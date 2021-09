Ministr Vojtěch: Není to žádná předvolební brožura, připravovala se rok

reklama

Děkuji za slovo, už aby ty volby byly za námi. Já musím tedy říct, že nechápu vůbec tu rétoriku. Ta brožura - já myslím, že jste ji ani neviděl, pane předsedo, nebo četl jste ji? Viděl jste ji kompletně?

Ta brožura byla připravována už někdy od podzimu minulého roku, to jsem ani ještě nebyl tehdy ministrem, když se dávala dohromady, komunikovalo se to se zdravotními pojišťovnami, už před několika měsíci jsme podepsali se zdravotními pojišťovnami memorandum jako Ministerstvo zdravotnictví o tom, že chceme podporovat obecně prevenci v onkologii po covidu, kdy víme, že se nám výrazně snížila complaints se screeningovými programy, se zvaním na screeningové programy, skutečně se ty počty lidí, kteří chodí na screening, propadly asi o 10 až 15 %, a všichni vnímáme to, že skutečně, zejména onkologie, byla zasažena tím covidovým obdobím a chtěli jsme - a věřte tomu, nebo ne - podpořit onkologickou prevenci. A není to věc, která by se vytvořila před čtrnácti dny, pracuje se na tom řadu měsíců. A já si myslím, že primárně ta brožura skutečně - a když se podíváte na její obsah - je odborná. A to, že ji zaštítí ministr zdravotnictví, který v průběhu celého času, a to nikomu nevadí, podepisuje dopisy pojištěncům, kteří jsou zváni na screeningové programy, to je prostě standard, ať je to jakýkoli jiný ministr, tak nevím, co je na tom špatně. Ano, je tam pan předseda vlády na poslední straně té brožury, je tam jakožto autor, kdy skutečně byl iniciátorem vzniku té brožury (smích a potlesk některých poslanců), je tam Úřad vlády jako instituce, která se na tom podílela. To je všechno. A znovu říkám, je to věc, která se připravovala rok. Připravovala se rok ta brožura a není to žádná předvolební brožura, jak o tom hovoříte. (Ruch v sále.) To, o čem hovoříte, je prostě nesmysl. Já mohu promluvit samozřejmě se zdravotními pojišťovnami, kdy se ta brožura má vydat, kdy se má pustit. Ale myslím si, že principiálně rozporovat ten obsah, který má 52 stran a jsou tam odborníci, jsou tam odborné informace, je tam výzva k prevenci onkologických onemocnění, je prostě čistá politika.

