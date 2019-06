Ministr Toman: Drobné vodní útvary vytvářejí mikroklima a posilují biodiverzitu

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, hosté.

Dovolte mi, abych se za Ministerstvo zemědělství vyjádřil k tomu projednávanému poslaneckému návrhu novely stavebního a vodního zákona. Musím zdůraznit, že tento návrh byl předkladateli s Ministerstvem zemědělství projednáván a že Ministerstvo zemědělství tento návrh plně podporuje.

Společně s Ministerstvem pro místní rozvoj jsme připravili i ty pozměňovací návrhy, které se staly součástí usnesení zemědělského výboru a které dále zjednodušují proces schvalování malých vodních nádrží. Ty navrhované drobné vodní útvary nejenom, že zvýší výskyt vody v krajině, ale zároveň vytvářejí mikroklima, výrazně posilují biodiverzitu v okolí a vedou k rozvoji vegetačního pokryvu, který snižuje teplotu povrchu půdy i vrstev i vzduchu nad ní.

Myslím si, že do budoucna mohou sloužit i jako zdroj vody pro lokální zavlažování. Chci zdůraznit jenom jednu věc. Že tady nestojí proti sobě malá vodní díla, mokřady a další věci. My souběžně, včetně meandrování, všechny tyto věci podporujeme, ale zároveň chceme podporovat i výstavbu těch rybníků. To není, že buď rybník, nebo mokřad. Musíme podporovat všechny věci. Jde nám o tu vodu v krajině. A myslím si, že rybník, když tady někde zaslechnu, že způsobí další sucho, tak u toho jsem se jenom pousmál a nemám k tomu, co bych dodal.

Myslím si, že zjednodušení stavebního řízení při výstavbě malých vodních nádrží a obnově dříve zaniklých nádrží je plně v souladu s koncepcí ochrany před následky sucha pro území České republiky. Ve svém programovém prohlášení se ke zvýšení výstavby malých vodních nádrží zavázala i naše vláda.

Proto nemohu než na závěr zopakovat, že tento návrh má plnou podporu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj.

Děkuji.

Ing. Miroslav Toman BPP



ministr zemědělství

