Ministr Výborný: Máme jen jedno potravinové právo, čili není důvod pro dvojkolejnost

Vážený pane předsedo, vážené a milé paní senátorky, vážení a milí páni senátoři, paní poslankyně, dámy a pánové.

Děkuji za možnost tady vystoupit, byť zde tedy dnes nevystupuji v roli předkladatele, neb se jedná o poslanecký návrh zákona, nicméně je to téma, které se bezprostředně dotýká i resortu zemědělství a cítím se povinován vůči vám některé věci odůvodnit, případně reagovat v debatě na vaše dotazy. Chtěl bych na začátek zdůraznit, že ten důvod předložení toho zákona zcela sdílím s tím, co tady zaznělo od paní poslankyně Ochodnické, stejně tak ve zpravodajské zprávě pana předsedy Krause.

Chci zdůraznit, že my všichni, vy všichni, kteří máte děti nebo vnoučata a moc dobře dnes víte, jaká ta praxe je, kde ty automaty jsou v bezprostřední blízkosti i základních škol, takže je zcela namístě hledat cesty, jakým způsobem regulovat dostupnost těchto psychoaktivních či psychomodulačních látek. Ta čísla, která zde byla zmíněna panem senátorem, jsou skutečně velmi dramatická. Myslím si, že nejenom vy, kteří sloužíte a řada z vás tady jste pediatři, kteří sloužíte na pohotovostech v nemocnicích, tak můžete toto potvrdit.

Chci poděkovat za to, že ten návrh vznikl a že jsme dokázali relativně rychle ho přinést sem do Senátu a že ho máme i pozitivně notifikovaný Evropskou komisí. To, co chci já zde ale připomenout a potvrdit, je dohoda mezi mnou a panem ministrem Vlastimilem Válkem, ministrem zdravotnictví ohledně záležitostí, které se týkají řekněme těch kontrolních kompetencí nejenom souvisejících s tímto tématem psychomodulačních a psychoaktivních látek, ale obecně potravinového práva.

Vedli jsme a myslím, že je poctivé to tady říct, dlouhou debatu a diskusi, který státní orgán, orgán státní správy by měl být tím, který bude kontrolovat dodržování pravidel a povinností stanových tímto zákonem právě v oblasti látek psychomodulačních a psychoaktivních. Nakonec jsme dospěli ke shodě s resortem zdravotnictví a mohu říct, že jsme v rámci mé resortní podřízené organizace, tedy Státní zemědělské a potravinářské inspekce připraveni tuto povinnost na sebe vzít a plně ji vykonávat.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Současně jsme při té příležitosti vedli debatu o uspořádání dalších kontrolních pravomocí jak Krajských hygienických stanic, tak i Státní zemědělské a potravinářské inspekce, případně Státní veterinární správy. A to přesně v duchu toho, oč se jako vláda i jako ministerstvo zemědělství a ministerstvo zdravotnictví snažíme, tzn. pokud možno snižovat počty kontrol, snižovat počty administrativní zátěže primárně vůči v tomto případě tedy provozovatelům jednotlivých služeb a zařízení, které se dotýkají potravin – zpracování potravin, distribuce potravin, veřejného i uzavřeného stravování tak, abychom dokázali věci, které dnes třeba děláme dvoukolejně, tzn. v jedné věci tam chodí jak pracovníci Krajské hygienické stanice, tak Státní zemědělské a potravinářské inspekce, zjednodušit.

Z toho vzešel skutečně závěr, který tady chci jasně podtrhnout. Zaprvé krajské hygienické stanice podle § 16 zákona o potravinách a tabákových výrobcích budou nově mít v kompetenci dohled nad dodržováním povinností v oblasti balení potravin živočišného původu. To tam zatím nikde uvedeno nebylo. Hygienické stanice i pan ministr o to velmi stáli. Rozumím tomu požadavku paní hlavní hygieničky. Mohu potvrdit, že toto je i v souladu s našimi orgány, jak Státní veterinární správou, tak případně potravinářskou inspekcí.

Na druhé straně, to je předmětem také této novely, jsme se dohodli na sjednocení potravinového práva a dohledu nad dodržováním povinností z potravinového práva vyplývajícím pod Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 97% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 2% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 0% hlasovalo: 5830 lidí

Abychom si rozuměli, to chci tady zdůraznit, říkal jsem to i na jednání zdravotního výboru, nemáme dvě potravinová práva, máme jenom jedno potravinové právo, čili není tady důvod pro onu dvojkolejnost. Když se bavíme o tom, co to je potravinové právo, je to zejména kontrola požadavků, které směřují právě na ochranu zdraví spotřebitelů. I potravinářská inspekce jsou lidé, odborníci, kteří toto mají v popisu, v každodenním popisu práce, vč. dohledu nad bezpečností pokrmů, mikrobiologickém složení, hygieně provozní i osobní a všemu tomu, co vyplývá opravdu z našich předpisů, protože to není jenom jeden zákon, které se potravinového práva dotýkají.

Dohoda je následující, to chci také podtrhnout. Plně respektujeme nutnost, aby krajské hygienické stanice nadále měly plnou kontrolu nad uzavřeným typem stravování, tzn. nic se nemění u školních jídelen, nic se nemění u jídelen a kuchyní v nemocnicích, v sociálních zařízeních, domovech pro seniory a tak dále. V okamžiku, kdy to má definici, charakter uzavřeného stravování, tam zůstávají plně kompetence v rukou krajských hygienických stanic. Je to mj. i proto, že tam je potřeba zohlednit různé stravovací požadavky pro ty cílové skupiny, výživové hodnoty atd. Tam zůstávají kompetence neměnné. Jedná se zhruba o nějakých 15 tisíc provozoven, abychom si to dovedli tady kvantifikovat, co do počtu.

Máme vedle toho asi zhruba 30 tisíc provozoven otevřeného stravování, to jsou různé restaurace, bufety, kavárny, bary, občerstvení, na ulici, na náměstí, v případě pořádání veřejných akcí a podobně. Zde u těchto provozoven bude ten dozor, dohled nad potravinovým právem sjednocen pod kompetenci Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Chci zdůraznit, že to nebude mít a nemůže mít žádný negativní dopad na veřejné zdraví. V případě, že dojde k nějaké epidemiologické situaci, k nějaké nákazové situaci, samozřejmě veškeré kompetence týkající se epidemiologického šetření, zůstávají v rukou krajských hygienických stanic. Dozor nad například pitnou vodou a podobně taktéž. Tady se bavíme opravdu striktně o dozoru, preventivním dozoru v rámci potravinového práva u uzavřených typů stravování a provozoven.

Chci také říci, že pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci to neznamená, nakonec i pro ty samotné provozovatele, ti, kteří ty služby nabízejí, to neznamená žádnou kontrolu navíc. Pracovníci potravinářské inspekce už dnes tyto provozovny kontrolují, čili nepůjdou do žádné provozovny znovu. Ten pozitivní efekt spočívá v tom, že do těch 30 tisíc provozoven nepřijdou dvě kontroly na to samé, když to řeknu teď velmi laicky, velmi zjednodušeně, ale přijde tam kontrolor jeden, který kromě věcí, které už dnes měl v popisu práce, bude kontrolovat i ten soulad, plný soulad s potravinovým právem i z hlediska hygienických stanic.

Tady jsem se pokusil stručně a rychle vysvětlit důvody, které nás vedly k té shodě s panem ministrem Válkem i s hlavní hygieničkou, to chci zdůraznit. Tato záležitost a toto sjednocení potravinového práva se děje nejenom v souladu a po dohodě ministra zdravotnictví, ale také v plné dohodě s paní hlavní hygieničkou. Chci jí poděkovat za spolupráci nejenom v době povodní, která byla excelentní, ona je dáma na svém místě, věcně, odborně, ale samozřejmě i v této věci, kterou se snažíme v duchu toho, co jsme si vytkli, zjednodušovat celé kontrolní procesy i směrem k provozovatelům, v tomto případě, jak říkám, veřejného otevřeného stravování.

Tolik, dámy a pánové, asi za mě. Na závěr ještě jedna věc, která rezonovala i, jak vím, při jednání jednotlivých senátorských klubů. Vzhledem k tomu, že pracovníci potravinářské inspekce nebudou chodit na kontroly do nových provozoven, tzn. my ani nevyžadujeme a nepožadujeme po ministrovi financí vytvoření nových pracovních míst. Jsme schopni plně tuto novou kompetenci, bude-li vámi schválena, doběhne ten legislativní proces, naplnit v rámci stávajících kapacit pracovníků Státní zemědělské a potravinářské inspekce. To snad ještě k tomuto.

Jinak skutečně tady nehrozí nic ve smyslu zpomalení šetření epidemiologické situace a podobně. Chci zdůraznit, aby bylo zřejmé, pracovníci potravinářské inspekce, pracovníci hygienických stanic postupují tak jako tak v souladu. Má to ještě jeden pozitivní efekt pro veřejnost, to chci zdůraznit, jeden například z nejnavštěvovanějších portálů v ČR je portál Potravinynapranýři.cz, což je právě portál provozovaný potravinářskou inspekcí, který upozorňuje na problematické provozovny, které nesplnily povinnosti vyplývající z předpisů, které například musely být, ať už hygienickými stanicemi nebo potravinářskou inspekcí, uzavřeny. Je to edukační a preventivní portál i pro samotné spotřebitele. My si v rámci činnosti potravinářské inspekce velmi zakládáme právě na té komunikaci směrem k veřejnosti. Věřím, že i sjednocení této kompetence se pozitivně promítne právě směrem k edukaci a informovanosti, to je možná důležitější než ta edukace, informovanosti a edukaci veřejnosti jako takové.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, děkuji za pozornost. Na závěr mi dovolte využít této situace, není to zneužití tohoto místa, ale chtěl bych poblahopřát všem nově, nebo ne nově, ale všem těm, kteří obhájili svůj senátorský mandát pro příští volební období, a všem těm, kterým končí volební mandát, poděkovat za spolupráci, ať už v době, kdy jsem byl poslancem, zástupcem dolní komory, nebo teď v posledních 15 měsících z role ministra zemědělství.

Děkuji moc.