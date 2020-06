Ministr Toman: To trvalé napadání zemědělců mě už fakt nebaví

reklama

Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové.

Já jsem tady toho strašně moc vyposlechl a musím říct, že mě to zaujalo. Chci v prvé řadě poděkovat za to, že dnešní schůze je, protože vždycky, když se začnete bavit o suchu, tak začne pršet. Teď prší v jihozápadních Čechách, díval jsem se na radar a mluvil jsem s kolegy. Za to vám chci poděkovat, že aspoň něco ta schůze přinese, jinak si myslím, že je k ničemu, ale dobře.

Jestli dovolíte, opravdu jsem teď poslouchal spoustu věcí a jsem nadzvedlý, protože to trvalé napadání zemědělců mě už fakt nebaví. Tady byla řečena spousta věcí. Já to shrnu na konci, ale, co mě rozčiluje, je jedna věc: někdo nám říká, že máme používat méně pesticidů. Já bych byl velmi rád, kdyby někdo navštívil Eurostat, který vydal před čtrnácti dny materiál. Nejvíc pesticidů, dvě třetiny pesticidů v Evropě spotřebovává Německo, Itálie, Španělsko, Francie. Jenom abyste věděli, za poslední dobu v České republice došlo k poklesu prodeje a spotřeby pesticidů o 27 %. Nám dávané za vzor Rakousko - 57 % nahoru. A takhle můžu pokračovat. A to je to, z čeho bude vycházet Green Deal. To je to, proč se u toho vztekám. Já nechci, aby naši zemědělci byli neustále z něčeho obviňováni. Prostě je to nesmysl. Prosím, aby si všichni nastudovali tyto materiály - zdůrazňuji Eurostat. Nefalšoval to ani Toman, ani Ministerstvo zemědělství, je to Eurostat. Prosím, přečtěte si to a nenapadejte naše zemědělce, že nadužívají plošně pesticidy. Jenom pro vaši informaci, všichni mluví o glyfosátu v Evropské unii. Česká republika byla jedna z prvních, která omezila používáni glyfosátu u rostlin, které jsou využívány na potravinářské účely. Pokles glyfosátu z roku na rok v České republice -25 %. A takhle můžu pokračovat. A já to pak na konci ještě shrnu, ale opravdu už mě to zlobí - trvalé napadání. Za sucho nemůžou zemědělci, máme tady klimatickou změnu, které se musíme přizpůsobit. To je celý příběh. Prosím, nechte napadání zemědělců, ať je velký nebo malý, pojďme se bavit o opatřeních, na to jsem připraven.

A jestli dovolíte, tak jenom pár slov k tomu, co dělá Ministerstvo zemědělství. Já to rozdělím na tři oblasti. První je zadržení vody v krajině, druhé bude vodohospodářské opatření a třetí bude opatření v lesích. Všichni tady přede mnou o tom mluvili, takže já řeknu, jak je to doopravdy. 30 hektarů je to maximální omezení výměry na erozí ohrožených půdách. Platí to už letos. Prosím, ti, co o tom mluví, ať se jdou podívat ven. Včera naposled jsem byl venku a bylo to tam vidět. Když pojedete za Prahou, tak to uvidíte taky. Od příštího roku to bude platit na území celé České republiky. Ano, všichni mi říkají, že to je málo. A já se ptám, proč to nikdo neudělal přede mnou. Teď to kritizujete? Nikdo neměl odvahu to zvednout. A zemědělci se tomu musejí přizpůsobit. Prosím, kritizujte to, co je pravda. Jsem na to připraven. Jsem připraven na debatu.

Živočišná výroba, další opatření, dostatek organické hmoty v půdě. Řeknu to zkratkovitě. Podporujeme, a nebavíme se prosím tady o prasatech, bavíme se tu o skotu a dalších věcech, a organická hmota je i zaorávání, používání pásů zelené, hnojní atd. atd. Děláme. S tím souvisí velmi úzce soběstačnost. Čím víc budeme mít hovězího dobytka, tím víc budeme mít organické hmoty statkových hnojiv do půdy. Prosím, podpořte to.

Pozemkové úpravy. Po mém nástupu se změnila metodika na pozemkové úpravy a řekl jsem, že na základě zkušeností, které s tím budou, se udělá nový zákon k pozemkovým úpravám. Máme ho dneska tady. Za to chci poděkovat včetně pozměňovacích návrhů. A jsem připraven se o tom bavit.

Další opatření, která děláme, agroforestry. Všichni o tom mluvili strašně dlouho. My jsme udělali to, že do dalšího programovacího období zahrneme agroforestry, stromy v krajině, do těchto titulů. Česká republika se stane sídlem na tři roky této evropské organizace, protože jsme v tom lídři.

Závlahy. Bylo vyčleněno 1,1 miliardy korun. Bylo použito za poslední období 200 milionů. Vím, že mi řeknete, že to je málo. Ano, vždycky toho může být víc, souhlasím s vámi. Ale my nemůžeme podporovat jenom závlahy. Musíme dělat zároveň retenční nádrží. Bez retenčních nádrží nemáme čím zavlažovat a souvisí to spolu. Takže jdeme do těch věcí. Děláme to.

Bylo tady zmíněno mnoho slov - meliorace a tak dále. Chci vám říct, že ta studie, o které se mluví, že jsem ji měl v šuplíku. Tato studie neexistovala. Nebyla hotová. Nebyla ani zadána. Co se týká této studie, tak vám chci říct, že v řádu dnů nebo maximálně týdnů bude představena a bude naprosto jasně dáno - krokovník na dalších deset let. Děláme to ve spolupráci s Českou zemědělskou universitou, s Mendelem, s úMOPem a s dalšími organizacemi. A bude naprosto přesný krokovník. Někomu se může zdát deset let dlouho, ale je to reálné, co musíme udělat krok za krokem, kdo za to zodpovídá, a bude tam vyčísleno i množství peněz.

Co se týká bodu dva - vodohospodářská opatření. Ano, bylo tady zmiňováno, udělalo se jenom 397 rybníků. Ano, jenom. Ale za rok! Za rok! Ptám se, kolik se jich udělalo předtím. K dnešnímu dni, jak jsme pokročili, je to 437. A ten zásobní prostor u rybníků se zvedl o 2,5 milionů kubíků vody.

Druhá věc - vodohospodářská opatření. Propojování vodárenských soustav. Byli jsme první, kteří udělali teď sedm pilotních projektů s náklady 700 milionů korun, ale to zlepší zabezpečenost pitné vody pro milion lidí. Milion lidí! Teď je připraveno patnáct projektů. Ale prosím, těch patnáct projektů není výhled. My si říkáme o ty peníze, které pokud se schválí rozpočet, tak budou zahájeny ještě letos. Je tam stavební povolení, všechny věci a tak dále. A to se bude týkat 2,5 milionu lidí zabezpečení (nesrozumitelné). To znamená zvětšení kapacity.

Druhá věc je vodárenské nádrže, věci okolo. Víte, mně se nelíbí, když někdo říká, že to je k něčemu a že bychom ty věci neměli a tak dále. Dokonce jsem si někde četl, že bychom měli plánovat a chránit území pro vodárenské nádrže teprve, když se nám nepovede všechno ostatní. Tak to je super. Takže vám jenom chci říct, že 52 % z povrchové vody z vodárenských nádrží a tak dále jsou zdroj pitné vody pro obyvatelstvo v České republice. 52 %! A právě těch 48 % je závislých na vrtech, na různých zářezech a tak dále a tak dále. A tam dochází ta voda.

A propojování vodárenských soustav znamená, a to podporuji Richarda Brabce, že si získáváme čas prohlubováním těchto vrtů tak, abychom ve velmi krátké době dokázali zkapacitnit propojenost vodárenských soustav a obce se do toho mohly připojit. Naposledy včera jsme tedy mimochodem byli v jedné obci tady ve středních Čechách, kde jsme toto řešili spolu.

Co se týká generelu, neustále je tady řečeno betonová lobby. Supr. Jenom chci říct, že za poslední období většina hrází je sypaných. Takže s tou betonovou lobby opatrně. Když už, tak všichni říkejte sypaná lobby, nebo něco takového, ale rozhodně ne betonová.

Chci říct, že to není plán výstavby přehrad. Prosím, abychom byli přesní. Je to ochrana území pro budoucí generace, aby v případě, že by neměly vodu a tak dále a tak dále, jsme ji eventuálně mohli vybudovat. Není to plán výstavby. Jsou to chráněná území pro eventuální výstavbu.

Poslední věc - Novomlýnské nádrže. Novomlýnské nádrže, pokud zvedneme o 35 centimetrů, což vlastně nedosáhneme ani zdaleka úrovně, na kterou to bylo zkolaudováno, získáme 9 milionů kubíků vody za pár korun relativně. Ale znamená to záchranu lužních lesů a zaplavování toho území plus 5 000 hektarů možnosti zavlažovat území. Závlaha, to znamená pestrá krajina, sady, vinohrady, zelenina.

Co se týká opatření v lesích, také to tady zaznělo. Tak jenom pro informaci. My podporujeme výsadbu pestrých smíšených lesů, které budou odolnější vůči škůdcům. A to je ta věta, za kterou jsme kritizováni, že to neděláme. Tak jenom řeknu zase dvě čísla. Za loňský rok vysázeli lesníci v českých lesích rekordních 112 milionů listnáčů. 112 milionů listnáčů! A smrků se vysázelo, prosím pěkně, 36 milionů. Takže to je ten poměr. To je ta pravda. Loni bylo obnoveno 34 000 hektarů lesa, z toho sadbou 27 000 hektarů. To znamená 30 % smrků, 70 % listnáčů a jedlí.

Dále tam je odklad zalesňování na pět let. To je ta přirozená obnova lesa. Dovolili jsme převoz sadebního materiálu.

Kompenzace vlastníkům. Kompenzace vlastníkům přeloženo je podpora výsadby nových lesů. A my jim dáváme (nesrozumitelné) parametry, o kterých jsem tady před chvílí mluvil. V loňském roce to bylo 2,8. Teď máme plánováno 7 miliard včetně Lesů České republiky. Poprvé.

Máme také novou vyhlášku a připravujeme novelu mysliveckého zákona, abychom ještě zpřísnili a mohli lovit některé druhy zvěře ještě více dní v roce, a zároveň abychom snižovali stavy zvěře. A bude to daleko ekonomicky proveditelnější cíle a snížení administrativy pro myslivce.

Takže to jsou tři věci. Pár čísel, jestli dovolíte, ještě dalších. Bylo řečeno u těch pesticidů, a jenom chci říct, včera jsme objeli Želivku, takzvaný pilotní projekt. Je tam už chráněno více než 12 000 hektarů zemědělské půdy. Je v tom 16 subjektů. Je to na bázi dobrovolnosti a stojí to 60 milionů ročně. Teď se tam hlásí další zemědělci. Bylo to spuštěno v červnu, v červenci loňského roku. To znamená my si to vyhodnotíme. Ten projekt je na tři roky. A chtěli bychom takto chránit území okolo vodárenských nádrží a vodních zdrojů. To je ten náš vstup do těch ekologických opatření.

Nechci s tím dlouze zdržovat. Jenom chci říct, že jsme vybudovali za poslední rok a půl 135 hektarů vodohospodářských opatření v rámci pozemkových úprav, 46 nádrží na 106 hektarů, 58 hektarů protierozních opatření jenom, což se dávalo z pozemkových úprav, 137 hektarů ekologických opatření a 412 kilometrů polních cest. Všechny osázené stromy.

Tak, co se týká přehledů dotací, kdyby někdo měl zájem, prosím pěkně. (Ukazuje dokument v ruce.) Já jsem to vzal, jenom tady jsou všechny dotace jednotlivě vypsány, kolik jsme dali a komu jsme dali. Tam se najdou všichni - obce, soukromé osoby, právnické i fyzické. Takže toho tolik.

Mám jenom jednu prosbu. Nepoškozujte české zemědělce. Jsem připraven vám ta čísla říct. Nemůžeme všechny házet do jednoho pytle. Prosím pěkně. A nerozdělujme je na malé a velké. Rozdělujte je na hospodaří špatně, nebo dobře. A to je celý příběh.

Děkuju.

