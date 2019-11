Ministr Vojtěch: Reexporty se v čase zvyšují a točí se v tom miliardy

Děkuji za slovo. Já se určitě nebráním jakékoliv diskusi. Na druhou stranu řekněme si zcela upřímně, tento zákon, ty jeho základní principy se projednávají zhruba rok. A skutečně ta odborná debata probíhá, ale je jasné, že prostě s některými se nemůžeme nikdy shodnout. A my si musíme říci - jde nám o to, a tady to říkal pan poslanec Kaňkovský - aby lék měl distributor? A nebo nám jde o to, aby ho měl pacient? Jsou totiž dvě odlišné věci. (Hluk v sále.) Nemyslím si, že bychom tady měli být proto, abychom podporovali byznys distributorů. My jsme tady proto, abychom podporovali dostupnost léčiv pro pacient. A to jsou dvě zásadní odlišnosti, protože ne všichni distributoři mají na mysli dobro pacientů a chtějí skutečně ten lék dodat pro české pacienty. My ta data máme. Víme, že řada distributorů většinu toho, co získá od výrobce, vyveze. A pokud to není problém, tak jak to, že v posledních čtyřech kvartálech se opakovaně zvyšuje objem reexportu léků z České republiky? Na to jsou jasná data.

Objem reexportů se zvyšuje, nikoliv snižuje. Právě proto, že ceny léků jsou výraznější než v zahraničí a že někteří distributoři léky raději vyvezou, než aby je dodali do českých lékáren. Tak to zkrátka je. To je prostě jednoznačné. A my, poprvé a není tady ani pravda, co bylo řečeno, myslím, panem poslancem Pawlasem, že tady není, nebude žádná povinnost. Naopak, ten zákon poprvé dává jasnou povinnost výrobci, aby zajistil lék pro české pacient pod mnohamilionovou sankcí maximálně do dvou pracovních dnů do jakékoliv lékárny v České republice. Ne jako je to dnes, že tedy výrobce dále k distributorovi a distributor buď ten lék dodá do lékárny, nebo ho zkrátka vyveze. A že dnešní úprava reexportu funguje? Tak za prvé, to by ty reexporty nerostly v čase a skutečně ta úprava reexportu dneska nefunguje. Je bezzubá, protože Státní ústav pro kontrolu léčiv, pokud chce řešit reexporty, tak je vždy řeší ex post. On je řeší ex post, až když už ten lék není dostupný. Nikoliv a priori, aby už předem bylo zakázáno, že ten lék nebude vyvážet, ale až když se dozví, že ten lék je nedostupný, pak zakáže reexport. A to si nemyslím, že je zkrátka efektivní úprava pro zajištění léku. To je dobrá úprava skutečně pro ty vývozce, ale nikoliv pro české pacienty.

Takže bychom si měli uvědomit, o co tady jde, jestli tedy jde o podporu nějakého byznysu, anebo jde o dostupnost léčiv. A ten zákon skutečně řeší dostupnost léčiv. Já nemám problém vést debatu o detailech. Určitě ne. Nebráníme se jí, jsem ji připraven podpořit prodloužení na devadesát dnů v projednávání na výboru, určitě to není žádný problém, ale zkrátka nemohu akceptovat ten výklad a interpretaci daného zákona. A znovu opakuji, dnes například ani v zákoně není lhůta, po kterou může být vlastně ten lék ve výpadku. I když je to ten výpadek ve výrobě, jak říká i pan poslanec Kaňkovský, což nemůžeme standardně řešit legislativou, ale my poprvé dáváme lhůtu maximálně sto dvaceti dnů v součtu za rok, kdy ten lék může být ve výpadku. To znamená, tlačíme na toho výrobce, aby obnovil výrobu daného léku a dnes žádná lhůta není. Znovu opakuji. Dnes, pokud bude výpadek ve výrobě a bude trvat rok, rok a půl, tak bude ten lék ve výpadku a nemůžeme s tím nic dělat. A nejsme schopni jakkoliv toho výrobce postihnout.

Dnes tam je ta lhůta maximálně sto dvaceti dnů v součtu za rok, a pokud toto nedodrží, tak dostane sankci ten výrobce od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Takže já jsem přesvědčen o tom, že ten návrh v celku skutečně řeší dostupnost léků pro pacient v celé České republice. Můžeme se bavit o detailech, můžeme se bavit o nemocničních lécích a podobně, s tím nemám problém, ale neříkejme, že tento návrh to neřeší, že neobsahuje něco, co tam reálně skutečně v tom zákonu je, a neříkejme, že tady funguje regulace reexportu, když víme, že reexporty se v čase zvyšují a že zkrátka se v tom točí miliardy. Ano, je to dobrý byznys, já to nikomu neberu, chápu to, ale já jsem tady pro pacienty. Já jsem tady proto, aby léky byly dostupné pro české pacienty. A věřím tomu tedy, že tento návrh také vy podpoříte, protože vám jde o to samé.

Děkuji.

Mgr. Adam Vojtěch BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Vojtěch: Nežádoucí vývoz léků je jenom byznys pro několik subjektů Kupka (ODS): Navrhovaný systém by mohl problém ještě prohloubit Ministr Vojtěch: Jde o regulaci takzvaných nevyžádaných a nežádoucích reexportů léků Ministerstvo zdravotnictví: Dostupnost léků v lékárnách se podstatně zvýší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.