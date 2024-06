Ministr Válek: Nostrifikace neznamená potvrzení o absolvování studia

Krásný den, pane předsedo, dámy a pánové,

rozhodně nechci tu debatu košatit, já bych jenom některá upřesnění, spíš pro vaši informaci. Věřím, že budete hlasovat tak jako Poslanecká sněmovna, správně. Koneckonců jste ten legislativní pilíř, takže i v souladu se stávající legislativou, jak ČR, tak EU.

Chtěl bych říct první věc, to je nostrifikace, o které se tady baví. Bohužel v systému ČR to schválení toho, že ten člověk studoval mimo EU podle pravidel studia v EU, dělají jednotlivé lékařské fakulty, ale ne jednotnou metodikou. To znamená, je běžnou praxí, dnes méně běžnou, ale přesto, že jedna lékařská fakulta nostrifikaci nedá, ten člověk se obrátí na jinou a tam ji získá. To, co já se snažím, jaksi cestou pana ministra Beka, protože vysoké školy patří pod něho, ale i přímo při jednání s děkany, prosadit, aby ta nostrifikace byla jednotná, tedy aby to vyjádření bylo jednotné, ta pravidla stejná na všech lékařských fakultách.

Přijde mi absurdní, aby člověk, který studoval lékařskou fakultu kdekoli v zahraničí mimo EU, měl mít lékařskou fakultou potvrzeno, že to studium odpovídalo studiu v EU, tedy v ČR, aby byla rozdílná stanoviska jednotlivých fakult. To prostě vůbec mi hlava nebere. Ale to je realita, se kterou jsem se setkával ne jako ministr, ale jako člověk, který na té fakultě pracoval, na těch nostrifikacích se podílel, opakovaně jsme to řešili, když jsem vedl akademické senáty, resp. asociaci Akademický senát. To je první věc, kterou je potřeba si uvědomit.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády

Ale současně říkám, že toto se musí změnit, že opravdu musí být garance, pokud dostane jakýkoli cizinec potvrzení o nostrifikaci, že opravdu to potvrzení znamená, za správnost nese někdo trestně-právní odpovědnost, znamená, že ten člověk studoval v té zemi stejnou školu, jako by studoval v EU. Ve smyslu rozsahu.

Nostrifikace ale neznamená potvrzení o absolvování studia, ale znamená pouze, že to studium proběhlo. Ten člověk je tedy, pokud má nostrifikaci, ne na úrovni absolventa lékařské fakulty, to je druhá věc, kterou je potřeba si uvědomit, ale je na úrovni studenta lékařské fakulty před státnicemi. Nemá státnice, z pohledu legislativy EU a naší. On má nostrifikaci, tedy má informaci, studium na té škole odpovídalo standardům EU. Ale nemá potvrzení o tom, že úspěšně udělal státnice.

Ta tzv. aprobační zkouška, což je jenom název, je de facto státnicová zkouška. To znamená, jsou to státnice. Lékař, který má nostrifikaci, má potvrzení lékařské fakulty, studium odpovídalo studiu v Evropě. Udělal-li aprobační zkoušku, má potvrzení, absolvoval v pořádku státnice, na úrovni, jak se dělají státnice v rámci EU. Je-li to lékař z oboru všeobecná medicína, teprve se může chystat k atestaci. Po aprobační zkoušce je na úrovni lékaře po státnicích.

Protože u stomatologie nejsou atestace, kdysi Stomatologická komora atestace zrušila, rozhodnutím opakovaně jmenovaného prezidenta, prvního prezidenta Stomatologické komory, a rozhodla se, že atestace nejsou potřeba, aspoň pro většinu stomatologů, byť tam některé zůstávají, ten zubař se během studia učí ty výkony provádět, de facto ta státnice, nechci to nijak snižovat, ale je potvrzení nejenom o tom, že má teoretické znalosti, což je v podstatě státnice ve všeobecném lékařství, ale i potvrzení o tom, že má praktické dovednosti, že výkony může provádět bez toho, že by pak už se musel dál nějak kvalifikovat. Týká se to celé řady výkonů. To je druhá věc, kterou bych chtěl, aby byla naprosto jasná a zřejmá.

Třetí věc se týká přímého dohledu. To je něco, co se řeší v české legislativě velmi dlouho. Já jsem to s ministerstvem řešil v podstatě u všech změn akreditací za Českou lékařskou společnost, nebo za odbornou společnost nebo za senáty. Zjednodušeně, abych to vysvětlil, teď vy mě máte pod přímým dohledem, asi o tom není žádná pochybnost. Máte mě pod přímým dohledem, pokud odejdete do svých kanceláří a budete sledovat děj ve sněmovně na svých monitorech, máte mě pod přímým dohledem, pokud budete doma a budete sledovat průběh jednání na svých televizních obrazovkách.

O tom, pokud vím, se vede právnická diskuse na ministerstvu zdravotnictví řadu let, protože tam jsou dva termíny, které laik vnímá, člověk si myslí, přímý dohled, držím ho za ruku, nebo jsem ve stejné místnosti, ono to znamená na pracovišti. Teď jde o to, jak to pracoviště definujete. Fakultní nemocnice Brno je jedno pracoviště, ale jsou to vlastně tři nemocnice, kdy jedna je Černopolní, jedna je Obilňák, jedna je v Bohunicích. Mezi těmi nemocnicemi je vzdálenost 15, 20, 30 minut jízdy autem, pěšky nesmysl. V podstatě někteří lékaři těch nemocnic nikdy v těch dalších dvou nebyli. Přesto, pokud bych měl lékaře v Černopolní nebo na Obilňáku a byl v Bohunicích a naopak, mám je pod přímým dohledem.

To zase neříkám, že je špatně, protože ten dohled se vykonává, můžu mít telemedicínu, můžu mít řadu moderních nástrojů. Nicméně tady zase já toto téma na ministerstvu jsem zdvihl, chci, abychom jasně upřesnili, přesně definovali, pokud je tam nějaká nejasnost výkladová, co je to přímý dohled, abychom si jasně řekli, co je to přímý dohled. Nemám v tomto směru žádné, řekněme, silné stanovisko, protože se necítím povolán mít to silné stanovisko, v radiologii je přímý dohled klidně na druhé straně zeměkoule, prostě proto, že ty snímky popisuji online.

Když jsem byl na kongresech v zahraničí, často jsem vstupoval do popisu kolegů, kteří sloužili. Začal jsem jim upravovat ty popisy, protože jsem měl master code a mohl jsem do jejich popisu vstoupit. Ale to je obor od oboru. Patologové to takhle mají podobně.

Těžko, když vidím profesora Pirka, si představit – pod přímým dohledem kardiochirurga v opačné zemi, jak ten přímý dohled, jak ho tam bude plácat přes ruce, že něco nemá dělat. Prostě musí u něj stát. Tak to je. To znamená, tady ta definice musí být daleko možná víc vydiskutovaná. Ale ani jednu z těch tří věcí, které jsem zdůraznil, nevnímám jako slabé místo toho zákona, nevnímám jako něco, co není řešitelné. Vnímám to jako věci, které se musí upřesnit.

Jenom bych chtěl doplnit dvě věci. Když se to projednávalo v Poslanecké sněmovně, bylo stanovisko ministerstva zdravotnictví neutrální. Neutrální bylo stanovisko ministerstva zdravotnictví. To je i můj názor v této chvíli. Pokud zaznělo na zdravotním výboru cokoli jiného, velmi se omlouvám.

Nicméně, znovu říkám, fakta jsem předložil, myslím si, že se Senát rozhodne správně, bezesporu je potřeba podpořit kvalitní stomatologii, kvalitní lékaře z jakékoli země, dodržovat pravidla EU. Já garantuji, že pravidla EU budou dodržena, a opravdu nepřipustím, aby byly rozdíly v nostrifikaci, aby byly nejasnosti ve výkladu o přímém dohledu. To mohu slíbit. Omlouvám se.