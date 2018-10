Ministr Toman: Nová pravidla musí být pro zemědělce jednoduchá a srozumitelná

Budoucnost Společné zemědělské politiky, návrh rozpočtu EU na roky 2021-2027, situace v českém zemědělství či problematika sucha. To jsou hlavní témata, o kterých v Židlochovicích hovořil ministr zemědělství Miroslav Toman s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova EU Philem Hoganem.

„Pokud chceme dosáhnout všech cílů Společné zemědělské politiky, je nezbytné mít k tomu dostatečně silný rozpočet, alespoň na úrovni současného programového období. S komisařem Hoganem jsme se shodli, že nová pravidla musí být pro zemědělce jednoduchá a srozumitelná. Naším společným cílem je, aby v zemědělství bylo méně byrokracie a více přínosů pro krajinu a celou společnost,“ řekl po jednání s komisařem Philem Hoganem ministr zemědělství Miroslav Toman.

Společně hovořili i o českém zemědělství, které má kvůli historickému vývoji specifickou, od většiny členských zemí odlišnou sktrukturu. Podle Tomana by navrhované nástroje, jakými jsou zastropování přímých plateb či degresivita, postihly naprostou většinu českých firem. Proto na komisaře apeloval, aby tyto nástroje zůstaly dobrovolné.

Stejně tak nevidí přínos v navrhované definici „skutečného zemědělce“, která by znamenala neúměrné zvýšení administrativní zátěže. „Panu komisaři jsem sdělil naše obavy z aktuálních návrhů Komise k pravidlům nové Společné zemědělské politiky. Podle nás přinesou velkou administrativní zátěž, navíc jsou nejednoznačné, takže se obáváme i případných budoucích auditů ze strany Evropské unie,“ uvedl ministr Toman. Komisař Hogan přislíbil, že se definicí „skutečného zemědělce“ bude zabývat.

Ing. Miroslav Toman BPP



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Phil Hogan přislíbil, že jednotlivé členské státy budou muset vykazovat pouze naplnění stanovených cílů. Jaké nástroje k tomu využijí, by mělo zůstat na jejich rozhodnutí. Evropská komise (EK) by měla státům poskytovat co největší flexibilitu. Eurokomisař rovněž přislíbil další jednání na úrovni EK, na kterých chce detailněji vysvětlit své připomínky a plánovaná zjednodušení SZP.

Ministr Toman ocenil vstřícnost Phila Hogana setkávat se a diskutovat o evropských záležitostech se zástupci členských států. Shodli se, že jejich společným cílem je zajistit všem lidem zaměstnaným v agropotravinářském sektoru co nejlepší podmínky pro práci a spotřebitelům přístup ke kvalitním potravinám.

Psali jsme: Ministr Toman: Největším problémem českých zemědělců a zpracovatelů jsou řetězce Ministr Toman: Ministerstvo dá na čtvrtou etapu protipovodňových opatření 4,6 miliardy korun Ministr Toman: V diskusi o nastavení pravidel pro slevy panuje shoda Ministr Toman: Boj s kůrovcem bude stát miliardy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV