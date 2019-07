Ministryně Dostálová: Soutěž Vesnice roku 2019 má své finalisty

Letošní již 25. ročník soutěže Vesnice roku 2019 jde pomalu do finále. Během května a června probíhala krajská hodnocení obcí, které se do soutěže přihlásily.

Každý kraj má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Vítěze a nositele titulu "Vesnice roku 2019" budeme znát v polovině září, kdy bude vyhlášen na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

"Členům celostátní komise přeji jasnou mysl a hodně štěstí při hodnocení a závěrečném rozhodování. Vybrat nejlepšího z nejlepších je totiž vždy velmi těžké. Všem finalistům přeji hodně štěstí v celostátním kole. Již nyní mohu říci, že pro mě jsou vítězové všichni a velmi se těším na setkání s nimi na Jarmarku venkova, který se tradičně uskuteční v Luhačovicích. Těším se na setkání nejen s finalisty," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.



Krajské hodnotitelské komise v posledních týdnech nahlédly do českého, moravského a slezského koutu našeho venkova. V jednotlivých obcích viděly, jak s úctou a respektem přistupují k historickému bohatství, k tradicím, s jakou přirozeností podporují spolkový, společenský a sportovní život, s jakou péčí se věnují zeleni a ochraně životního prostředí, že promyšleně a prakticky připravují plány a investují, a tím vším dělají ze svých vesnic krásná místa pro bydlení, ale hlavně pro život.



Všech 206 obcí, které se v letošním roce přihlásily do soutěže, bylo hodnoceno v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Co do počtu obyvatel, je nejmenším finalistou obec Lozice z Pardubického kraje se 160 obyvateli a naopak největší finalista s 1 857 obyvateli je valašská obec Ratiboř ze Zlínského kraje.

Obcím byly také uděleny další stuhy, a to Modrá stuha za společenský život, Bílá stuha za činnost mládeže, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí a Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Vítěze naleznete ZDE.



Vítězné obce krajských kol postupují do celostátního kola, které se uskuteční první zářijový týden. Vítěz celostátního kola bude vyhlášen na Jarmarku venkova v Luhačovicích dne 14. září. Vítěz a nositel titulu "Vesnice roku 2019" získá finanční odměnu formou dotace do výše až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj a vůz ŠKODA SCALA.



Název/Kraj

Bělotín/Olomoucký kraj

Čejetice/Jihočeský kraj

Hazlov/Karlovarský kraj

Libovice/Středočeský kraj

Lipová/Ústecký kraj

Lozice/Pardubický kraj

Morkůvky/Jihomoravský kraj

Nový Hrádek/Královéhradecký kraj

Otice/Moravskoslezský kraj

Pačejov/Plzeňský kraj

Ratiboř/Zlínský kraj

Sobíňov/Kraj Vysočina

Svojkov/Liberecký kraj

