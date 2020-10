Ministryně Dostálová: V povolování staveb se už nutně musíme posunout do 21. století

reklama

Zpravodajem zákona bude Martin Kolovratník. „Chceme, aby poslanci měli dost času na projednání ve výborech a pokud přijdou s nějakým návrhem, který zákon ještě vylepší, jsme připraveni na něm spolupracovat,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Stavební zákon po doporučení Legislativní rady vlády schválila vláda 24. srpna. Druhé čtení zákona ve Sněmově by mělo proběhnout v prosinci nebo v lednu. Po třetím čtení zamíří do Senátu ČR a následně zákon podepíše prezident. Do května příštího roku bychom chtěli, aby byl zákon schválen a mohl nabýt platnosti. Účinnosti bude nabývat postupně do poloviny roku 2023.

Anketa Máte důvěru v Romana Prymulu? (Ptáme se od 12.10.2020) Ano 53% Ne 47% hlasovalo: 9905 lidí

„V povolování staveb se už nutně musíme posunout do 21. století. Jinak nebude naše země v Evropě vůbec konkurenceschopná. Potřebujeme kvalitní dálnice, rychlostní železnice a další klíčovou infrastrukturu státu. Zároveň musíme mít jednoduchý, rychlý a plně digitalizovaný systém povolování staveb pro naše občany. To vše při zachování dostatečné ochrany veřejných zájmů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Připravit výstavbu dálnice u nás v průměru trvá 13 let. Komplikované povolovací procesy například zbrzdily stavbu pražského okruhu do Běchovic už o 15 let a navíc ji prodražily o 1,5 miliardy korun. A to se ještě ani nekoplo do země! Pražský okruh se připravuje od 70. let minulého století a zatím je hotova necelá polovina. Pokračování okruhu směrem do Běchovic za více než 10 miliard korun přitom povoluje malý stavební úřad v Uhříněvsi, který se s takovým projektem v praxi před tím nesetkal.

To ale nový stavební zákon změní. Všechno zjednoduší a zkrátí. Takovou stavbu jako Pražský okruh bude povolovat specializovaný úřad státní stavební správy, kde budou soustředěni lidé, kteří mají s velkými projekty zkušenosti. Takový úřad potřebujeme nejen pro silnice, dálnice a nové tratě včetně těch vysokorychlostních, ale i pro nové energetické zdroje a vedení. Nový stavební zákon výrazně urychlí povolování všech staveb. I u velkých staveb typu dálnic budou stavebníci do roka vědět, zda mohou stavět, či nikoliv. A to včetně odvolání a přezkumu. Takový byl cíl nového stavebního zákona a ten Ministerstvo pro místní rozvoj splnilo.

Ing. Klára Dostálová BPP



ministryně pro místní rozvoj Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Dostálová: Musíme ochránit nejzranitelnější a nejohroženější skupiny společnosti Ministryně Dostálová: Prvním osmi lázeňským zařízením jsme poslali 1,8 milionu Ministryně Dostálová: Jednání o politice soudržnosti chceme dokončit do konce roku Ministryně Dostálová: Stavební úřad není záchranka, nemusí mít dojezdovou vzdálenost deset minut

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.