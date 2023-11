Ministryně Černochová: Prioritou je zajistit podmínky pro pokračování výcviku ukrajinských vojáků

reklama

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych na úvod svého vystoupení ještě poděkovala vám i za to, že jste umístili do prostor Senátu sbírku našeho Vojenského fondu solidarity. Ty vlčí máky, které většina z vás má na klopě, jsou symbolem Dne válečných veteránů, který slavíme 11. 11. a pokud někteří z vás budete v ten den v Praze, tak vás zveme i na Vítkov. Výtěžek ze sbírky bude směřovat do Vojenského fondu solidarity na pomoc jak vojákům, tak jejich rodinným příslušníkům. Ještě si jen vezmu desky. Díky za to, že máme tuto sbírku umístěnou i tady u vás v Senátu. Moc to pro nás znamená, protože je to i nějaká forma propagace pomoci, kterou se snažíme poskytovat našim příslušníkům Armády ČR.

K dnešnímu bodu. Předkládám vám společně s panem ministrem zahraničních věcí k projednání a ke schválení návrh na působení sil a prostředků resortu ministerstva obrany v zahraničních operacích a na pobyt ozbrojených sil jiných států na území ČR v letech 2023 a 2024, který schválila vláda dne 11. 10. 2023 usnesením č. 752. Předkládaný návrh navazuje na předchozí mandáty platné na období let 2023 a 2024. A reaguje na aktuální potřeby. Prioritou návrhu je zajistit podmínky pro pokračování výcviku ukrajinských vojáků, a to jak na území ČR, tak i mimo něj. Stávající mandát pro pobyt ukrajinských vojáků na území ČR nám vyprší 31. 12. 2023.

Vláda proto navrhuje prodloužit mandát pro pobyt příslušníkům ozbrojených sil Ukrajiny, členských států Evropské unie a NATO na našem území o jeden rok, tedy do 31. prosince 2024. Návrh zachovává stávající počty pro pobyt tedy těch 800 osob v jednom okamžiku. Nově se ten mandát rozšiřuje o instruktory ze států NATO pro výcvik i nad rámec asistenční mise Evropské unie pro Ukrajinu. Výcvik bude probíhat v několika turnusech podle konkrétních požadavků ukrajinské strany. Nejedná se tedy o nepřetržitou přítomnost ozbrojených sil jiného státu na území České republiky. Doposud jsme na území České republiky vycvičili asi 2700 ukrajinských vojáků a naší instruktoři v Polsku vycvičili dalších téměř 500 vojáků. Zkušenosti ukrajinských vojáků z přímých bojů využíváme nejen ke zlepšení výcviku Ukrajinců, ale také pro zlepšení výcviku našich vlastních jednotek. Tyto zkušenosti pro nás mají opravdu zásadní přínos.

Co se týče našich vojáků v zahraničí ve prospěch výcviku Ukrajinců, tak tam se navrhuje zvýšit počet instruktorů Armády České republiky, kteří mohou působit na území států Evropské unie v rámci asistenční mise Evropské unie. Mění se počet z 55 na 70. Nově se navrhuje umožnit zapojení našich vojenských instruktorů do výcviku ukrajinských vojáků na území států NATO mimo asistenční misi Evropské unie. Tam by to bylo do 20 osob.

Ohledně působení vojáků armády České republiky v zahraničních misích se navrhuje zvýšit počty osob v některých již běžících operacích. Konkrétně se jedná v rámci operace Evropské unie ALTHEA v Bosně a Hercegovině, tam navrhujeme to změnit z 8 na 12 osob. A Rada bezpečnosti OSN schválila 2. listopadu 2023 prodloužení mandátu této operaci o 1 rok. Dále je to námořní operace Evropské unie IRINI ve středozemním moři. Tam se to mění z 5 na 10 osob.

V tuto chvíli, dámy a pánové, nepředkládáme návrh na prodloužení naší přítomnosti v Nigeru v roce 2024, a to kvůli situaci v zemi po červencovém vojenském převraty. Tam naši vojáci dokončí svůj mandát do konce 31. 12. 2023. Aktuálně vyhodnocuje možnosti a přínos našeho dalšího působení v této zemi. A pokud by nastaly vhodné podmínky pro pokračování výcviku a poradenství nigerijským obranným a bezpečnostním složkám, bude předložen samostatný návrh mandátu.

Návrh nového mandátu, který předkládám, vychází ze zahraničněpolitických a bezpečnostních priorit České republiky, které jsou samozřejmě výrazně ovlivněny ruskou agresí na Ukrajině. Navrhovanými aktivitami Česká republika pokračuje v pomoci bojující Ukrajině, a zároveň přispěje k udržování stability i na západním Balkáně. Tady víte, a ten mandát tady teďka není, protože už jste ho schvalovali a zatím je platný, že v rámci Balkánu máme ještě jednu misi, konkrétně se jedná o misi vojenské policie, která působí v Kosovu. Ta běží a bude běžet dál. Stejně tak tady třeba teďka není prodloužení mise ICC, kterou vlastně máme také ve prospěch odhalování trestných činů, páchaných na území Ukrajiny v souvislosti s válkou Ruska na Ukrajině. Tam taky máme vojenské policisty, kteří působí pod vlastně tribunálem v Haagu.

V tuto chvíli děkuji za pozornost a jsem připravena odpovídat na vaše otázky.

