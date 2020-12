Ministr Zaorálek: Nesouhlasím, aby se takovýmto způsobem stát centralizoval

reklama

Ano, já jenom bych chtěl říct, že mi nejde o dvě města, protože regionální kultura mi leží na srdci, skoro je to jedna z hlavních věcí, které mě zajímají, protože v těch regionech kultura může začít chřadnout nejrychleji. A právě proto mi připadá nesprávné vybírat jedno nebo dvě města a připadá mi naprosto pošetilá celá ta představa o tom, že by najednou brněnské Národní divadlo bylo placeno z Prahy, to znamená, že by celé řízení přešlo pod Prahu. To znamená, že by se skutečně rozhodovalo o vedení, o ředitelích, o financování, o souborech v Praze, stejně jako byste si to pravděpodobně představovali v Ostravě. Ale já vidím přece úplnou jasnou logiku v tom, že někdy před 25 lety nebo kdy to bylo se rozhodovalo o kompetencích a tehdy ta města řekla, že tohle jsou jejich divadla, oni si je chtějí spravovat a oni si chtějí rozhodovat o tom, jaké tam budou mít soubory, jaké tam budou mít ředitele. To bylo tehdy naprosto legitimní.

A mně připadá zlé, že dneska, když přichází poměrně nesnadná doba, tak první, co házíte v Brně přes palubu, první, co jste se rozhodli, že se toho zbavíte, tak řeknete - tohle ať si vezme stát, tohle ať financuje stát. Přece je jasné, že kdyby se to mělo takto změnit, tak to znamená změnu rozpočtového určení daní. Není možné si myslet, že prostě se bude platit z Prahy a vy to budete v Brně dále spravovat. To je úplně nelogické. A já především bytostně nesouhlasím s tím, aby takovýmto způsobem se ten stát centralizoval. Přece řešením není to, že to bude všechno takhle řízeno z Prahy. Ta dohoda musí vypadat úplně jinak a nemůže to být jedno nebo dvě divadla a pomoc regionům musí být nějakým způsobem systémová a ne že se budeme bavit o jednom, o dvou divadlech, která se zbaví svých finančních nároků.

A co se týče - protože mám málo času, tak už jenom krátce. Jak je spravedlivý ten váš daňový balíček je nejlépe vidět na tom, že člověk, který má příjem nad 100 000 měsíčně, (Předsedající: Čas!) tak bude mít za rok 60 000 navíc. Tohle prostě nezdůvodníte nijak.

