Ministr Zaorálek: Systém voucherů se osvědčil

Dobrý den, kolegové, dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne.

Tento návrh zákona, který vám mám předložit, je zákon, který už v určité podobě znáte, protože navazuje na zákon, který jsme přijali jako součást opatření ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru v oblasti kulturních akcí. Možná, že si vzpomenete, že jsme před několika měsíci schválili zákon, který měl pomoci těm, kteří pořádali kulturní akce, nejrůznější typy kulturních akcí od festivalů, hudebních představení, divadelních představení, koncertů, ale třeba i tanečních produkcí. A protože se ty akce zastavily a zablokovaly na jaře příchodem epidemie, tak my jsme se rozhodli, abychom chránili hotovost těch, kteří ty akce pořádali, přijít s tzv. vouchery. Neboli poukázkami, které by bylo možné vydávat v případě zrušení těch akcí. A pořadateli se tak umožnilo odložit vrácení vstupného. Namísto toho se zákazníkovi nabídl poukaz, který on pak může použít na náhradní akci, která se koná v náhradním termínu.

Ještě jenom připomínám, že součástí toho zákona byla ochrana zvlášť zranitelné skupiny zákazníků, kterým byla ponechána možnost na vrácení vstupného. Mám na mysli těhotné matky, nezaměstnané a další. Tam je výčet těch, kteří z té nabídky přijmout tu poukázku vyňati. Takže tento zákon se docela osvědčil, měli jsme na to dobré reakce. A víte, že během léta v souvislosti s poklesem počtu nakažených došlo k určitému uvolnění situace. Nicméně teď s podzimním nárůstem epidemie nastává další vlna omezení akcí. A dá se říct, že vývoj do budoucna je nejistý.

Takže se na mě obrátili pořadatelé festivalů a požádali mě, jestli by nebylo možné tady tuto praxi, která se osvědčila při té první vlně, pokusit se o prodloužení tohoto zákona. A ten stejný princip uplatnit nyní podobně. Pokud byly pořádány akce, chystány akce, festivaly, a dnes je není možné konat, tak znovu by se uplatnil ten princip, že dotyční pořadatelé budou mít možnost nevracet vstupné, ale nabídnout poukázku. A pokud to ti dotyční přijmou, tak v té ochranné lhůtě využít té poukázky a navštívit nějakou náhradní akci. Pokud nebudou chtít přijmout tu poukázku, samozřejmě to je také varianta, tak ale potom budou muset počkat až na konec té ochranné lhůty a až po ní dostanou zpět hotové peníze.

Takže to je zopakování principu, se kterým už jsem vás tady jednou seznamoval. Já vás teď ještě seznámím s konkrétními termíny, které chceme v tom návrhu posunout. Ale možná ještě předtím zdůrazním jednu věc. Myslím si, že je dobré zdůraznit, že rozsah tohoto opatření už zřejmě v této druhé vlně nebude zdaleka tak velký jako v té první. Že to není opakování téhož, protože počet těch akcí, počet těch poukázek bude výrazně nižší. Přece jen ta situace už je jiná. Počítalo se s tím, takže abyste si nemysleli, že to je ve stejném rozsahu, jako to bylo na jaře, tak to budeme opakovat nyní. Bude se to uplatňovat zřejmě ve výrazně menším rozsahu, nicméně ti pořadatelé mi řekli, že i tak jim to stojí za to. Jako určitá pojistka, jako určitá pomoc, sice omezená, ale přece jen pomoc, která jim trochu kryje záda právě z hlediska hotovosti. Proto jsme se rozhodli jim vyhovět. I s tím, že to není tak, že by se ten zákon v tomto druhém případě uplatňoval v tom rozsahu, který byl efektivní v tom prvním. Protože je toho už opravdu samozřejmě výrazně méně.

A teď jenom, abyste znali data, kterými se to prodlužuje. Je to tak, že v tomhle návrhu zákona my navrhujeme prodloužení časové působnosti zákona na kulturní akce. Na akce, které se uskuteční až do 30. září 2021. To znamená, bude se to týkat akcí až do 30. září 2021. Vás to možná trochu překvapí, že to je tak dlouho, ale tím vůbec neprognózujeme průběh té epidemie. Ta délka je dána jenom tím, že celou tu operaci tady nechceme znovu opakovat. Takže je tam až to 30. září 2021. Přiznám se, že jsme původně navrhovali březen, ale nakonec jsme se dohodli i s ministrem průmyslu a ve sněmovně, že tam dáme až to 30. září 2021. Takže to budou akce až do tohoto září roku 2021. A ta novela umožní pořadateli odložit vrácení vstupného na akce, které se mají uskutečnit s tím, že ta ochranná lhůta, po kterou bude moci vydávat poukázky, by trvala až do roku 2022. Až do konce října roku 2022. Takže akce by se mohly pořádat až do 30. září 2021 a ta ochranná lhůta, po kterou bude možné vydávat poukázky nebo udělat náhradní akce na poukázky, ta bude až do konce října roku 2022.

A ještě jedno datum bych řekl. Jestliže ty akce jsou do 30. září 2021, tak ta možnost vzít si tu poukázku pro toho zákazníka bude do posledního prosince roku 2021. Do té doby, do toho konečného prosince roku 2021 on se bude moci rozhodnout, jestli si tu poukázku vezme, nebo ne. Když si ji samozřejmě nevezme, tak to znamená, že si potom převezme peníze až po uplynutí té ochranné lhůty, která bude v říjnu 2022. Tak já vím, že to je složité v těch datech, ale doufám, že jsem to vysvětlil a jsem ochoten to zopakovat. Ta data, které nakonec byly ve sněmovně v této podobě odsouhlaseny.

Já ještě uvažuji, co bych vám k tomu měl říci. Ještě jedna důležitá věc mě napadá. Tady tyto poukázky, tyto vouchery není možné použít na jiný typ zablokování akce než pouze epidemií. Tzn. pokud by se nějaká akce nekonala z nějakého jiného důvodu, než je covid, tak to použít nelze. Ta možnost použít tento voucher je, opakuji, pouze na akce, které jsou zasaženy a jejich nekonání je způsobeno epidemií. V žádném jiném případě není možné toto spustit. A i v tomto případě platí stejná omezení, co se týče těch, kteří mají právo na okamžité vrácení peněz, to jsou osoby se zdravotním postižením vedené na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoby těhotné, osoby čerpající mateřskou dovolenou, osoba starší 65 let apod.

Sestava těch, kterým se peníze musí vrátit ihned, tak ta je stejná, jako byla v tom prvním zákoně. Někdo mi můžete namítnout, že se to dá zneužít. Protože ty lístky nejsou na jméno, tak někdo může přijít a poslat tam těhotnou maminku nebo podobně. Pokud jsme se tím zabývali, tak nás pořadatelé ujistili, že k tomuto zneužívání zřejmě dochází, ale je to minimální a nehraje to roli. Protože všechno se dá zneužít, všechno se dá obejít.

Jsem si vědom toho, že toto není úplně stoprocentní. Někdo může takhle na to vyzrát, ale myslím si, že to není podstatné. K žádnému masovému zneužívání nedochází a nedochází k tomu také proto, protože řada lidí, když to řeknu tak zjednodušeně, mají některé festivaly docela rádi a nemají zájem je nějak poškozovat, takže se nesnažím takhle komplikovat život. Jsme lidé, že? Chovají se podle mě lidé přece jenom slušně, takže vám nevyloučím stoprocentně, že to nikdo nezneužije, ale z hlediska pořadatelů to zneužívání není podstatné a není to faktor, který by sehrával zásadní roli. To předjímám možnou námitku, která by mohla zaznít. V podstatě byli spokojeni s tím, jak to fungovalo, a přáli by si, kdyby jistota a určitá pojistka byla i pro to období, které je před námi, protože to vypadá, že i v tomhle období dochází a může docházet i v příštím roce k rušení podobných akcí. Taková je bohužel realita, proto tento zákon a proto ve sněmovně s těmito argumenty byl i schválen. Snad jsem to vysvětlil, pokud ne, tak se to pokusím udělat lépe, kdybyste chtěli. Děkuji za pozornost.

