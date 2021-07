Ministryně Dostálová: Stavební řízení je nutno změnit a když už změna, tak kompletní

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, znovu se setkáváme dnes nad stavebním zákonem. Možná vás překvapím, byť samozřejmě víte ten výsledek ze Senátu, ale zároveň bych ráda senátorům poděkovala. Zní to samozřejmě paradoxně, ale Senát vyzdvihl všechny dobré věci, které stavební zákon přináší. Já vím, že o tom stavebním zákoně už opravdu jsme mluvili hodně, že samozřejmě všichni ta pozitiva znáte, ať už je to zjednodušení projektové dokumentace, vedení jenom jednoho řízení a ne několika, jako je dnes, odstranění ping pongu mezi prvostupňovým orgánem a odvolacím orgánem, tzn. zavedení apelačního principu. Posílení role obcí v územním plánování, posílení role obce jako takové, protože nově bude obec účastníkem vždy v rámci řízení, nejenom ve fázi územního řízení. Řešíme černé stavby a samozřejmě ve spolupráci napříč Sněmovnou zavádíme principy digitalizace.

Co se týká toho zásadního nesouladu, který je samozřejmě mezi námi nebo mnou, jako Ministerstvem pro místní rozvoj, a Senátem, je ta institucionální podoba. Nicméně to je tím základním kamenem, aby stát dodržoval lhůty vůči občanům. Opravdu není možné, aby občan, když něco nesplní vůči státu, byl okamžitě sankcionován, a když stát neplní lhůty vůči občanovi, tak se nedělo vůbec nic.

Samozřejmě, že Senát to vlastně i komunikoval tak, že pro něj je zcela zásadní rozpojení modelu státní správy a samosprávy a vzal si to tak, že bereme pravomoce obcím. Já bych chtěla znovu ujistit, že skutečně navrženou institucionální změnou není žádným způsobem zasaženo do pravomocí samospráv, neboť v současné době povolování staveb není výkonem samosprávy, ale výkonem státní správy.

Stejně tak bych znovu ráda všechny ubezpečila, že nedojde k tvrzenému oddálení stavebních úřadů od občanů. Nejen, že bude možné podání učinit plně elektronicky z pohodlí domova, ale návrh zákona obsahuje i jasná kritéria pro stanovení územních pracovišť krajských stavebních úřadů např. počtem obyvatel správního obvodu, počtu úředníků, počet úkonů, přičemž stačí, aby bylo splněno jenom jedno z těch navržených kritérií.

Věřte, že jsme hledali řešení i při zachování současné struktury. Variant bylo několik. Řešili jsme varianty, že pokud úředník obce nedodrží lhůty, pokutu dostane obec. Na druhou stranu k tomu samozřejmě byla velká kritika, protože starostové oprávněně říkali, že musí dojít ke změně procesů, protože v tom, jak jsou nastaveny ty procesy, nejsou schopni dodržovat lhůty. A že vzhledem k tomu, že skutečně by to bylo přelívání z jedné kapsy do druhé. Od tohoto návrhu se tedy upustilo.

Připravili jsme vládní návrh, kde jsme prvostupňové orgány nechali na obcích a řešili jsme to opatřením proti nečinnosti a státní správa vlastně byla pod úrovně kraje. Bohužel k tomuto přišlo negativní stanovisko Svazu měst a obcí. Pak jsme řešili návrh poslanců opozice, pana poslance Kupky, Bartoše, Výborného a dalších. Nicméně i senátní legislativa konstatovala, že ani s tímto návrhem nemohou pracovat, protože k tomu nebyl změně změnový zákon a v podstatě tato verze byla neprojednatelná.

Jak už jsem říkala, Senát tedy jako důvod pro zamítnutí uvedl, že je pro něj nepřekročitelné odejmutí stavebních úřadů z gescí obcí. Co je ale zcela zásadní pro nás pro všechny, na čem se samozřejmě shoduje i veřejnost, je, aby stát zajistil dodržování lhůt vůči občanům. Já věřím, že na tom, aby se dodržovaly lhůty, se asi shodneme. Já se znovu pokusím vysvětlit na konkrétním příkladu, jak to v podstatě probíhá, a možná bych vás ráda informovala o tom, že vlastně nás ta současná situace dohnala, protože Jihomoravský kraj nebo starostové, nebo stavební úřady v těch obcích jako je Břeclav, Hodonín, žádají o navýšení stavebních úředníků tak, aby se vyřizovaly ty škody, ale bohužel v tom současném systému to prostě nejde.

Takže my vymýšlíme několik variant řešení. Zcela upřímně říkám, že se drbu pravou rukou za levým uchem, ani jeden z těch návrhů není ideální, protože to bude samozřejmě běh na delší dobu. Věřím tedy, že skutečně nakonec se postavíme na stranu občanů, na stranu toho, aby se dodržovaly lhůty, aby mladí lidé měli záruku toho, že když si požádají o hypotéku, tak budou skutečně prostě ve vhodném čase mít stavební povolení. Ve stavebním zákoně zavádíme zrychlené stavební řízení, tzn. stavební úřady budou moci vydat stavební rozhodnutí v rámci prvního úkonu.

Znovu bych ráda připomněla, protože se dostáváme samozřejmě do těchto připomínek, že jsou ochráněny veřejné zájmy. Věřte tomu, že Legislativní rada vlády se tomu intenzivně věnovala několik dní, ochrana veřejných zájmů byla zcela zásadním momentem pro Legislativní radu vlády, a byli přítomni i soudci Nejvyššího správního soudu. A sami soudci říkali, že prostě to oddělení na té fázi stavebního řízení je nutné pro další postup v rámci stavebního práva, protože doslova říkají, že to je střet dvou vesmírů, že skutečně, tak, jak je to dnes, taky jim nezbývá nic jiného, než judikoval systémovou podjatost, že systémová podjatost nabírá na síle, svědčí o tom, že jen za rok 2020 jsme řešili 66 systémových podjatostí a samozřejmě se to rozšiřuje.

Teď naposledy má problém se systémovou podjatostí Praha na úseku metra D. Jak už jsem říkala, jenom znovu připomínám, v čem je ten problém. (Ukazuje materiál.) Když se podíváte na tento obrázek, to je obrázek konkrétního kraje, kde vidíte, že v jednom kraji je 48 stavebních úřadů, na těchto stavebních úřadech pracuje 157 lidí a těchto 157 lidí si neumí pomoct. Prostě jsou to samostatné ostrůvky a když se někde nahromadí více projektů, tak nejde posílit jeden stavební úřad na úkor druhého.

Pokud vidíte tady jeden, jeden, dva, pokud někdo onemocní, tak skutečně ten stavební úřad nekoná, napíše ceduli "pro nemoc zavřeno" a v podstatě musí vždycky čekat investor. Znovu bych vás chtěla moc požádat, jestli bychom mohli zapomenout na ty všechny možné politické sváry, stavební řízení je nutno změnit v České republice, ta situace neudržitelná, a když už ta změna, tak pojďme do té změny kompletní, abychom skutečně mohli garantovat to, že i u těch složitějších staveb - nemluvím tady o jednoduchých rodinných domcích - včetně odvolání a přezkumu bude investor vědět do roka, zda může stavět či nikoliv. Děkuji.

