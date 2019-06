Ministr Vojtěch: Recepty budou povinně digitalizovány v lékárnách

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré ráno.

Skutečně faktická poznámka, protože reaguje na tu diskusi, která tady byla ve středu přerušena. Myslím, že aspoň něco si pamatuji. Tehdy jsme diskutovali otázku paní poslankyně Černochové, která tady bohužel teď není, týkající se otázky záchranářů, jestli záchranáři zdravotnické záchranné služby budou mít také přístup k lékovému záznamu právě z těch důvodů, kdy jedou pro pacienta, který například je bezvědomí a podobně a potřebují řešit to, jaké léky pacient užívá. Takže jenom odpověď na toto - ano, záchranáři budou mít tento přístup. To znamená, budou oprávněni nahlížet do lékového záznamu a využít to v rámci své práce.

Pak jsem ještě chtěl reagovat na pana poslance Válka prostřednictvím pana předsedajícího, který se ptal na to, jestli v lékovém záznamu budou i data o listinných receptech, to znamená receptech, které stále jsou na různé výjimky, týkající se například návštěvních služeb apod., budou do budoucna předepisovány listinně - ano, i tyto recepty budou v lékovém záznamu, neboť počítáme s tím, že budou povinně digitalizovány v rámci lékáren. To znamená, skutečně tam budou všechny receptové léky. Pro vaši informaci, každý měsíc je vydáno zhruba 6,5 mil. receptů. Bavíme se skutečně o 90 % léků v České republice, které budou v tom lékovém záznamu. Nebudou tam centrové léky, které mají speciální režim, jsou vydávány na základě žádanek, a léky s modrým pruhem, ale to se velmi brzy změní, protože novelu tohoto zákona rovněž předložíme.

Děkuji.

