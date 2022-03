Ministr Válek: Pokud vás cokoli napadne, jsem 24 hodin k dispozici

reklama

Děkuji, paní předsedající.

Já se moc omlouvám, úplně nejsem fit. Určitě v žádném případě nedojde k ohrožení zdravotní péče, že by hodil kolaps zdravotnictví, to je naprostá blbost, toho bych se nejen já, ale nikdo, nebál. Já si jenom troufnu lehce shrnout, co jsem provedl. Oslovil jsme radu poskytovatelů, oslovil jsem vědeckou radu, domluvili jsme se s poskytovali a s vědeckou radou. Dále budu cestou předsedy rady poskytovatelů oslovovat jednotlivé poskytovatele v tom, jakým způsobem nastavit péči o uprchlíky, jak o děti, tak o dospělé, tak, aby se rozprostřela. Tak, abychom podpořili praktické lékaře, praktické gynekology.

Já vidím jediný problém a to jsou pediatři, kde jsme se ale domluvili s řediteli fakultních nemocnic - a budu následně oslovovat velké krajské nemocnice, fakultní nemocnice, ředitele, nebo přímo řízené - ty jsem si pozval. Tam jsme to debatovali přímo. Požádal jsem, aby všichni přijeli, takže jsme s nimi debatovali na ministerstvu. To myslím, bylo v úterý. Už si teď nepamatuji, který den to bylo, ale to je jedno.

Tam jsme se pobavili o tom, jakým způsobem překonat jednak bariéru, řekněme, nedostatku praktických lékařů tak, aby se neprodloužily právě termíny pro české děti a jejich matky, aby měli jistotu, že ta péče o ně bude poskytnuta ve stejné kvalitě jako dosud. Domluvili jsme na nějakých speciálních centrech, které budou v jednotlivých krajích. Ten druhý důvod je určitá jazyková bariéra, která může dělat problémy. To znamená, není to žádná snaha jít dvojí kvalitou, ale je snaha zjednodušit ten proces tak, abychom vtáhli do děje ukrajinsky mluvící zdravotníky, kteří pomohou s překládáním, pomohou s vysvětlováním.

Dneska jsme na poradě schválili, že bude v ISIN nový modul, který bude v různé formě fungovat, kde budeme přesně sledovat data ohledně Ukrajinců. Zachytili jsme třeba klastr, který se objevil, co se týče covidu. Jednak jsme ho izolovali. Zjistili jsme, jaká je to submutace. Možná jste si všimli, že zveřejňujeme zvlášť data o covidu u Čechů nebo u občanů, kteří jsou české národnosti nebo bydlí na území České republiky dlouhodobě a objevily se tam nově informace o uprchlících. To znamená i toto monitorujeme. Já samozřejmě vidím slabá místa, vidím úzká hrdla. On tam prostřednictvím pana předsedajícího nebo paní předsedající kolega Mašek toto řekl. A to samozřejmě mohou být některé elektivní výkony.

Nicméně my jsme šli až do takových detailů, že jsme debatovali o transplantačních programech, debatovali jsme o některých úpravách v tomto smyslu tak, aby to absolutně nemělo žádný dopad na péči. Já jsem vytypoval spolu s klinickou radou ministra zdravotnictví ty léky, které by mohly být problematické a zajistil jsem po dohodě s velkými firmami jejich redistribuci v rámci Evropy tak, abychom z nějakých rezerv jednotlivých zemí část těch léků dostali. Já budu konkrétní, teď řešíme problém - a tady kolegové napříč politickým spektrem, já mám pocit, že vlevo, nevím teď kde přesně, ale je snad i kolega neurolog, takže bude dobře vědět, o čem mluvím - řešíme problém spinrazí, řešíme problém zoogezmy, což jsou léky, které jsou velmi drahé, které jsou cílené.

To znamená máme přesný přehled o těch pacientech, spolupracujeme s evropskou databází. Včera jsme takhle vyřešili nějakých dvacet, dvacet dva onkologických dětských pacientů se závažným hematoonkologickým onemocněním. Řešíme i termíny stran třeba operací tumoru mozku některých těch malých dětí. To znamená teď už jsme ve fázi detailů, ve fázi dotazníků, ve fázi třístupňového sledování jednak na těch centrech, která jsou hned na místě spolu s neziskovkami, potom u praktických lékařů a potom finálně ta krajská centra, která budou speciálně dělat péči pro uprchlíky.

Celý ten cíl je de facto trojí. První cíl je, abychom měli naprosto jasný přehled o tocích léků a toho, co by mohlo být eventuálně limitované a včas jsme požádali o doplnění dodávek. Myslím si, že toto je přes asociaci distributorů a další stakeholdery hlídáno. Nic není dokonalé, ale tady je to hlídáno tak, že jsem v podstatě klidný a už mě to v noci nebudí. Druhý problém, který je, tak je, aby péče pro ty ukrajinské uprchlíky byla dostupná. Řada z nich potřebuje psychologa, řada z nich je v opravdu velmi těžké situaci, část těch dětí nemá rodiče. A tady já bych chtěl, aby péče pro ně byla kvalitní, aby byla rychlá, ale stejná jako pro Čechy.

A s tím souvisí i péče o naše občany. Prostě je vyloučeno a nesmí k tomu dojít, že by se zhoršila kvalita péče pro české občany, že by některé léky nebyly dostupné, že by řekněme hrozilo něco, co bych mohl nazvat kolapsem zdravotnictví. Ale to slovo je úplný nesmysl - co bych mohl nazvat ohrožením, nefungování zdravotnictví. Tak nic takového není také možné. Jsou drobné problémy, jsou drobné technické problémy.

My se připravujeme na různé varianty a samozřejmě problémy se budou objevovat, ale já mohu ujistit Poslaneckou sněmovnu, a současně o to všechny kolegyně, poslance i poslankyně nebo poslankyně a poslance, prosím, že napnu všechny síly a celé Ministerstvo zdravotnictví a jsem si jistý, že celé zdravotnictví, protože komory, stakeholdeři, ředitelé nemocnic, jednotlivé organizace, ti všichni se ozývají, pacientské sdružení, a nabízejí pomoc. A já jim za to opravdu, ale opravdu upřímně a velmi děkuji. Děkuji jim za to jako ministr, děkuji jim za to jako lékař a jejich kolega.

Takže prosím, pokud vás cokoli napadne, pokud budete mít jakýkoli návrh, jedno z jaké politické strany, jsem 24 hodin k dispozici. Informujte mě, obraťte se na mě, ať to můžeme společně řešit. Já v tomto směru vidím nulový potenciál pro politickou diskusi, ale vidím velmi silný potenciál pro solidaritu, odbornou diskusi a lidskost. A protože v Poslanecké sněmovně je spousta lékařů, tak věřím, že mi pomůžete tuto situaci řešit, ať už jste ze stran vlevo nebo ze stran vpravo anebo sedíte proti mně.

Děkuji.

