Ministr Zaorálek: Správní obvody budou vymezeny výčtem obcí a vojenských újezdů

Dámy a pánové,

já bych vám jenom připomněl ten předložený návrh zákona o územně správním členění státu. On tady byl předložen, aby nějak aktualizoval tu úpravu struktury a nahradil ten zastaralý zákon, který je už z roku 1960, takže v tom návrhu zákona z roku 1960 je pořád ještě zmiňováno těch sedm starých krajů. Takže formálně vlastně my máme zákony, které, jak víte, pořád ještě zmiňují ty staré kraje, i když vlastně už nejsou vůbec funkční, a ty se samozřejmě liší od těch třinácti dnešních samosprávných krajů. Takže ta stará úprava už není nijak využívaná v současné době a je samozřejmě dobré se s tím už taky vypořádat a odstranit jisté úpravy.

A podle té nové právní úpravy to znamená samozřejmě i další změny, nejenom to, že se ruší těch sedm starých krajů, ale správní obvody budou vymezeny nyní výčtem obcí a vojenských újezdů, a to vymezení okresů se provádí odvozením od správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Pro hlavní město Prahu se zachovává speciální členění na deset obvodů na úrovni okresů. Navrhované řešení, pokud je mi známo, bylo konzultováno s těmi dotčenými obcemi i s příslušnými orgány státní správy.

Důležité je tady říci, že ta nová právní úprava se netýká soudů, netýká se státních zastupitelství, ty mají své obvody vymezeny zvláštním zákonem. A já doplním jen jednu informaci ohledně řešení té specifické situace v oblasti Turnovska. Ministerstvo vnitra poměrně intenzivně jednalo se všemi dotčenými subjekty a bylo dosaženo shody na úpravě textu návrhu zákona. Touto úpravou by mělo být umožněno zachovat na Turnovsku stávající stav v podobě fungujícího správního obvodu obce s rozšířenou působností a zároveň neměnit příslušnost jednotlivých obcí do okresů. Ten pozměňovací návrh k uskutečnění těch změn, které tady popisuji, si osvojil ve svém usnesení výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a já za navrhovatele mohu říct, že s tím nemá problém a že s tím souhlasí. To je snad všechno, co by tu mělo být řečeno.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury

