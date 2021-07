Ministryně Maláčová: Asi přede všemi nemusím zmiňovat pojem Slunečnice

reklama

Děkuji, pane předsedající.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem navrhované právní úpravy je optimalizace, stabilizace a zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb, dále pak snížení administrativní zátěže. Návrh upravuje oblast kvality sociálních služeb a pokouší se o systémové změny v oblasti optimalizace postupů k získání oprávnění poskytování sociálních služeb.

Navrhovaná úprava, která je poslaneckou iniciativou, slučuje některá stávající zařízení sociálních služeb do nového zařízení, které je nazváno Domovy sociální péče, a umožňuje tak distanční formou poskytování sociálních služeb. Rovněž vznikají nové základní služby, či se zpřesňují služby stávající. Dochází tak k úpravě údajů poskytovaných žadatelem o registraci a zavedení nových kompetencí Ministerstva práce a sociálních věcí, provedení registru poskytovatelů sociálních služeb, který bude nadále veden již jen v elektronické podobě. Návrh také zavádí valorizační mechanismus pro určení maximálních úhrad za poskytování sociálních služeb.

Návrh vychází z návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 30. listopadu 2020 vládě. I když se nejedná o komplexní úpravu systému sociálních služeb, s principy obsaženými v uvedeném návrhu zákona souhlasím, ale upozorňuji, že pak budu mít výtky ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Pastuchové, který hned popíšu.

Na tomto místě však musím rovněž upozornit na některé nedostatky, které by bylo vhodné právě v rámci legislativního procesu odstranit. Konkrétně se jedná o za prvé navrhovanou úpravu druhů sociálních služeb, která je neúplná, neřeší řadu již neidentifikovaných nedostatků současné praxe a nejsou tak ošetřeny potřebné změny pro zajištění potřeb zranitelných osob a pečujících. Za druhé je to úprava oblasti kvality sociálních služeb. V návrhu neobsahuje související úpravu povinností poskytovatele, definici kvality sociálních služeb, ani předmět inspekce. Návrh tuto oblast opomíjí a soustředí se pouze na téma kvalifikace inspektorů, což není podle našeho názoru dostatečné. Za třetí navrhovatel do zákona nezahrnul možnost podávání stížností.

Já jenom upozorním na ty kauzy z posledních měsíců a let, které jsou skutečně závažné. Asi přede všemi nemusím zmiňovat pojem Slunečnice. Dále pak povinnost poskytovatelů sociálních služeb ochraňovat a respektovat soukromí, důstojnost a integritu osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, ani úpravu přestupků v souvislosti s opatřením omezujícím pohyb. Ministerstvo práce a sociálních věcí za účelem nápravy uvedených nedostatků v tomto směru spolupracovalo na přípravě podkladů k některým pozměňovacím návrhům, které bych byla ráda, aby byly podpořeny.

A co se týká komplexního pozměňovacího návrhu paní poslankyně Pastuchové, tak bych ráda upozornila, co je v něm z našeho pohledu chybně kromě těch technických chyb, které jsou zejména legislativního charakteru. Za prvé je to sloučení osobní asistence s pečovatelskou službou. Pak jsou to pečující osoby, které jsou zařazeny do nevhodných sociálních služeb, dále komplexní pozměňovací návrh neřeší potřebné změny v oblasti financování. Pak je to navýšení úhradové vyhlášky o celých 20 %. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhovalo 12, aby ten skok nebyl obrovský, pro klienty sociálních služeb. Dále komplexní pozměňovací návrh nezavádí personální standard, neřeší kvalitu. Není tam pravidelné konání u inspekcí, jednou za pět let u každé služby. To si myslím, že je také zásadní.

Takže z tohoto důvodu návrh, který byl návrhem Ministerstva práce a sociálních věcí, podporuji. Co nepodporuji, je komplexní pozměňovací návrh paní poslankyně Pastuchové z těch již řečených důvodů. Děkuji za pozornost.

