Ministryně Dostálová: V životě jsem neřekla, že budu podporovat sekačky

Ano, děkuji. Tak já moc děkuji za všechna vystoupení. Já jsem si tady poctivě dělala poznámky, abychom si ty věci mohli tady znovu připomenout. Já bych asi začala možná trošku nekoncepčně odzadu, ale je potřeba si položit zásadní otázku. Stát dneska má mnoho možností přes finanční nástroje prostřednictvím Evropské unie. Nevyužíváme je. Musíte se zeptat obcí proč. A všechny obce do jednoho vám řeknou, že úvěry jim nestačí, že toto nechtějí, že to chtějí skloubit s dotací.

Takže celý popud na to, aby se vůbec dala skloubit dotace s úvěrem, samozřejmě slouží k tomu, abychom změnili pravidla nastavení Fondu. Druhá věc je, protože my se skutečně cítíme být takovým ministerstvem pro obce, komunikujeme s nimi dnes a denně a snažíme se vyslyšet všechny jejich problémy, nářky atd. Obrovským potenciálem pro rozvoj území je cestovní ruch. A cestovní ruch ale také potřebuje samozřejmě na veřejnou infrastrukturu versus soukromá infrastruktura kombinace dotací a zvýhodněných úvěrů. A s Evropskou komisí jednáme o finančním nástroji právě na podporu cestovního ruchu, ale bez dotací obce do toho opět nepůjdou.

Takže prosím, asi jsme tu debatu tedy měli vést se Svazem měst a obcí, které opravdu velmi volá po tom, aby se zefektivnila práce Fondu. Je jasné, že hlavní prioritou toho Fondu bude stále bydlení, ale to bydlení na sebe navazuje nové a nové investice, které se chtějí realizovat v konkrétní obci. A teď, jestli mohu, tak konkrétně skutečně k pánům senátorům.

Pokud samozřejmě pan senátor Valenta, tak já jenom bych chtěla říct, co se týká peněz Fondu, tady prosím nezaměňujme zákon, kde v zákonu nikde nebude napsáno, že Fond bude ročně hospodařit s takovým a takovým objemem. To je samozřejmě záležitost rozpočtu. Ale v § 3, odst. 7 je samozřejmě, že aktiva Fondu nesmí klesnout pod

6 miliard. Zároveň je potřeba se podívat na dotační programy MMR, kterých jsou zhruba ročně 3 miliardy. Kde také ten největší objem je právě na bydlení, ale neumíme to propojovat do té jedné věci.

Vy mě kolikrát samozřejmě trošku peskujete za to, že stát není tím proaktivním, že opravdu nutíme starosty neustále podávat několik žádostí. A když sem konečně přijdeme

s něčím, abychom opravdu vymodelovali tu jednu žádost, kde se zkombinuje úvěr a dotace, tak tady jenom řeknete, že tomu nevěříte. Tak takhle se to ministerstvo z místa nikdy nepohne, proto se snažíme některé věci upravovat v zákonu.

Jenom ještě možná malá připomínka, ale to pravděpodobně asi došlo jen k přeřeknutí, to není 250 bytů, ale 2 250 bytů, které postavilo MMR a SFRB. A ještě k tomu v IROPu samozřejmě byly další dotace na zhruba 3000 bytů. Důležité samozřejmě pro nás je, ano, nestaví se byty – a já tady podepisuji všechno, co jste řekli k tomu, že je podpora opravdu zvýšit podporu na to, aby se byty nestavěly. Ale zároveň se zase musí říct, proč se nestaví. A kde se byty nestaví.

Obrovský problém je ve velkých městech, ale tam samozřejmě všichni víme, že pokud to bude jenom věcí developerů, tak ti si samozřejmě stěžují na absolutní nefunkčnost stavebního zákona, takže to jsou věci, které se musí odbourat. Postavme si otázku na Prahu. Dokud Praha neodstraní stavební uzávěry, tak i kdybychom v tom Fondu měli

30 miliard, tak se Praha nehne z místa, protože samozřejmě potřebuje pozemky pro svoji výstavbu.

Ing. Klára Dostálová



ministryně pro místní rozvoj

Co se týká pana senátora Vystrčila. Já se omlouvám, já chápu, že to tady je politicky motivované a že je za každou cenu je potřeba dezinformovat, ale to, co jste řekl, pane senátore, není pravda. Když se podíváte na to, co obě obce chtějí v rámci komunální techniky nebo té technické infrastruktury, tak je to zasíťování pozemků pro bytovou výstavbu. Nebo obce volají po tom, že když mají projekty v rámci energetické náročnosti veřejného osvětlení, tak ale potřebují dotačně podpořit sloupy.

Já jsem v životě nikde neřekla, že budu podporovat sekačky. Ale rozmělněnost toho, že jeden dělá lampy a sloupy, ty shnilé, nedělá nikdo, abychom mohli zefektivnit chod obce a snížit jim provozní náklady, to nedělá nikdo.

Co se týká samotné podstaty, znovu říkám, obce opravdu volají po tom, abychom skloubili dotační možnosti a úvěrové možnosti. Ty příklady jsem vám tady dávala. Je to tedy zejména do bytové výstavby, ať už jsou to veřejná prostranství, výtahy, energetické náročnosti atd.

Vy jste tady vznesl připomínku, že nikdo nekoordinuje dotační tituly. Pokud byste se skutečně podíval na webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj, tak víte, že analýza překryvu už dávno byla udělána. Že obce nemusí sedět 2 hodiny u počítače, protože jim ministerstvo každý rok společně se Svazem měst a obcí vydává publikaci, kde mají všechny dotační tituly napříč resorty k dispozici okamžitě a mohou si to samozřejmě nastudovat.

Další trošičku nepravda je, že Státní fond dopravní infrastruktury nikdy nepodporoval místní komunikace. K tomu je samozřejmě potřeba se zaměřit právě na dotační možnosti MMR. A jsem velmi ráda, že se nám to společnými silami se Svazem měst a obcí daří dojednat i v rámci evropských fondů.

Když se budeme bavit o bytové výstavbě jako takové, ministerstvo má i nový dotační program Výstavba. Dotační program Výstavba má alokovány 3 miliardy Kč ročně, ale samozřejmě čerpání pokulhává.

Když se bavím samozřejmě se starosty, tak oni říkají, že než se připraví projektové dokumentace a tak dále, že to chviličku trvá. Také se obce na ministerstvo obrátily s tím, že potřebují trošičku rozšířit a zvýšit tu cílovou skupinu, což už je reakce na pana senátora Dienstbiera. Všichni souhlasili s tím, že než projde zákon sněmovnou, že je potřeba v oblasti sociálního bydlení udělat opatření hned. Proto program výstavba, který dává dotace obcím 100 % na sociální bydlení, 100 %! Ty nůžky teď otevřeme, nebudeme to počítat k minimální mzdě, ale k hrubé průměrné mzdě, tím se samozřejmě ta množina těch lidí, kteří to mohou pro obce využívat velmi znásobí a za to jsem ráda. Stejně tak jako obce říkají, my ale nechceme stavět na zelené louce, pro nás je důležitá nástavba, přístavba. Prostě aby mohli jít samozřejmě například nad nějakými jednotami, kulturními domy, aby klidně mohli postavit jenom 2 nebo 3 bytové jednotky. Opět jim bude vyhověno. Pokud říkáte, že není jasné jaká budou kritéria nastavení programu, že si to bude dělat fond sám, nebude. Všechny programy státního fondu jsou vždycky podle nařízení vlády, to znamená musí se na tom nejprve domluvit ministerstvo se Svazem měst a obcí, protože samozřejmě rozpory tady v tom případě rozhodně nejsou žádoucí. A ty obce musí reagovat na tu aktuální poptávku, přece já si z Prahy pořád nebudu trvat na tom, že si myslím, že obce potřebují to a to. Obce musí říct ministerstvu co potřebují. Stejně tak jako to řešíme u těch problémových regionů, kde právě neustále se volá na tom, aby se ta státní podpora investovala tam, kam to ty obce nejvíce potřebují. Pak tady padaly konkrétní dotazy. Co se týká cestovního ruchu a rozpočtového určení daní, my jsme o tom už několikrát debatovali se Svazem měst a obcí. Ono když si vezmete, to i kdyby se to upravilo, to rozpočtové určení daní, bylo to o nějaké procentíčko, tak to nikdy těm obcím nebude sanovat ten výpadek u velikých infrastruktur. Vždyť si vezměte kolik stojí rekonstrukce místní komunikace, kolik stojí bytový dům. To samozřejmě plus minus nějaké procento v tom rozpočtu, který oni mají, jim nikdy nepomůže v těch velikých investicích, takže ta dotační podpora státu je tady více než na místě. Panu senátorovi Doubravovi děkuji za to, protože my se skutečně těmi problémovými územími velmi intenzivně zabýváme. Máme takzvané patnáctero boje s chudobou. Když se ptáte vlastně na ty veškeré věci, které tam jsou, tak to je samozřejmě celá plejáda věcí, která by mohla pomoci právě s tím, aby se nějakým způsobem řešila ta nekvalitnost bytů v tom území, v čem ti lidé vůbec žijí, za co pobírají dávky a tak dále. Musím říct, že v gesci Ministerstva pro místní rozvoj z toho byly dvě opatření. První jsou cenové mapy a druhé je právě ty hygienické předpisy tak, aby skutečně stavební úřady spolu s Úřadem práce mohly říct, že dokud se vlastně nenastaví ty hygienické standardy v tom bytě, tak tam nebudou vypláceny ty dávky. Potom samozřejmě ty cenové mapy, aby se skutečně ten byznys s chudobou jako takový nějakým způsobem eliminoval. Panu senátorovi Burianovi, vy jste tady uhodil hřebíček na hlavičku. Tady musím říct, že skutečně aby se vůbec bytová politika rozhýbala, tak jsme museli velmi intenzivně jednat s Evropskou komisí o veřejné podpoře. Vy jste to nazval velmi správně, že samozřejmě de minimis v bytové výstavbě, to byla katastrofa pro obce. Proto jsem velmi ráda, že se nám podařilo vyjednat takzvané tržní selhání. Je to opravdu novinka, ale vzhledem k situaci v České republice my skutečně umíme dokázat tržní selhání, to jest, že ta osoba není schopná si najít adekvátní bydlení na trhu. A tím pádem se vlastně vymaňujeme z té podpory de minimis. Možná to je trošičku na delší debatu, abych vám odpověděla. Takže znovu moc prosím, skutečně ta podpora toho, že se rozšíří ty aktivity v tom fondu je velmi žádoucí, je to pro obce. Bydlení vždycky zůstane hlavní prioritou Ministerstva pro místní rozvoj, ale stejně tak obce chtějí, aby měly tu možnost dotací a úvěru například i u cestovního ruchu. Pojďme se spíše bavit o tom, kolik ten státní fond má mít peněz. To je legitimní, určitě vy pak můžete v rámci schvalování rozpočtu tyto položky navyšovat a já vám za to budu velmi vděčná. Děkuji.

