Ministryně Dostálová: Rychlost podání není žádné kritérium

reklama

Obojí. Děkuji moc. Já bych jenom reagovala. Skutečně bych chtěla říct, jenom jak říkal pan poslanec Benešík nebo pan předseda Stanjura. Rychlost podání není žádné kritérium. Ani jedno z těch 23 kritérií není rychlost podání. Je potřeba možná - já jsem tedy to neudělala na začátku, protože jsem si myslela, že vlastně už tu dohodu s Asociací krajů máme - ale možná vás tedy seznámím s tím, jak to vlastně funguje, ta příprava těch výzev.

Existuje pod Ministerstvem zdravotnictví takzvaná koncepční skupina. Na této koncepční skupině, která zasedala několikrát, jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví v roli těch nejvyšších - ministra, náměstků, a tak dále. Asociace krajů také - žádní úředníci, jsou tam hejtmané. Na prvním jednání byl pan hejtman Čunek, na druhém jednání byl pan hejtman Netolický, na třetím jednání pan hejtman Netolický a pan hejtman Kuba.

To znamená, je to skutečně na těch nejvyšších úrovních, kde se debatují ty prioritní oblasti. Takže bylo dohodnuto, že se bude ta oblast podpory týkat těchto prioritních oblastní na té koncepční skupině. Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby, rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů, jako je JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště. S tím, že 65 % alokace půjde pro zdravotnictví.

Druhá prioritní oblast je rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty. Třetí zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb.

Na těchto jednáních zástupce Asociace krajů, hejtman, který byl zodpovědný a pověřen Radou Asociace krajů, řekl, že není vhodné hledat alokační klíč mezi kraji, protože není přesvědčen o stavu připravenosti poskytovatelů zdravotní péče. Následně souhlasil s návrhy alokací a navrhl navýšení některých finančních limitů na projekt a příjemce. To navýšení bylo z 300 milionů na 500 milionů.

Na tom dalším jednání byly dále zrekapitulovány všechny ty stanoviska jednotlivých aktérů, to znamená nemocnic, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů. Dohodly se tedy ty limity pro jednotlivé projekty i oprávněnost žadatelů. Samozřejmě bylo dohodnuto, že skutečně tím, že to má být pro širokou síť poskytovatelů zdravotní péče, že kritéria budou nastavena tak, aby tam nebylo to, že si nějaký úředník, který o zdravotnictví v podstatě neví nic, dělal škálu bodů nula až deset, ale bylo to nastaveno tak, že buďto ten projekt splní, to znamená, získá plný počet bodů, anebo nesplní a získá nula počet bodů.

Tím pádem samozřejmě může dojít k tomu, že až se ty projekty takto všechny vyhodnotí - a znova říkám, ta specifická kritéria jsou dost přísná, budou se velmi detailně řešit rozpočty, naplnění monitorovacích ukazatelů, a tak dále a tak dále - až se takhle seřadí ty projekty za sebou, tak se může stát, že alokace těch prostředků je menší, než počet žádostí těch projektů.

Pak je takzvané to konečné, kdy musíte tu prostě tu čáru za tou alokací někde udělat. Pak samozřejmě je přihlédnuto, stejně jako kraje dělaly kotlíkové dotace. To jsou úplně běžné postupy. Prostě měly určitý počet peněz a určitý počet žádostí, tak se ta čára udělá, kdo dřív přijde. Proto tam hrálo to hledisko toho času. Ale není to kritérium výběru. To je potřeba sdělit.

Na tom jednání s Asociací krajů jsme právě hledali způsob, aby to časové kritérium nebylo vlastně potřeba vůbec, protože je potřeba prostě navýšit v kontextu toho, co vy tady správně říkáte, že by se to mělo dostat samozřejmě napříč celou Českou republikou. Proto ta opatření - zvýšení kofinancování, snížení limitu, celá ta druhá tranše ve prospěch 98. výzvy, aby se dostalo na všechny. Děkuji.

Ing. Klára Dostálová BPP



ministryně pro místní rozvoj Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stanjura (ODS): Pro pacienty je důležité, aby měli dostupnou lékařskou péči v dojezdové vzdálenosti Válek (TOP 09): Bylo by dobré, kdyby páteřní síť zdravotnických zařízení byla taxativně vyjmenována Ministryně Dostálová: Čekáme na Asociaci krajů a pak budeme v té výzvě 98 pokračovat O dotaci rozhoduje, jak rychle kliknete myší. Liberecký hejtman vyráží do boje proti ministryni, tak ho pozvali do Interview

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.