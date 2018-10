Ministryně Dostálová: Potřebujeme kvalitní stavební zákon, který princip jednoho razítka zavede

MMR a Hospodářská komora se shodly, že české stavební právo po letech dospělo do stavu, ve kterém už nestačí pouhá další novelizace. Společně připraví nový stavební zákon, který by mohl být schválen už za tři roky.

Návrh věcného záměru nového stavebního zákona, který v ČR zjednoduší a zrychlí přípravu realizace staveb, včetně RIA, by mohly vzniknout už do konce letošního roku. V roce 2021 by potom mohl být schválen již nový stavební zákon. Tak výrazné zkrácení přípravných prací umožní dnes uzavřená dohoda, která do rekodifikace stavebního práva zapojí odborné kapacity Hospodářské komory České republiky.

„Více než dvacet let politici slibovali skutečné zrychlení povolování staveb a princip jedno razítko, jeden úřad a jedno rozhodnutí o stavbě. Místo toho je Česká republika na chvostu všech mezinárodních žebříčků kvůli mnoha desítkám dotčených orgánů, kde je výsledkem jedna z nejdelších povolovacích dob na světě. Naše země ale už konečně potřebuje stavět dálnice, byty, opravovat nemocnice, školy. Mojí prioritou i prioritou vlády je proto nový, kvalitní stavební zákon, který takový princip jednoho razítka zavede. K tomu je nutná celková rekodifikace veřejného stavebního práva,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podle ministryně půjde o jednu z největších výzev v novodobé historii země. Nejenže bude nezbytné změnit desítky dalších zákonů, ale také provést reformu veřejné správy v ČR a vyřešit taky složitou strukturu a roztříštěnost stavebních úřadů jednak mezi obecnými, speciálními a jinými stavebními úřady, ale také na úrovni obcí, krajů a rezortů. V současnosti přitom stavebník musí žádat o razítka a různá stanoviska podle 85 zákonů. O složitosti takových změn svědčí i to, že u poslední novely se ministerstvo muselo vypořádat se dvěma tisíci připomínkami. Tak zásadní změny by si vyžádaly roky příprav.

Aby se práce na novém stavebním zákonu výrazně zrychlily a parlament jej mohl schválit již za tři roky, bylo na úrovni pana premiéra dohodnuto do nich zapojit Hospodářskou komoru České republiky, jakožto odborného partnera a největšího představitele malých i velkých podnikatelů. K podobnému kroku stát v minulosti přistoupil třeba u nového občanského zákoníku. Dnes proto ministerstvo uzavřelo s Hospodářskou komoru memorandum, které umožní nejenže přenést do nové úpravy praktické zkušenosti podnikatelů a investorů, ale také již v průběhu prací nalézt co nejširší shodu na její nové podobě.

Podle prezidenta Hospodářské komory je to velký závazek nejen Hospodářské komory, ale celé podnikatelské veřejnosti vůči této zemi. „Máme stejný cíl zjednodušit a zkrátit přípravu staveb. Přitom nedostatečně rozvinutá infrastruktura může být nejen výraznou brzdou ekonomického růstu země, ale také spouštěčem jejího dlouhodobého zaostávání. To samozřejmě může mít nepříznivý dopad na budoucí růst HDP a příjmy státního rozpočtu. Bez zásadní změny stavebního práva, která by přinesla právní úpravu nezatíženou stavebně-právními problémy dneška, nelze současné problémy stavebního sektoru ale vyřešit,“ vysvětlil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý důvody, proč Hospodářská komora poskytne jak své odborníky, tak i další odborníky z jiných oblastí.

Zároveň k tomu hodlá přizvat další odborné skupiny, spolky a asociace. „Jsme otevřeni spolupráci se všemi, kdo stejně jako my považují rekodifikaci stavebního práva za zásadní,“ dodal Dlouhý, podle něhož by se mohly na novém stavebním zákonu podílet mimo jiné také Svaz průmyslu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví nebo Česká společnost pro stavební právo.

Hospodářská komora také proto zahajuje otevřenou kontinuální konferenci o rekodifikaci stavebního práva. Na svém oficiálním webu bude postupně zveřejňovat jednotlivé pracovní návrhy, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit. Ode dneška nabízí také možnost laické i podnikatelské veřejnosti zasílat k rekodifikaci podněty či připomínky.

„Díky nově nastavené spolupráci a rozšíření zpracovatelského týmu o externí odborníky z různých oblastí se nám díky Hospodářské komoře podařilo výrazně pozměnit harmonogram rekodifikace. Ostatně již na začátku září 2018 byla Vláda České republiky seznámena s materiálem, který nově počítá s termínem v roce 2021, tedy ještě v tomto volebním období,“ připomněla Dostálová. Nový stavební zákon by po legisvakanci mohli úředníci i stavebníci používat od roku 2023.

