Ministryně Benešová: Já sama bych pana profesora Gerlocha podporovala

Dobrý podvečer, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Já si nemyslím, že je to nějaké drama na Ústavním soudu, protože nám chybí pouhý jeden ústavní soudce a byly doby, kdy také chyběli čtyři a dokonce bylo ohroženo i plénum. Přidělování věcí je interní otázkou Ústavního soudu, konkrétně předsedy Ústavního soudu, který je tedy povinen zajistit přísun kauz. Otázku přidělování neskončených věcí po zániku funkce upravují pravidla o rozdělení agendy a takový postup se předjímá přímo v zákoně o Ústavním soudu.

Pokud činíte dotaz, že neprošel kandidát. No bohužel je to otázka na Senát. Byl to kvalitní kandidát, já sama bych pana profesora Gerlocha podporovala. Nicméně tady prostě Senát byl jiného názoru. Samozřejmě, že pan prezident hledá nového kandidáta a domnívám se, že v nejbližší době ten kandidát bude oznámen. Jestli to takto stačí.

Mgr. Marie Benešová



autor: PV