Ministr Vojtěch: Teď je skutečně nejdůležitější připravit kapacity nemocnic

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane poslanče, děkuji za ty dotazy. My jsme dnes prezentovali skutečně společně s Ústavem zdravotnických informací a statistiky a dalšími kolegy odborníky, se kterými pracujeme na té situaci, nějaké predikce, které vidíme na základě současného vývoje epidemiologické situace v ČR, která, jak jsem dnes řekl, určitě se nevyvíjí dobře. To je zkrátka objektivní fakt. A zejména včerejší nárůst, který pozorujeme, ten nám značí, že skutečně směřujeme do určitého exponenciálního šíření dané choroby a musíme zavést a zavádíme tedy příslušná protiepidemiologická opatření.

Ty scénáře, které prezentoval profesor Dušek, byly samozřejmě různé podle toho vývoje. Dneska nikdo samozřejmě nedokáže přesně říct, jak se ta situace bude vyvíjet. Je to matematika, je to vypočítáno na základě reprodukčního čísla, jak se bude to reprodukční číslo vyvíjet. Takže samozřejmě berme to tak, že to je nějaká modelace. Není to tak, že to tak určitě stoprocentně bude. Je to nějaká modelace vývoje. Pokud se nám podaří snížit reprodukční číslo, pokud skutečně zaberou ta protiepidemiologická opatření a zploštíme tu tak zvanou křivku, tak si myslím, že ta situace se může i zlepšit.

Musíme také brát do úvahy, že to číslo, o kterém hovoříte, tak je samozřejmě kumulativní za celou dobu. To není tak, že v jeden čas bude nakažen takový počet lidí v jeden okamžik. To znamená, že by díky tomu byl v jeden okamžik tak velký počet pacientů v nemocnicích. Samozřejmě ti pacienti jsou přijímáni, zhruba po deseti dnech jsou propouštěni z péče. Takže musíme brát, že to je kumulativní nárůst nikoliv nárůst, který bychom pozorovali v jednom okamžiku.

Já bych se teď aktuálně spíše soustředil na ten výhled do konce září tak, jak jsme ho prezentovali. Tam ty scénáře byly taktéž jasně řečeny. Ale to, co je zásadní a co mohu skutečně říci je, že pro nás je teď skutečně nejdůležitější připravit kapacity nemocnic. Máme jasné scénáře, které i prezentoval dnes profesor Černý jakožto šéf klinické skupiny a toho celého týmu, který na tom pracuje.

Scénář, který teď aktuálně se odehrává, tak je takový, že vycházíme z aktuálních kapacit. Není nutné jakkoliv kapacity omezovat. Pokud by se ta situace vyvíjela nepříznivě, tak samozřejmě bychom případně museli reprofilizovat lůžka, museli bychom omezovat nějakou kolektivní péči. To jsou všechno scénáře, které samozřejmě máme připraveny a jsme s nimi připraveni pracovat. Ale ta kapacita v tuto chvíli skutečně je dostatečná a není ani zdaleka vyčerpána. My jsme prezentovali to, že skutečně máme kapacity až na osminásobek současného počtu pacientů i těch těžce nemocných s nemocí COVID-19. Takže to je pro nás samozřejmě naprostá priorita.

Pokud jde o epidemiologickou komisi, Ústřední epidemiologickou komisi, proč nebyla svolána. No protože v té době po květnu ta situace byla velmi klidná. Musíme se podívat na ta data, kdy byly denní přírůstky někde kolem deseti, dvaceti případů denně. Ve většině krajů byl nulový růst nebo jednotky případů. Takže nedávalo smysl v tomto směru jednat na úrovni Ústřední epidemiologické komise, kde jsou zástupci hasičů, kde jsou zástupci policie, armády, tedy integrovaného záchranného systému, dalších ministerstev. Ta Ústřední epidemiologická komise skutečně má jednat o situaci, která je vážná z toho pohledu, že se dotýká právě rezortů napříč, že se dotýká integrovaného záchranného systému, hasičů, záchranné služby a podobně. A taková situace skutečně v průběhu léta nebyla, ta situace byla velmi klidná. A nyní, vzhledem k té situaci v těch posledních 14 dnech, tomu nárůstu, tak jsem opět rozhodl o tom, že Ústřední epidemiologická komise svolává a bude se svolávat pravidelně, na pravidelné bázi. O tom jsem dnes kolegy informoval. Takže nemyslím si, že to odpovídá zkrátka reakci na tu situaci a nemá smysl se scházet, pokud skutečně ta situace byla velmi klidná.

Pokud jde o EET, k tomu se nechci vyjadřovat. Ale my jsme udělali dohodu s Generální správou cel, tedy s celníky, kteří nám poskytli své zaměstnance, kteří se už včera proškolili a nastupují do služeb hygienické služby a budou tedy trasovat. (Váš čas.) Děkuji.

