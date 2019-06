Ministr Vojtěch: Data ukazují, že mladí lidé přestávají kouřit

Právě dnes je to přesně dva roky, co jsme řekli stop cigaretovému kouři v restauracích a dalších veřejných prostorách. A mělo to smysl. První data ukazují, že mladí lidé přestávají kouřit. Díky zákonu jsou před kouřem chráněni a nemají tak tendenci s kouřením začít. Došlo také k významnému poklesu počtu hospitalizací pro akutní srdeční infarkt, a to o 699 a ještě více u astmatu, dokonce o 722 hospitalizací. To jsou velice pozitivní zprávy. Více se dozvíte ZDE. A pokud máte zájem přestat s kouřením, doporučuji náš zítřejší Den zdraví v Zítkových sadech, kde můžete navštívit specializovanou poradnu.

Mgr. Adam Vojtěch BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV