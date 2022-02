Ministr Válek: Bude to ještě dva až tři týdny pokračovat, pak to začne klesat

reklama

Děkuji, paní předsedající, vaším prostřednictvím, děkuji, pane poslanče, za ten dotaz, a na slušný dotaz slušná odpověď. Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 8% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8328 lidí

Ale toto je jenom část toho problému, ve dvou minutách na to není čas, a to bude až v té fázi asi, pokud se schválí program, kde já budu vysvětlovat, proč tato cesta. Mně by se daleko víc líbilo, abychom měli krizový zákon, kde se budou zohledňovat jednotlivé typy pandemií, epidemií a endemií a mohlo se podle něj pracovat. Stejně tak by se mi líbilo, kdyby byl už novelizován zákon o zdraví, nebo aspoň ta novela byla na ministerstvu připravena a já ji mohl předložit, ale asi je potřeba vysvětlit, co přesně se stane, když by po 28. nebyl pandemický zákon. Žádný třetí nástroj neexistuje.

Když by nebyl pandemický zákon, netýká se to jenom vypnutí opatření, a to já podrobně vysvětlím, jenom opatření, která jsou, řekněme omezující, protože si myslím, že tady je obecně shoda, že se chceme postupně vracet k normálu, a ten plán takový je atd. Ale týká se to i toho, že v té chvíli by přestalo fungovat všechno, včetně chytré karantény. Prostě všechny tyto věci, které dneska fungují, fungují jako mimořádná opatření na podkladě pandemického zákona. To je realita. Ano, je to tak. Takhle to bylo přijímáno, já můžu říct, která vláda to schválila, můžu říct, kdo to předkládal, který zrovna z těch ministrů, co tam byli, jak se střídali. A my bychom se stali zemí, která by byla riziková. (Předsedající: Pane ministře, váš čas.) A konsekvence toho, že bychom byli země riziková, vysvětlím. Děkuji.

