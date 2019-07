Ministryně Dostálová: Pečlivě si ověřte, od koho si kupujete zájezd

Nastala doba dovolených, na kterou se všichni každý rok těšíme. Nenechte si ji proto zkazit a dávejte si pozor na to, od koho si zájezd kupujete.

V současné době je na trhu velmi pestrá nabídka zájezdů do destinací po celém světě. Zákazníci by ale měli být při jejich koupi obezřetní a pamatovat na to, že pořadatelem zájezdu může být pouze cestovní kancelář. Cestovní agentura může prodej zájezdu pro cestovní kancelář zprostředkovat, není však oprávněna zájezdy pořádat.

„Během prázdnin jsou především prostřednictvím internetu nabízeny zájezdy do destinací celého světa, mnohdy za velmi zajímavé ceny. Zákazník by si ale měl v první řadě před výběrem dovolené ověřit, jestli se skutečně jedná o zájezd pořádaný cestovní kanceláří. Protože právě jen v případě koupě zájezdu pořádaného cestovní kanceláří bude požívat vysoké úrovně ochrany. Je například zajištěn jeho návrat zpět do vlasti v případě úpadku cestovní kanceláře, nebo že budou zákazníkům vráceny všechny vložené finance a že cestovní kancelář zákazníkovi pomůže v případných nesnázích,“ upozorňuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Zájezd si může zákazník od cestovní kanceláře zakoupit dvěma způsoby, a to buď koupí zájezdu přímo od cestovní kanceláře, která je pořadatelem zájezdu, nebo koupí zájezdu prostřednictvím cestovní agentury. Pro oba případy platí, že zákazník musí být předtím, než učiní závaznou objednávku zájezdu nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu, informován o způsobu zajištění pro případ úpadku. Vyžadujte proto po prodejci, aby vám před koupí zájezdu předal standardizovaný formulář, v němž jsou všechny potřebné informace a údaje o pořadateli zájezdu.

Ve veřejně přístupném seznamu cestovních kanceláří, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj ZDE, by si měl každý zákazník ověřit, že pořadatel vybraného zájezdu je cestovní kanceláří a že tato cestovní kancelář má splněny všechny požadavky vztahující se k zajištění pro případ svého úpadku. Smlouva o zájezdu musí být vždy uzavřena jménem cestovní kanceláře, která zájezd pořádá.

Doporučujeme, aby si spotřebitelé před výběrem cestovní kanceláře ověřili její důvěryhodnost, např. prostřednictvím uživatelských hodnocení jiných zákazníků. Stejně tak je vhodné vyhledat si před podpisem smlouvy nezávislé informace a hodnocení hotelů nebo dalších služeb, které jsou součástí zájezdu. Pokud si pro svou dovolenou zvolíte zájezd organizovaný zahraniční cestovní kanceláří, požádejte rovněž o doklad o pojištění proti úpadku, případně jeho ekvivalent (např. bankovní záruka), vydaný v zemi původu cestovní kanceláře.

Ještě jednou připomínáme, že pokud si vyberete zájezd od subjektu, který není cestovní kanceláří, nebudete mít zajištěnu v případě jeho úpadku žádnou ochranu (repatriaci, vrácení vložených finančních prostředků). Z takové dovolené, která sice bude při koupi finančně velmi výhodná, se může velmi rychle stát noční můra.

V případě, že zájezd nesplňuje podmínky sjednané ve smlouvě, je vhodné služby reklamovat již na místě u delegáta cestovní kanceláře a požadovat nápravu. Není-li přesto náprava zjednána, lze služby reklamovat u cestovní kanceláře i po návratu. V případě sporu o oprávněnost reklamace se lze s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci (ZDE), v případě cestovních kanceláří z jiných evropských států pak na Evropské spotřebitelské centrum (ZDE).

Při výběru své dovolené buďte obezřetní, jde především o vaše peníze a příjemně strávenou dovolenou!

