Ministr Ťok: Od července bude možné požádat o řidičský průkaz na jakémkoli úřadě

„K výměně řidičského průkazu za nový stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště řidiče a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičák. Výměna dokladu je zdarma a je možné o ni požádat už tři měsíce před vypršením platnosti,“ popisuje ministr dopravy Dan Ťok, jak do července žádat o nový řidičský průkaz.

V případě, že vám řidičák už propadl, lze o výměnu požádat i zpětně. I v takovém případě je výměna ve standardní lhůtě zdarma. V případě, že řidič využije vydání v expresním termínu do 5 dnů, vyjde ho výměna na 500 korun. Pokud nepožádáte o nový doklad včas a budete řídit i po uplynutí jeho platnosti, riskujete pokutu za řízení bez platného řidičského průkazu. Za tento přestupek hrozí řidiči pokuta na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.

Platnost největšímu počtu řidičských průkazů vyprší v červnu, červenci a srpnu tohoto roku. Mezi nejvytíženější kraje patří Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský. Z hlediska věku se potom výměna týká nejvíce řidičů ve věkové skupině 41 až 50 let, ve věkové skupině do 30 let jich je naopak nejméně. Řidiči by si měli platnost svého řidičského průkazu pohlídat a dostatečně včas požádat o jeho výměnu, aby se vyhnuli frontám.

Od července bude možné požádat o řidičský průkaz na jakémkoli úřadě

Od 1. července dojde oblasti agendy řidičských průkazů ke změně, která podání žádosti zjednoduší. „O výměnu nebo vydání průkazu možné zažádat na jakémkoli úřadu s rozšířenou působností. Při podání žádosti o vydání průkazu se od stejného data již nebude předkládat papírová fotografie. Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, stejně jako tomu je u občanských průkazů,“ vysvětluje ministr.

Od stejného data zároveň dojde k plné elektronizaci registru, to znamená, že informace, které jsou ve spisu pro jednotlivá správní řízení (udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu) budou zaneseny do registru řidičů - jednotlivé obce s rozšířenou působností si tedy nebudou muset přeposílat podklady v listinné podobě. Dojde tak ke zrychlení jednotlivých procesů.

Podrobné statistiky končících řidičských průkazů najdete na našem webu ZDE.

