Ministryně Dostálová: Na podporu infrastruktury v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny je připraveno 14 milionů

Poté, co ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová otevřela program na podporu bydlení v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny, přichází s dotačním titulem na podporu místní infrastruktury v tomto regionu. Pro obce je připraveno celkem 14 milionů korun. Předkládání žádostí začíná 29. 6. 2018 a končí 27. 9. 2018.

„Jedná se o další významný krok, kterým pomůžeme tomuto regionu. Ten díky působeni velkého investora prochází zásadní obměnou. Nejprve jsme spustili program na podporu bydlení a nyní je potřeba myslet i na zkvalitnění místní infrastruktury,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Dotační titul s názvem Podpora rozvoje strategických průmyslových zón bude spuštěn v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Oprávněným účastníkem podprogramu je obec do 3000 obyvatel, včetně, která je zařazena do daného podprogramu usnesením vlády a má na svém katastrálním území strategickou průmyslovou zónu určenou k podpoře příslušným usnesením vlády. Investice do místní infrastruktury přispěje ke zlepšení životních podmínek v obcích, které se potýkají s nadměrným přílivem pracovních sil.

Termín pro doručení žádostí je od 29. 6. 2018 do 27. 9. 2018 (do 12:00 hod.). Více informací naleznete ZDE.

autor: PV