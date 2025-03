Ministryně Černochová: Pokud tady říkáte, že válka pomalu končí, je to vrchol cynismu

Děkuji. Já možná začnu od konce, protože nevím, v jakém vesmíru paní senátorka Kovářová žije, ale jenom za dnešní noc to bylo několik zcela smrtících útoků, zasažené nemocnice, prakticky každý den na Ukrajině umírají stovky civilistů. Pokud vy tady říkáte, že válka pomalu končí, je to tedy vrchol cynismu. Kéž by, paní senátorko, kéž by! Ale není tomu tak.

Co se týká dotazu pana senátora Čunka, základní vojenskou službu nechystáme. Dnes si tady budeme povídat o 221, to je ten zákon, který předkládám já, ne za pana premiéra, ale za náš resort. To je něco, čím chceme motivovat nejenom současné příslušníky, aby zůstali, ale přijmout i samozřejmě taková opatření, aby do armády vstupovalo více lidí. V minulosti jsme změnili zdravotní vyhlášku, změnili jsme výstrojní vyhlášky, které, ano, upřímně říkám, že také u spousty těch lidí to hrálo roli, že buď nemohli sloužit, nemohli nastoupit, nebo byli otrávení z té služby, protože se jim nedostávalo věcí, na které měli nárok. Ty kroky se snažíme dělat postupně. Jednoduché to není, ale myslím si, že je to něco, co je cesta správným směrem. Každopádně základní vojenskou službu nechystáme.

Rozdělení těch 800 miliard, pane senátore Čunku, tady jsem v tom svém úvodním slově říkala, že to nemá být závazek vlád. Je to kompletní objem, který by mělo být možné mobilizovat. Je to jen odhad Komise. Citovala jsem tady těch pět kroků, které Komise plánuje navrhnout.

Je to nový finanční nástroj na ty půjčky. Je to aktivace únikové doložky. Je to rozpočet Evropské unie s cílem zvýšit investice. Je to úloha té Evropské investiční banky a je to mobilizace soukromého kapitálu. Vešla jsem se?

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky