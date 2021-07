Ministr Vojtěch: V Rakousku, když jdete do restaurace, tak číšník ověřuje váš certifikát

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, tak první věc bych rád uvedl na pravou míru. Pokud jde o ta opatření zrušená soudy, tak prakticky žádné opatření, které jsem já vydal jako ministr zdravotnictví, nebylo soudy zrušeno. To, že byla některá opatření zrušena v minulosti, je pravdou. Ale já jsem jasně řekl při mém nástupu na Ministerstvo zdravotnictví, že budu samozřejmě plně respektovat rozhodnutí soudu, ač třeba s nimi nemusím souhlasit a určitě nebudu dělat nic, co by bylo jakkoliv protizákonné, nebo nebylo v souladu s rozhodnutím soudu. Takže tolik jenom na úvod, abychom si vyjasnili, jaká ta situace je a není.

Pokud jde o tu otázku ověřování v restauracích. Já jsem říkal, že to je dobrá myšlenka vzhledem k tomu, že máme skvělou aplikaci Tečka, kde člověk velmi snadno QR kódem prokáže, že splňuje takzvané OTN, to znamená očkování, test nebo prodělání onemocnění, a že tím pádem by to bylo velmi snadné ověření bezinfekčnosti. Ostatně jsme diskutovali o tomto i se zástupci restaurací a těchto asociací, kterým se ta myšlenka obecně líbila a vnímali to, že by to mohlo být skutečně zjednodušení. A řekl jsem, že zkrátka toto je nějaká úvaha.

Ale samozřejmě jsem dodal - a to jste nezmínila už, paní poslankyně - i v tom mediálním vyjádření jsem dodal, že to musíme posoudit z hlediska právního. Že to musí posoudit právníci, ať ministerstva, nebo já v tomto směru už ta klíčová opatření konzultuji a chci konzultovat i se zástupci například Legislativní rady vlády, jestli je to možné, nebo to možné není. Protože ano, říkáte nějaký právní názor. Já myslím, že je nutné, abychom se neopírali pouze o názor jednoho konkrétního právníka, ať je to jakýkoliv právník, ale abychom měli nějaké širší posouzení. A k tomu takto chci přistupovat.

Takže řekl jsem, že technicky si myslím, že by to bylo dobré, že by to bylo velmi rychlé ověření. Mimo jiné to není žádná anomálie. Řada i kolegů mi říkala, že byla v Rakousku teď nedávno a tam to standardně funguje. V Rakousku, když jdete do restaurace, tak standardně číšník ověřuje váš certifikát. Stejně tak, když jdete do hotelu. Je to naprosto standard, kdekoliv přijdete do služeb. Takže si myslím, že to není nic, co by bylo nějak anomální ta úvaha. Naopak právě třeba inspirace Rakouskem si myslím, že je poměrně dobrá.

Ale znovu říkám, je to otázka posouzení právního základu, zda toto možné je, nebo není. Na tom teď kolegové pracují. To znamená, žádné takovéto opatření není na stole a čekám tedy na stanovisko kolegů právníků tak, abychom si mohli být jisti, byť ta jistota není nikdy. To, jak rozhodne soud, to je vždy v gesci příslušného soudu. Je to jeho pravomoc. Pouze soud u nás může vykládat zákony závazně. Ale musíme udělat vše proto, abychom samozřejmě preventovali to, že nějaké opatření bude zrušeno.

A takto já k tomu přistupuji, ke každému opatření. Takže skutečně není na místě zrovna mně vyčítat to, že bych přijímal opatření, která by rušily soudy. Protože já jsem naopak ze soudů a jejich rozhodnutí vycházel.

Mimo jiné první věc, kterou jsem udělal, když jsem přišel na Ministerstvo zdravotnictví teď v druhém mandátu, že jsem rozvolnil veškeré služby pár dní poté, co jsem nastoupil, právě na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které z mého pohledu bylo až příliš restriktivní ve svém výkladu, ale zkrátka jsem tento rozsudek respektoval. Takže takto budu postupovat i do budoucna. Děkuji.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Já si pro vás přijdu.“ Nedemonstrujte, bědoval Vojtěch. Ale chytil něco strašného Patří mu to! Vojtěcha se doma štítí. On naříká. A další úder Ministr Vojtěch: Zbytečná demonstrace, zákon v tomto období nebude A jak se to má šéf dozvědět? Letní opatření prý mají díru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.