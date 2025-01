Ministr Stanjura: Zákon usnadní odchod do penze zaměstnancům, vykonávajícím rizikovou práci

„Tento návrh zákona, na kterém se podílelo Ministerstvo financí, doprovází spuštěnou penzijní reformu. Bez systémové změny by byl důchodový systém dlouhodobě neudržitelný a jeho bilance by byla vysoce záporná. Díky penzijní reformě předpokládáme, že stát už letos ušetří na výdajích zhruba 35 mld. Kč. Zbývalo však dořešit otázku, jak kompenzovat zaměstnance vykonávající rizikovou práci, kterým nebylo v rámci penzijní reformy umožněno odejít dříve do penze bez krácení důchodu,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Bude zaveden povinný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření. Konkrétní produkt a poskytovatele si vybere zaměstnanec a samozřejmě jej může v průběhu času i změnit. Nárok na povinný příspěvek zaměstnavatele vznikne v případě odpracování alespoň tří směn v měsíci, pokud většinu směny strávil zaměstnanec na rizikové pozici zařazené do třetí kategorie pro vybrané rizikové faktory. Pro zaměstnance je klíčové, že tento příspěvek půjde na jejich soukromý penzijní produkt a budou to jejich prostředky. Sami se rozhodnou, jak je využijí, např. na čerpání předdůchodu,“ dodal ministr Stanjura.

Výše příspěvku se bude odvíjet od počtu odpracovaných směn rizikové práce v daném kalendářním měsíci a od hrubé mzdy zaměstnance (tzv. vyměřovacího základu). Odpracuje-li zaměstnanec v měsíci alespoň 3 směny rizikové práce, bude výše příspěvku 3 % z vyměřovacího základu, odpracuje-li alespoň 11 směn rizikové práce, bude výše příspěvku 4 % z vyměřovacího základu.

V návrhu je zohledněna i specifická situace lidí, kteří jsou již nyní ve věku blízkém odchodu do důchodu, a to v tom smyslu, že pro čerpání tzv. předdůchodu se v případě zaměstnanců, kterým bude povinně přispívat zaměstnavatel, nebude vyžadovat, aby smlouva o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření trvala alespoň 10 let (resp. 5 let pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2023). Jde o výjimku z jinak obecné podmínky, která se pro čerpání dávek ve III. penzijním pilíři vyžaduje.

Poslanecký návrh zákona (ST 894) po projednání kabinetem poputuje do Poslanecké sněmovny, aby bylo možné dokončit legislativní proces a přijmout návrh ještě v tomto volebním období.

Celé znění novely zákona o povinném příspěvku na produkty spoření na stáří najdete ZDE.

