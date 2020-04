Ministr Vojtěch: Již v letošním roce může dojít k vyčerpání systému

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dovolte tedy, abych uvedl operativně připravený návrh novely zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Cílem tohoto materiálu je zajistit finanční prostředky pro provedení co nejrychlejšího stabilizačního opatření pro zajištění financování zdravotnictví a udržení dostupnosti a kvality zdravotních služeb na dosavadní úrovni. Jde o reakci na dopady související s šířením onemocnění covid-19. Již v letošním roce dojde k významnému propadu příjmů systému veřejného zdravotního pojištění v řádu zhruba 40-50 mld. Kč. Samozřejmě tu máme rezervy na účtech zdravotních pojišťoven, ale i tak podle našich predikcí může dojít k vyčerpání systému již v letošním roce. Důsledkem by potom bylo nedostatečné financování poskytovatelů zdravotních služeb a snížení dostupnosti a kvality zdravotní péče. Nelze přitom odhlédnout od skutečnosti, že zdravotnictví bude nezbytné financovat i v následujících letech, což bude v případě vyčerpání zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven a očekávaného pokračování ekonomické krize vysoce obtížné.

Přicházím proto s vládním návrhem zvýšit měsíčně o 500 Kč platbu státu za jednoho státního pojištěnce za kalendářní měsíc, a to s účinností od 1. června letošního roku. Zároveň se dále navrhuje od 1. ledna 2021 navýšení této platby o dalších 200 Kč. Navýšení platby za tzv. státní pojištěnce je za současné situace vhodným nástrojem, neboť umožňuje rychlou alokaci finančních prostředků do oblasti financování zdravotnictví. Dodatečné finanční prostředky budou následně využity především na udržení výše úhrad poskytovatelům zdravotních služeb na úrovni dohod pro rok 2020, na mimořádné výdaje na zajištění zdravotních služeb souvisejících s šířením onemocnění covid-19, na navýšení úhrad pro rok 2021 alespoň pro ty segmenty zdravotních služeb, které byly nejvíce zasaženy dopady mimořádných opatření, na zajištění motivace poskytovatelů zdravotních služeb, aby se snažili dosavadní výpadky v poskytování zdravotních služeb ještě do konce roku 2020 dohnat tak, aby nebyla ohrožena jejich dostupnost a čekací doby nebyly prodlouženy na neúměrně vysokou dobu. A rovněž z hlediska systémového zajištění plošnějšího zavedení nového systému CZ-DRG, známého jako DRG Restart, a tím zajištění efektivnějšího vynakládání finančních prostředků za akutní lůžkovou péči tak, aby byla zajištěna finanční stabilita nemocnic, jejichž současné nastavené úhrady jsou pod kalkulovanými náklady projektu DRG Restart.

Očekává se, že v roce 2020 budou při odhadovaném počtu státních pojištěnců téměř 6 milionů lidí činit dodatečné výdaje státního rozpočtu zhruba 20 mld. Kč proti původnímu předpokladu, tzn. v tomto roce 20 mld. Kč navíc pro systém veřejného zdravotního pojištění. V příštím roce bude oproti současnému stavu, pokud by nedošlo k vůbec žádnému navýšení plateb za státní pojištěnce, činit navýšení této platby zhruba 50 mld. Kč.

V rámci diskuse na plénu PS padl dotaz, proč tento návrh projednáváme již nyní a ne až v srpnu nebo v září, kdy budou dopady pandemie lépe známy? Je to z toho důvodu, že právě nyní probíhá dohodovací řízení o úhradách pro příští rok, které musí být dokončeno do června, aby na základě jeho výsledků mohla být vytvořena úhradová vyhláška pro příští rok. Pokud bychom byli v nejistotě o výši zdrojů, se kterými můžeme pracovat pro příští rok v rámci systému veřejného zdravotního pojištění, musely by zdravotní pojišťovny všem poskytovatelům zdravotních služeb nabídnout přinejlepším nulový nárůst úhrad, možná dokonce jejich snížení, což samozřejmě nikdo z nás nechce.

Na půdě Senátu byl návrh projednán výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu a výborem pro zdravotnictví a sociální politiku. Oba výbory shodně upozorňují na to, že by měl být stanoven systémový a předvídatelný postup stanovení vyměřovacího základu, z něhož se odvozuje výše platby státu za státní pojištěnce, tj. nejlépe automatická valorizace platby za státní pojištěnce. Ministerstvo zdravotnictví tuto myšlenku považuje za věcně správnou, což je zřejmé z toho, že jsme tuto debatu vedli v posledních měsících i s ministerstvem financí. Tzn. budu i já nadále usilovat o nalezení řešení, které by bylo přijatelné jak pro systém veřejného zdravotního pojištění, tak právě pro ministerstvo financí z hlediska dopadů do státního rozpočtu. A my jsme zatím tuto shodu s ministerstvem financí nenalezli. Nyní řešíme aktuální situaci, ale věřím, že se k této debatě vrátíme.

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku dále žádá, abychom zajistili implementaci několik let připravovaného projektu úhrad péče v režimu CZ-DRG, aby bylo možné provést systémové korekce v krytí nákladů poskytovatelům zdravotních služeb. V této věci jsme zajedno a mohu vás informovat, že tento režim již nyní postupně nabíhá již v tomto roce a samozřejmě počítáme s tím, že se bude nadále rozšiřovat. Částečně je v úhradách zdravotních pojišťoven za tento rok zohledněn a vzhledem k tomu, a věřím tomu, že dojde ke schválení daného stabilizačního prvku navýšení plateb za státní pojištěnce, tak budeme schopni tento systém nadále rozvíjet, rozvíjet české zdravotnictví, rozvíjet úhrady akutní lůžkové péče v nemocnicích a implementovat tak nový systém CZ-DRG reálně do praxe.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, jak jsem řekl, předložený návrh je nezbytný k zajištění financování českého zdravotnictví, je nezbytný k pozitivnímu vývoji českého zdravotnictví i do budoucna, ke stabilizaci, k zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče nejen v rámci současné nastávající ekonomické krize, ale právě i v roce příštím tak, aby zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče se mohli ve stávajícím dohadovacím řízení dohodnout na přiměřeném růstu úhrad za zdravotní služby a samozřejmě pro české pacienty. Děkuji za pozornost.

