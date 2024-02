Ministr Válek: Dostupnost zdravotnictví? V unijním srovnání patříme k těm nejlepším

reklama

My Češi můžeme být hrdí na mnoho věcí a dostupnost našeho zdravotnictví je jednou z nich. V unijním srovnání patří dokonce k těm nejlepším. To je výtečná zpráva. Ano, jistě můžeme zabrat, co se nedostupnosti v některých regionech týče, to nepopírám, ale i na tom pracujeme!

Ať už jde o posílení péče například v podobě komplexního onkologického centra v Karlovarském kraji nebo třeba možností přeshraniční péče, kdy by pacienti mohli například německou nebo rakouskou nemocnici v rámci svého zdravotního pojištění využít hrazenou péči právě v těchto zařízeních. Tohle by byla skutečně revoluční a prospěšná změna.

Dalším krokem je postupné navyšování počtu studentů lékařských fakult. To se již děje, ale děje se tak postupně kvůli délce studia na lékařské fakultě a následně předatestační přípravě. A tak jako já v tomto částečně sklízím plody některých svých předchůdců, tak moji nástupci budou sklízet plody práce mé. Tak to ve zdravotnictví je a je to tak správně.

Chci tento příspěvek zakončit pozitivně. Jsem hrdý na kvalitu tuzemské zdravotní péče, na všechny lékaře, sestry a všechny ostatní zdravotnické i nezdravotnické pracovníky ve zdravotnictví. Děkuji vám za vaši práci a je mi ctí být vaším kolegou.

