daňových poplatníků, nic jiného. Takže bavíme se o tom, abychom rozumně spravovali peníze daňových poplatníků. A nebude to patnáct set šedesát sedm, ale sedmnáct set šedesát sedm. Jedna faktická chyba za druhou, na ty urážky nebudu reagovat.

Ale pak použil případ německé pošty. Já bych poprosil pana předsedu Okamuru, aby si nechal zjistit, kdo je vlastníkem německé pošty. On si myslí, že je to stát, evidentně z jeho vystoupení. Ano, je to úspěšná firma. Mimo jiné proto, že stát ji privatizoval. Dlouhodobě, koncepčně a dlouho tam snižoval svůj podíl. Ano, je to úspěšná, zisková firma. Představte si jeho vystoupení, co by tady vyváděl, kdybychom s obdobným plánem, s obdobnou ambicí přišli my.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Stanjura: Že se sníží kvalita nebo dostupnost zdravotní péče? To je liché Bude horkovod do Brna, posílíme energetickou bezpečnost, plánoval Fiala. Občan se nezdržel poznámky „Teď řeknu, za co mi vynadají.“ Kalousek otočil. Budete koukat DPH dolů, příspěvky nahoru. Schillerová řekla vládě, co se má udělat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama