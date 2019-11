Ministr Zaorálek: V této chvíli není pravda, že je práce UNESCO politizována

Dobrý den, dámy a pánové,

já bych vám rád dal informaci, kterou si myslím, že je důležité, aby Sněmovna měla ve svém rozhodování. A doufám, že mi budete věřit. Já chci reagovat na vystoupení paní poslankyně Černochové. Její vystoupení v jednom bodě se týkalo toho (v?) neprospěch našeho příspěvku organizaci UNESCO. A bylo to zdůvodněno tím, že existuje údajně zásadní politizace práce UNESCO.

Já bych vám rád dal informaci, kterou si myslím, že je důležité, abyste měli. Navštívil jsem UNESCO nedávno, jednal jsem s paní ředitelkou Roessler, navštívil jsem generální konferenci UNESCO a rád bych tady řekl a říkám to s naprostou jednoznačností, že jakákoliv politizace činnosti UNESCO v této chvíli neexistuje. V podstatě přestala. V UNESCO v této chvíli k žádné politizaci nedochází.

Rád bych vám řekl, že Česká republika se speciálně angažuje ve skupině, pracovní skupině, která se právě zabývá tím, aby byla důsledně depolitizována práce této organizace, aby všechny posudky i rozpravy byly vedeny skutečně odborně. A to, že se to daří, tedy není zásluhou toho, že bychom v tom postupovali tak skvěle a že bychom měli takové výsledky jenom my sami. Je to všeobecná snaha a samozřejmě ji podpořila skutečnost, že do konce roku bude platit to, že Izrael a Spojené státy vystoupily ze členství v UNESCO, což možná vám připadá jako strašně zásadní věc, ale já bych to trochu vysvětlil.

Spojené státy od roku 2011 neplatí svůj příspěvek, tudíž jim narostl poměrně za těch osm let velice významně dluh a zlé jazyky tvrdí, že Spojené státy vystoupily z členství v UNESCO také proto, aby vyřešily otázku poměrně rozsáhlého dluhu, který v této chvíli vůči UNESCO mají.

Zároveň bych vám rád řekl, že Spojené státy už několikrát z UNESCO vystoupily a vždycky se vrátily, abyste taky znali tuhle historii a také byste měli vědět, že to, že Izrael a Spojené státy vystoupily z členství, tak znamená pouze to, že se neúčastní práce Generální konference a nemohou být voleny do výkonné rady, ale jinak samozřejmě zůstávají ve všech úmluvách, které uzavřely. Mohou dokonce se přihlašovat o další památky, dědictví. To znamená, ony postupují, rozumíte, ve všech těch úmluvách, pouze se neúčastní Generální konference a nemohou být voleny do výkonné rady. Takže abyste si nemysleli, že přestaly fungovat v UNESCO. Tam fungují, nejsou formálně členy.

A je důležité říci, že všechny materiály, které se týkají památek v Palestině a v Izraeli, tak v této chvíli procházejí UNESCO naprosto hladce, posuzovány pouze odborně a všechny politické debaty skončily. Prostě mi musíte věřit, v této chvíli není pravda, že práce UNESCO je politizována. Díky této nové situaci se podařilo odstranit politické rezoluce, dneska je tam nenajdete a dokonce si myslím a dokážu tvrdit, že to, co se dneska projednává ve věci památek Palestiny a Izraele, je pojednáváno korektně, nezatěžováno politickými debatami. Takový je současný stav a já opakuji tedy se vší odpovědností, že v této chvíli ten problém, který jsme tady mnohokrát řešili, v UNESCO neexistuje.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

