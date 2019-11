Ministr Zaorálek: Nečarujte tady debatami o ústavě a zákonu, když porušujete to základní, možnost vládnout

Dobrý den, dámy a pánové.

Já tedy nejsem ani právník, ani ústavní právník, přesto mi připadá, že je ta situace pro mě docela srozumitelná. A to říkám i jako někdo, kdo ví, že je třeba hájit a respektovat zájmy opozice, protože jsem tam často také seděl v opozičních lavicích, dokonce jsem se účastnil i obstrukce, to je pravda, i na tom jsem se podílel. A když jsme to dělali, tak jsem to dělal proto, protože jsem byl přesvědčen, že se jedná o věci zcela zásadní, jako byly třeba církevní restituce a způsob, jak se s nimi zacházelo. Já jsem byl tehdy přesvědčen, že se mění zásadní pravidla země bezohledně vůči tomu, jak jsme se chovali vůči lidem v 90. letech, takže jsem si myslel, že to je zcela principiální věc a že máme právo na obstrukci. Byl to pro mě úplně klíčový ideový střet, a pak nám byla obstrukce skončena.

Já to prostě beru, tenhle souboj koalice s opozicí. A dneska, abych vám řekl, že mám čisté svědomí, tak je to tak, že jakkoliv nejsem ústavní právník, tak jedna věc je mi jasná, je-li tady vláda, je schopna prosadit většinu ve Sněmovně, tak má právo prosadit rozpočet, to je prostě na základě výsledku voleb, tak má právo prosadit daňové změny, které mají být součástí toho rozpočtu. To je podle mě zájem ústavy a zájem demokracie v této zemi a je to zájem veřejnosti. Jako veřejnost přece chce, aby byl přijat rozpočet a když má někdo většinu, aby měl možnost realizovat, to odpovídá výsledku voleb. Co je na tom špatně ústavně?

(Velmi hlasitě:) To je podle mě základní věc. Nebo se má ta Sněmovna zastavit? Mně už to tady v té Sněmovně nebaví. Já tady poslouchám dvě hodiny jeden projev, tři hodiny jeden projev. Chvilku jsem se snažil to sledovat, abych na to nějak rozumně odpověděl, a pak jsem zjistil, že to nemá cenu, jako řada mých kolegů. To není normální jednání sněmovny! Tohle je přece něco, co shazuje naši důstojnost. Tohle je snad ústavní? Tohle snad odpovídá nějakým zákonům, to, že Sněmovna vypadá takto směšně, že se na to nedá koukat? Tady si myslím, že opozice volá po svých právech, ale ona vlastně snižuje úroveň Sněmovny, její respekt ve veřejnosti. A opakuji vám, určitě veřejnost chce, aby byl přijat rozpočet. Určitě chce, když tady je většina, aby měla možnost prosadit svou vůli. To je naprosto v souladu s demokratickými principy a s výsledkem voleb! A co chcete vy? Aby pokračovala tady ta šaškárna? Abych tady dvě hodiny poslouchal, jak někdo mi představuje, jak umí číst? To má smysl podle vás? To je to, co chcete před veřejností obhájit? Tomu zase já nerozumím. Tak já vám říkám, nebojte se, je tady většina. Nebojte se jí, ona prosadí svou vůli. Až budete vy po volbách, ustavíte koalici, budete vy také potřebovat prosadit to, co jste chtěli. Jestli tohle zablokujeme, tak se zablokuje politika v této zemi, tak to všechny znechutí! Přece když máte nějaký výsledek voleb, tak máte mít možnost také realizovat to, co jste chtěli! A my chceme realizovat toto právo! To říkám ve své slušnosti, korektnosti, respektu vůči opozici. Nečarujte tady debatami o ústavě a zákonu, když porušujete to základní v této zemi! - možnost vládnout vůbec, možnost projevovat nějakou vůli! To je, oč tu jde! A mě to tady nebaví ty hodiny poslouchání té vaší recitace! Tak nám umožněte schválit to, na co máme hlasy, a já věřím, že každý soudný včetně Ústavního soudu, pokud by to posuzoval, tak nám dá za pravdu! (Bouřlivý potlesk poslanců vládní koalice.)

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

