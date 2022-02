Ministr Válek: Je velmi složité mít kombinaci vakcín

reklama

Děkuji, pane předsedající. Já zkusím stručně a srozumitelně vysvětlit ohledně karantény a pracovní karantény. Ono je to v podstatě stejně, jaké když teď půjdete na PCR test, ten vám vyjde pozitivní a vy jdete do izolace, aby to bylo pro jednoduchost. Tedy na antigenní test, a ten vám vyjde pozitivní, v práci, ať je to úplně srozumitelné. A vy máte jít do karantény. To se dnes děje řadě občanů, kteří chodí do práce. Tak samozřejmě ideální je, abyste domů odjela autem a dojela tam sama. Ale pokud to nejde, tak jedete hromadnou dopravou, musíte mít respirátor a měla byste dělat vše pro to, abyste chránila své okolí v rozumné míře, takhle je to obecně v té zdravotnické legislativě definováno. Když přijdete domů, tak samozřejmě ideální by bylo, abyste byla, řekněme, sama v pokoji, abyste byla oddělena od zbytku rodiny, aby nehrozilo riziko, že je nakazíte. Ale zase v rozumné míře, tzn. pokud máte děti, pokud se staráte například o někoho, o koho se nemá kdo jiný starat.

Já jsem teď řešil podobný případ, tak pak samozřejmě se o děti musíte starat. Situace je totožná se situací, když teď půjdete do práce, máte pozitivní antigenní test, tak se nějakým způsobem dopravíte domů, jste v karanténě. Měla byste být co nejvíce v rozumné míře izolována. A teď kde je hranice rozumné možné míry, kde je hranice té pokuty? Pokud se budete chovat tak, jako že vám vlastně nic není a večer půjdete, řekněme, do nějakého podniku typu baru, teď tam bez roušky a bez respirátoru budete do noci a budete tam zachycena, tak pak je to porušení opatření, která vyplývají i z pandemického zákona. Takhle je to myšleno, ale takhle je to obecně ve zdravotnické dokumentaci. To je tady k té rozumné míře.

Pochopitelně to není tak, že se člověk bude plížit lesem, aby ho nikdo neviděl, aby se dostal domů, a tam se někde zavře do sklepa, nebude vycházet týden a nechá doma své příbuzné, to je nesmysl. Takhle ale není myšlena ani ta izolace. Ono to není tak, že izolace automaticky znamená, že jste zavření, izolovaní a nesmíte vycházet. Takto to není, protože pokud jste sám, musíte se nějakým způsobem dostávat k nákupu, musíte jíst. Pokud se staráte o děti, musíte se nějak starat. Ale v demokratické společnosti, a tak je nastavena u nás obecná legislativa, vás pouze informují o tom, jaká je míra rizika pro vaše okolí. A vy byste měli dělat vše pro to, abyste tu míru minimalizovali a abyste nedělali nezbytně nutné činnosti. A nezbytně nutná činnost je v tomto případě návštěva baru.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tak jestli takto to vysvětlení stačí? A samozřejmě když nebudete moc odcestovat jinak než vlakem nebo autobusem, tak nic jiného nezbývá, budete muset jet vlakem nebo autobusem. Ale zase, v tom vlaku nebo autobusu byste si třeba neměla dát jídlo a měla mít respirátor po celou dobu. Když nejste v karanténě, odendáte si ho a můžete konzumovat nápoje.

Co se týče imunity, tady je samozřejmě obrovská diskuse. Asi je velmi nešťastné, že imunologická společnost dodnes nedala žádné jasné stanovisko, jak se postavit k protilátkám. Já jsem ji k tomu několikrát vyzval z opozice, pak jako ministr. A tady musím připustit, že jsem měl neúspěch signifikantně se blížící 100 %. Dokonce možná 100 %.

A švýcarská imunologická společnost a ještě další dvě postavily nějaké pravidla nastavení hladiny protilátek. Zkusím to velmi stručně vysvětlit. Vy dnes máte po prodělané nemoci půl roku platný covid pas. Tedy bere se to tak, že půl roku jste na tom stejně, jako byste prodělal očkování a, řekněme, dostal třetí dávku. Ono to nemá úplně logiku, protože to nezohledňuje závažnost průběhu a hladinu protilátek. Je to mandatorně dané číslo, které nějakým způsobem doporučila Evropská imunologická společnost a některé další odborné společnosti. A samozřejmě nezohledňuje to, jak vám protilátky naběhly. Reakce organismu na jakýkoli mikrob nebo bacil se liší podle toho, v jaké je člověk kondici, zda má nějaké poruchy obranyschopnosti, zda má nějaké další nemoci. A to vše to ovlivňuje. Ale protože se musel určit nějaký údaj, parametr, tak v tom půl roku, kdy by měla být hladina protilátek dostatečná, když to porovnáte s očkováním, první, druhá dávka devět měsíců, tady půl roku, tak je tam jakýsi tříměsíční bezpečnostní interval. O tom se samozřejmě diskutuje a dál se debata povede.

Anketa Měl by ombudsman Křeček skončit za výrok, že Romové si za svou bytovou situaci můžou sami? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7976 lidí

My jsme ukončili debatu o protilátkách v ČR z jednoho prostého důvodu, protože jsme se nakonec shodli v národním institutu, že než vytvoříme nějaký parametr, který by byl použitelný u omikronu, tak se pravděpodobně dostaneme do situace, že opatření zcela zrušíme. A tím pádem, když se nebudete muset prokazovat zeleným certifikátem v ČR, je nesmysl, abyste měl z tohoto důvodu měřené protilátky, protože vám v ČR budou z hlediska návštěvy jakéhokoli zařízení, čehokoli, na nic. A v zahraniční vám jsou na nic, protože nejsou součástí evropského certifikátu a evropské direktivy.

Jiná věc je, a tady si myslím, že je to velký problém, tady souhlasím se všemi, co o něm diskutují, z celého srdce, jiná věc je, že je tu skupina lidí, která má, řekněme, různé kontraindikace. A tady ten přístup musí být individuální. Mě velmi mrzí, já jsem tu iniciativu spustil před měsícem s kolegy ze Švédska, kteří budou po nás mít předsednictví, a s Francií před námi, že musí být vyřešeny z mého pohledu, a možná se pletu, protože se k tomu stavím víc jako lékař než jako politik, což mi jde daleko lépe, dělat lékaře než politika, aspoň doufám, tak technicky mi vadí dvě věci.

Mně vadí to, že pokud jste očkovaný, řekněme, tou ruskou vakcínou v Maďarsku, tak očkování je bráno jako normální standardní evropské očkování. Pokud to stejné očkování dostanete v Rusku, tak to není bráno jako standardní očkování. Takže pokud my tady máme zahraniční zaměstnance ze zemí, které nejsou, jak to jednoduše říci, součástí EU, z postsovětských zemí, kde je tato vakcína, teď se nebavím o kvalitě té vakcíny, o její účinnosti, tak oni jsou v naprosto neřešitelné situaci. Musí se očkovat dvakrát, respektive třikrát v těchto zemích vakcínami uznávanými v těchto zemích. A zrovna tak třikrát v EU vakcínami uznávanými v EU.

To mi medicínsky přijde jako naprosto nepochopitelné. Já jsem to řešil s panem ministrem zahraniční, řešili jsme to na vládě. A požádal jsem všechny kolegy, kteří se na tom podílejí. A chci o to požádat i pana senátora, respektive ministra Beka, abychom toto nějakým způsobem systémově řešili. Medicínsky se s tímto nedokážu úplně srovnat, byť chápu některé aspekty jiné, ale medicínsky mě to deptá.

Další věc je, že není vlastně žádný jasný postup pro ty, kteří mají opravdu alergii ne na očkovací látku, ale na to rozpouštědlo, protože na to bývají ty alergické reakce. Ony jsou extrémně vzácné, ale pokud má člověk po první, respektive druhé dávce alergickou reakci, tak je samozřejmě složité, aby ten člověk měl třetí dávku.

A tady pak není žádná jasná metodika, jak dál. Takže toto je také věc, která je potřeba vyřešit. V ČR to dokážeme, ale já bych rád, aby postoj byl jednotný nejen v EU, obecně na světě, protože tato debata se nikam úplně neposunuje.

A samozřejmě je problém kombinace vakcín, protože my teď máme vakcínu, která je, řekněme, tradiční, není to mRNA vakcína, máme Novavax, který je částečně vyráběn v ČR. Ale tato vakcína má zatím jen dvoudávkové schéma. Zatím není nastaveno třídávkové schema. A hlavně je velmi složité mít kombinaci vakcín. Tzn. kombinace mRNA vakcíny a Novavaxu prakticky není výrobcem schválena. Tak jistě jsou to medicínské aspekty, které bezesporu neslouží k pandemickému zákonu. Já bych si velmi vážil toho, když se v březnu snad situace uklidní, kdyby možná Senát, protože přeci jen je to instituce, která semináře pořádá daleko méně konfrontační politicky než třeba PS. Já někdy uspořádal jakýsi takový odborný seminář. Slovensko vydalo velmi dobrou brožurku ohledně koronaviru. Já jsem to s kolegy ze Slovenska konzultoval. Jsou to většinou zahraniční experti, Slováci pracující v zahraničí na velmi renomovaných pracovištích. A myslím si, že bychom měli daleko více v tomto směru vysvětlovat. Tady máme obrovský dluh za ty uplynulé dva roky. Ty tábory jsou nesmiřitelné, odmítají spolu debatovat otevřeně o různých možnostech. A medicína není černobílá. To je tady k tomu.

A pak byl ještě jeden dotaz, který jsem měl zodpovědět. A já jsem ho bohužel zapomněl, já se omlouvám.

Psali jsme: Ministr Válek: Musím opatření stále držet pro seniory Senátor Wagenknecht: I tato vláda chce šetřit na lidech. Mně se to zkrátka nelíbí Senátor Žaloudík: Byl aktivován článek 9 Starého zákona knihy Genesis o pokrytectví Senátor Hraba: Pokud tento zákon nebude přijat, jsem si jistý, že od 1. 3. nenastane apokalypsa

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama