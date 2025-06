Ministryně Decroix: Stanovisko opozice mě velmi překvapuje

Já vám děkuji za slovo, pane předsedající.

Já si dovolím vrátit místní Sněmovnu i naše ctěné plénum malinko do světa faktů a reality a malinko tady zapomenout na ta velká, často velmi přepálená slova, která nicméně velmi často zcela absentují jakýkoliv - kdyby právní základ, ale vůbec faktický základ. Tak.

Nicméně já v tomto okamžiku, kdy zde vystupuji, tak je to týden a pár hodin, kdy jsem byla jmenována do funkce, a méně než týden, kdy jsem zde vystupovala s tím, jaké kroky v rámci svého mandátu chci realizovat. Dnes jsem již ráno před touto schůzí - nyní se ukazuje - s marnou nadějí informovala jak veřejnost, tak opozici o tom, jaké kroky již byly poskytnuty a podniknuty. Konstatuji, že naděje byla marná, neb jsem možná malinko doufala, že pokud budu informovat o konkrétních faktických údajích i o tom, jaké kroky jsou podnikány, tak že možná tato diskuse bude vedena v nějakém faktickém a možná právně akceptovatelném módu. Malinko mě mrzí, že paní kolegyně Alena Schillerová, paní předsedkyně, byť profesí taktéž právnička, se spíše pohybuje v tom politickém světě, než aby respektovala nějaké standardní procedury. (Projevy nesouhlasu poslanců ANO a komentáře A. Schillerové.) Nepokřikujte na mě, paní předsedkyně! Tak. Já budu prosím hovořit tak, jak já uznám za vhodné, a následně se dostanete taktéž ke slovu.

Takže pokud se zkusím vrátit do toho světa spravedlnosti a do toho, co se aktuálně děje. Skutečnost, že v tomto okamžiku nikdo nebyl obviněn, a je nutné ad jedna poskytnout součinnost orgánům činným v trestním řízení, to bylo deklarováno, a to se ze strany Ministerstva spravedlnosti děje velmi aktivně. Ministerstvo spravedlnosti komunikuje s orgány činnými v trestním řízení nejenom na základě jejich výzvy, ale současně taktéž aktivně poskytujeme informace pro to, abychom se vyhnuli jakémukoliv podezření, a současně abychom jednali ve všech ohledech plně v souladu s naší povinností, a to péčí řádného hospodáře.

Eva Decroix, MBA ODS



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud se vrátím k těm jednotlivým krokům. Z mé strany, a to prosím, ne na základě mé úvahy, ale na základě toho, že ministerstvo tak bylo vyzváno vládou, tak v rámci plnění, které bylo ministerstvu uloženo ze strany vlády, to jest předložit časovou osu událostí, která vedla k uzavření daru, tak časovou osu máme připravenu a na rozdíl od mnoha časových os, které se zde snaží předkládat ať již politici, nebo často malinko lépe doloženě i média, tak časová osa, kterou my zpracováváme, tak ad jedna se snažíme, aby byla opravdu ozdrojovaná, aby obsahovala faktické údaje, aniž bychom my v tomto stadiu z nich dovozovali cokoliv, neboť to nám nenáleží. To náleží orgánům činným v trestním řízení ad jedna.

Ad dvě. Je velmi pravděpodobné, že nějaké hodnocení těch jednotlivých kroků, tak jak šly chronologicky za sebou, může vyplynout následně z auditu, ať již interního, nebo toho externího. Já se opravdu přiznávám, že mne velmi překvapuje stanovisko opozice, které pár hodin po vypuknutí veřejné diskuse o této kauze hovořilo o nutnosti nějakého externího auditu, a nyní nutnost externího auditu považuje za zbytečnost, ztrátu času, snahu zamést něco pod koberec. Já myslím, že kdokoliv z nás se snažil o nějaký faktický, konkrétní a na datech založený přístup, tak ví, že shromáždění dat a audit je vždy tím prvním krokem.

Co se týče auditu, tak já jsem připravena nyní prodiskutovat v rámci celého politického spektra a následně i s veřejností jeho zadání. To máme připraveno. Bylo připravováno v rámci celého vedení ministerstva a současně do něj byli zapojeni již v tomto okamžiku externí poradci, právníci a experti. Věřím, že to zadání auditu nám odpoví na ty otázky, na které se zde snaží každý tak nějak subjektivně odpovídat a dovozovat různé odpovědnosti a velmi často i různé nesourodé souvislosti.

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 19% Neměl 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3778 lidí

Časová osa, tak jak je nyní předběžně, podotýkám, že týden po mém nástupu do funkce, zázraky umím, ale na počkání ne, tak zítra bude předložena vládě, nicméně bude předložena v rámci předběžné podoby, kterou následně na základě dostupných údajů budeme nadále ladit a doplňovat. Poté, co bude předložena vládě, tak bude současně i předložena veřejnosti, protože k tomu jsme se zavázali, že pokud má dojít k obnovení důvěryhodnosti, důvěry a i nějaké stability celého rezortu, tak je důležité, abychom se všichni zakládali na stejných faktech. A já pokud tady sleduju tu diskusi nejenom dnes, ale i v rámci předcházejících dní, tak zde často padají stále stejné údaje o tom, kdo, kdy, s kým mohl eventuálně vést nějakou emailovou komunikaci, případně kdy mohla proběhnout nějaká schůzka. Mohu ujistit veřejnost, že všechny tyto faktické události a skutečnosti budou shrnuty v té časové ose, ale současně opravdu bych se velmi bránila tomu, co zde někteří z těchto jednotlivých událostí dovozují.

Jak už jsem ráno avizovala, tak právě za účelem shromáždění toho, co se reálně stalo, aniž bychom toto shromažďování vedli na základě nějakého mého úsudku nebo na základě nějakých interních informací z rezortů, které by jistě mohly být nejenom ze strany opozice napadeny, že se nemusí jednat o nějaké, řeknu, ať už transparentní, nebo nestranné informace, tak za tímto účelem a plně v souladu se standardní pravomocí jakéhokoliv rezortu jsem oslovila jiné státní instituce, a nejenom státní instituce.

Oslovila jsem Českou advokátní komoru i Notářskou komoru, kteří se mi mimo jiné už vyjádřili s poměrně prostým dotazem, zda začali prověřovat, nebo zda činí nějaké kroky ve vztahu k zapojenému panu advokátovi i notáři. Zde podotýkám, že Ministerstvo spravedlnosti nemá žádnou pravomoc. Jsme zde v oblasti stavovské regulativy. To znamená, my máme nyní pouze informace, že opravdu ať již povinno, ať již otázku toho, zda advokát v tomto případě vystupoval jako osoba povinná dle AML nebo zda notář splnil veškeré notářské předpisy, jsou nyní skutečnosti prověřovány ze strany příslušných stavovských komor.

Současně jsme oslovili všechny ostatní instituce, o jejichž zapojení se ať již veřejně hovoří, nebo zde na půdě Poslanecké sněmovny opakovaně spekuluje. Oslovili jsme je s velmi prostým dotazem, jaká komunikace z jejich strany nebo vůči jejich instituci byla provedena v souvislosti s touto kauzou a současně jaké kroky případně daná instituce činila, a to prosím s tím, v rozsahu těch informací, které mohou poskytnout, aniž by to ohrozilo trestní řízení. To znamená tady ty fabulace, že Ministerstvo spravedlnosti se snaží nějakým způsobem vyšetřovat nebo dokonce zasahovat do vyšetřování, si dovolím jménem celého rezortu zásadním způsobem odmítnout. Tuto kompetenci, vyžádat si informace, má v zásadě každá instituce, stejně tak jako my jako ministerstvo, a samozřejmě informace, které nám následně poskytnou jednotlivé instituce, jsou plně na jejich zvážení.

V tomto okamžiku a vzhledem k tomu, že jsem od rána zde, tak neručím za úplnost těchto informací, ale máme informaci od Finančního analytického úřadu, máme vyjádření od Ministerstva financí a očekáváme ještě od ÚZSVM.

Současně jsme oslovili opětovně v rámci transparentního shromáždění veškerých faktických informací předsedu bezpečnostního výboru, který nám poskytl nejenom usnesení, které bylo projednáno, ale i obecný popis toho, jakým způsobem bylo projednáno, samozřejmě s plným respektem k té části jednání, která byla vyhrazená, tak nám poskytl nějaký základní rámec.

Dále jsme oslovili předsedu komise pro FAU a předsedu komise pro BIS. Všechny tyto informace budou součástí nějaké kompletní zprávy, kterou ministerstvo následně předá na vládu a předá veřejnosti.

Cílem zpracování této kompletní časové osy je opravdu snaha rámovat celou diskusi na základě faktů, ne na základě spekulací, a dokonce i snaha odpolitizovat ji, abychom opravdu byli schopni, a především veřejnost aby byla schopná pochopit, co se reálně stalo.

Samozřejmě za účelem tohoto všeho je důležité zmínit, že na ministerstvu vznikl tým, který se tomuto celému věnuje, do kterého jsou zapojeni nejenom náměstci, ať už z KDU-ČSL, nebo pan náměstek za STAN Dvořák, ale taktéž externí poradci a experti.

Současně s tím, s prací na ministerstvu, jsem požádala své kolegy, aby se věnovali pochybnostem, které se objevují ve veřejném prostoru, ohledně zákonnosti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, kterým byla zabavená elektronika vydána. A ty pochybnosti o tom, jestli krajský soud dovodil veškeré závěry tak, jak mu byly předloženy Nejvyšším soudem, správně a plně, se v odborné právní obci objevují. Já jsem si nechala kolegy toto rozhodnutí přezkoumat a po prostudování tohoto rozhodnutí, ale taktéž po prostudování právě toho usnesení Nejvyššího soudu jsme dospěli k závěru, že rozhodnutí je v určitých ohledech nezákonné, nerespektuje závazný právní názor Nejvyššího soudu v předchozím řízení.

Proto jsme dospěli k tomu, že ministerstvo má oprávnění podat stížnost pro porušení zákona a v tomto případě využije svého oprávnění. Tato stížnost pro porušení zákona bude podána výlučně v neprospěch odsouzeného provozovatele tržiště. Dodávám taktéž, že bude podána v neprospěch jeho bývalé ženy, která je součástí stále tohoto řízení. Jsme totiž přesvědčeni, že napadené rozhodnutí je stiženo takovými vadami, že nebylo vydáno v souladu s právními předpisy a související judikaturou. A chceme-li, opravdu postavit najisto, že celá tato kauza probíhala dle zákonů, ale i dle platné judikatury, tak toto může být důležitým střípkem v rámci celého zjišťování té zákonnosti.

Ráda bych ale podotkla, že ať už bude rozhodnutí, o kterém tato stížnost je, Nejvyššího soudu jakékoliv, tak toto rozhodnutí Krajského soudu v Brně nemůže být zrušeno. To znamená, zde se mnohem více bavíme o tom, jakým způsobem nastavit celkový kontext toho, kdy stát může pracovat nebo pracuje s bitcoiny, a především jakým způsobem mají soudy v obdobných případech rozhodovat.

Toto považuji za důležitý krok ministerstva, nicméně až dosud jsem se vyjadřovala především k těm věcem, které se vztahují, dovolím si říct k té části kauzy již proběhlé. A z důvodu ale taktéž transparentního a úplného informování veřejnosti o tom, čím se nyní ministerstvo zabývá a co je důležité nyní rozhodnout, tak je samozřejmě i ta část související s prostředky, které ministerstvo přijalo právě na základě toho daru. Pokud to mám shrnout, dovolím si říct stručně, protože samozřejmě ty tabulky s tím související, dovolím si jenom takto ukázat (Ukazuje přítomným tabulky.), těch aukcí bylo několik, těch informací je mnoho, máme vše velmi detailně zpracováno a zmonitorováno, ale aktuálně, co se týče prostředků, které byly přijaty právě na základě daného daru, tak máme tři skupiny jednotlivých kupních smluv.

Máme zde kupní smlouvy, na základě kterých již došlo k převodu bitcoinů a stát má na základě těchto již uzavřených a platných smluv na rezervní kapitole 446 milionů. Tyto transakce jsou dokončeny. Samozřejmě i v tomto ohledu nyní probíhá a bude nadále i probíhat komunikace a jednání s kupujícími těchto bitcoinů, kteří se dotazují a vznáší různé nároky.

Pak máme druhou kapitolu, a to jsou smlouvy, které jsou uzavřené, nicméně nebyly plně vypořádány v rámci obou dvou sinallagmatických plnění. U některých těchto smluv je to tak, že stát má na účtě nebo ve svém držení jak bitcoiny, tak finanční prostředky.

Co se týče těchto smluv, dovolím si shrnout, že se jedná o smlouvy po většinu s jedním kupujícím a zde probíhá jednání a budeme v něm pokračovat v následujících dnech s právním zástupcem kupujících tak, abychom nalezli řešení, které ad jedno respektuje práva kupujících, ale současně taktéž, a to je velmi důležité podotknout, umožňuje státu tak, aby se stát opravdu choval s péčí řádného hospodáře, eliminoval ji jakékoliv, byť hypotetické budoucí škody a bylo to doložené nejenom nějakým subjektivním názorem ať již ministryně, nebo našeho týmu, ale především opravdu právními stanovisky, která zadáváme velmi otevřeně nezávislým právním firmám.

Pak máme třetí kategorii smluv, které nejsou účinné a u kterých se domnívám, a budu to dále projednávat i s kolegy na vládě, tak z důvodu předběžné opatrnosti a z důvodu stále běžícího trestního řízení, z nějž vyplývá, že až dosud nemáme zcela jasně definován právní režim bitcoinu, to znamená, zda se jedná o bitcoiny, dovolím si říct lidově, čisté, neboť stále může přetrvávat, a to do skončení právě toho trestního řízení, pochybnost o tom, zda se nemůže jednat o nějaké výnosy z trestné činnosti. Tak u těchto smluv považujeme za správné, aby tyto transakce, které nejsou účinné, byly stornovány, to znamená, v tomto případě zůstane stát vlastníkem bitcoinů, jak u bitcoinů, tak u finančních prostředků, které jsou přijaté na základě tohoto daru, tak tyto prostředky zůstanou v držení Ministerstva spravedlnosti na rezervní kapitole a do skončení trestního řízení s nimi nebude nakládáno. Za účelem právě eliminace jakýchkoliv škod, ale taktéž v plné součinnosti ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení, ministerstvo aktivně komunikuje jakékoliv záměry související s jakýmikoliv transakcemi, ať již s NCOZ, nebo dozorujícím státním zastupitelstvím.

Samozřejmě že otázky toho, jakým způsobem má ministerstvo nakládat s těmito prostředky, budou taktéž součástí diskutovaného auditu. Zadání tohoto auditu mám již k dispozici, mimo jiné mělo být i předmětem a bude předmětem naší čtvrteční schůzky, kterou jsem svolala a kam jsem pozvala předsedy všech poslaneckých klubů, ale taktéž předsedy všech poslaneckých stran, veřejně dostupně známou informací, že hnutí ANO, stejně tak jako SPD odmítlo svou účast, považují ji za zbytečnou. Nebudu zde citovat z odpovědi paní předsedkyně Schillerové, nicméně tato schůzka proběhne stejně, já ji považuju za důležitou a i přes odmítnutí opozice účastnit se této schůzky, tak já budu i nadále se snažit opozici zapojovat do tohoto procesu, neboť pokud opozice, veřejnost v zásadě celá, nejenom politická sféra, říká, je pro nás důležité, aby tato kauza byla vysvětlena a abychom spolupracovali s orgány činnými v trestním řízení, tak to považuji za záležitost ne politickou, ale za záležitost společenskou, která se týká nás všech.

Co se týče auditu, taky jsem avizovala, tak nyní činíme takové kroky, aby minimálně první část toho auditu, která se má věnovat především zhodnocení procesů a přijetí a hospodaření právě s těmi kryptoměnami ze strany Ministerstva spravedlnosti, tak tuto část bych velmi ráda předložila opětovně veřejně a již do konce července. Samozřejmě zde mohu být limitována možnostmi a schopnostmi externích auditorských firem, nicméně nějaké předběžné poptávkové řízení již nyní probíhá. V ideální variantě bude již i v této lhůtě známá i ta druhá část auditu, která má následně obsahovat doporučení vhodných postupů při podobných záležitostech, ať již Ministerstvem spravedlnosti, nebo jakoukoliv jinou státní institucí. O tomto budu opětovně informovat, ať již zde na plénu, nebo kdekoliv jinde.

Současně závěrem podotknu - mým úkolem a krásně to shrnul v Událostech komentářích, tuším tento týden, pan předseda Rychetský, úkoly Ministerstva spravedlnosti není dozorovat soudy, natož zasahovat do trestních řízení. Pan předseda Rychetský pojmenoval Ministerstvo spravedlnosti jakýmsi domovníkem, který má především sloužit a dohlížet na to, aby na soudech bylo čím topit a svítit. To znamená, mým úkolem není zasahovat do běžících řízení, ale předložit v rámci mé pravomoci takové informace, které umožní vést ať již politickou, nebo veřejnou debatu tak, aby veřejnost, a věřím, že i celé politické spektrum, mohlo důvěřovat, že Ministerstvo spravedlnosti nejenom že je důvěryhodným rezortem, funkčním rezortem, ale současně taktéž takovým rezortem, který se umí postavit čelem, ať již individuálnímu, nebo systémovému selhání, to nechám na posouzení ať už toho právního nebo forenzního auditu nebo orgánů činných v trestním řízení, a mým úkolem je především vytvořit takové podmínky, aby opravdu tato zjištění mohla být veřejnosti doručena, a současně druhým úkolem je zajistit stabilitu a důvěryhodnost celého toho rezortu.

Velmi mne mrzí diskuse, kdy zde opravdu každý, byť často erudovaný v rámci své profese a politik, dovozuje nedovoditelné z jednotlivých událostí a spojuje nespojitelné. Domnívám se, že je to velmi toxické pro celou veřejnou diskusi, já pevně věřím, že jakmile budeme mít tyto informace k dispozici, že třeba mohou tu diskusi rámovat tak, abychom se bavili věcně a již nyní nehovořili o někom jako o zločinci, protože všichni víme, že zde máme nějakou presumpci neviny, a tu bychom měli v rámci nějakých základních elementárních zásad respektovat, a já budu moc ráda, pokud se minimálně na tomto shodneme.

Děkuji.