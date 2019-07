Ministryně Dostálová: Obce získají na bezbariérové přístupy více než 13,3 milionů korun

„Jen těžko si dokážeme představit, jaké problémy musejí dennodenně zdolávat naši handicapovaní spoluobčané, a to třeba jen při pouhé návštěvě úřadu. Jsem proto ráda, že se nám i letos podařilo vyhlásit výzvu na bezbariérové přístupy do těchto institucí. Naše dotace pomohou vybudovat například plošiny u vstupů do obecních a městských úřadů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj evidovalo devět žádostí o podporu v rámci programu Bezbariérové obce od roku 2019. Dotaci získalo sedm žadatelů. Odstranění bariér se tak dočkají například ve vstupní části obecního úřadu Nová Ves, druhou etapou budou pokračovat i stavební a bezbariérové úpravy na radnici v Příboře.

Program Bezbariérové obce se skládá ze dvou podprogramů (podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů a podprogram Euroklíč). Oba podprogramy jsou zaměřeny buď na řešení komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech, anebo na dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Více informací ZDE.

