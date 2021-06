Ministr Vojtěch: Prosím, neopakujme stejné chyby

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

pro mě asi stejně jako pro ostatní kolegy je tento návrh také úplně nový, nikoliv jakkoli předjednaný, takže si myslím, že není úplně namístě o tom takto během deseti minut rozhodnout, jak kolegové navrhují.

Já v tomto druhém svém působení na Ministerstvu zdravotnictví mám celou řadu deja vu, a toto je jedno z opravdu velkých deja vu. Myslím si, že už zbývá akorát oslava na Karlově mostě, tak, abychom si tedy řekli, že vše je za námi (Potlesk.) a že teď už budou jenom světlé zítřky, takže úplně přesná debata byla před rokem, naprosto přesná, naprosto přesný tlak, naprosto přesná atmosféra, a víme, co se stalo v září, víme, co se stalo v říjnu, víme, jak kolegové z opozice tvrdě kritizovali vládu, jak situaci podcenila, rozvolnila příliš brzy atd.

Takže prosím, neopakujme stejné chyby, jak se říká v jednom filmu, stejné chyby, stejné známky. Prostě toto je jednoznačný fakt. Podívejte se, co se děje ve Velké Británii, jakým způsobem narůstá počet případů indické mutace. A to nás čeká, jestli chceme nebo ne, taktéž. Je to pouze otázka času. A ta indická mutace reálně může vytlačit britskou mutaci nebo ty další, nebo tedy delta mutace /nesmí se říkat indická/, a budeme tady mít reálný problém.

Myslím si, že pokud se bavíme o těch režimových opatřeních, dneska nemáme uzavřené žádné provozy, víme, že nemůžeme uzavírat provozy v tomto současném stavu, ale pokud se bavíme o režimových opatřeních, tak ta prostě udržet musíme, abychom tu situaci měli pod kontrolou. Pokud řekneme, že teď všechno rušíme, ano, já za to ale určitě nepřebírám odpovědnost a bude to odpovědnost kolegů z opozičních lavic.

Takže prosím, buďme rozvážní, vnímejme, co se děje také kolem nás. Vy to vnímáte pouze českou perspektivou, ale my jsme přece součástí Evropy, jsme součástí světa, víme, co se děje v jiných zemích. A znovu říkám, podívejte se na Borise Johnsona ve Velké Británii, jakým způsobem je opatrný s rozvolněním těch opatření, která tam jsou. Myslím, že tam vůbec není debata o tom, že by tam skončila opatření v tuto chvíli. Myslím si, že to je otázka času, kdy k nám může skutečně ta indická mutace, ta delta mutace, se rozšířit takovým způsobem, že tady ten problém reálně nastane a pak tady budeme se někde scházet a znovu vyhlašovat stav pandemické pohotovosti místo toho, abychom to měli pod kontrolou a postupně dělali rozvolnění, ale postupně v čase, což reálně děláme v rámci nějakých čtrnáctidenních cyklů. Takže prosím, poučme se z těch chyb, které jsme udělali v minulém roce, všichni z nás, co jsme tady ve Sněmovně, a buďme v tomto směru velmi velmi obezřetní.

Děkuji.

